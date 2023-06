Hráli jsme prolog Alone in the Dark. Krátký úvod slibného hororového zážitku

Alone in the Dark sice vychází až 25. října, nicméně na Steamu i na konzolích je dostupný prolog, který si může stáhnout každý a ochutnat tak blížící se horor.

Jednoznačně velkým lákadlem předělávky této klasiky je herecké obsazení. Jadie Comer a David Harbour, kteří propůjčili svůj hlas i tvář hlavním postavám. Hra má být podle vývojářů poctou klasickým hororům devadesátých let. Je snadné říct, že se na hru jednoduše těším. Horory jsou jedním z mých oblíbených žánrů a Alone in the Dark na mě udělalo dojem.

Řekněme si ale upřímně. Prolog má maximálně patnáct minut, a to pouze pokud se rozhodnete prozkoumat celou dostupnou oblast. Jednoznačně to neukojilo mé očekávání a byl jsem spíše zklamaný, že jsem v podstatě nic nehrál. Pět minut ze zmíněných patnácti jsou cutscény, a tak se dostáváme na zhruba deset minut hraní, což je upřímně velmi málo na to, abychom si mohli udělat nějaký lepší obrázek.

Nicméně i při tak krátké herní době hra zanechala svou stopu na mé zvědavosti. V těle malé dívky Grace jsem byl svědkem výborné atmosféry, která alespoň na mě dýchala v každé místnosti. Ponurost celého prostředí mě nutila se otáčet a občas eskalující hudba avizovala, co přijde. Hra mě dokonce dokázala i vyděsit, když jsem nečekaně narazil na jumpscare. Co se týče hratelnosti, měl jsem pocit, že si nedokážu udělat v hlavě obraz, jak se bude celá hra hrát. Zjednodušeně se jedná o klasickou adventuru, kdy to, co jsem měl možnost vyzkoušet byla především chůze z jedné místnosti do druhé, hledání klíčů a jedno nepřetržité mačkání mezerníku.

Co se týče grafické a technické stránky, tak na pohled vypadá dobře. Nejedná se o nic dechberoucího, ale hra to vyvažuje jinými kladnými vlastnostmi. Během hraní jsem nezaznamenal žádné poklesy FPS. Jediné, co mě udeřilo přímo do oka bylo občasné pozdější načítání textur. Grafika paradoxně vypadá hůře v cutscénách nežli v herních pasážích. Mimika tváří působí zvláštně, ale samozřejmě nesmíme zapomenout, že je to pouze prolog a ve finální verzi může vypadat ještě trochu jinak.

Je jen škoda, že vývojáři prologu nedali více lásky a nenadělili nám alespoň hodinové dobrodružství. Každopádně mě tato ukázka navnadila na finální hru a doporučuji vyzkoušet každému, kdo má patnáct minut času a 8 GB místa na disku.