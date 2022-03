Hráli jsme Ready or Not. Kultovní SWAT se vrací v moderním podání

Když nebezpeční teroristi drží rukojmí, nezbývá nic jiného, než povolat elitní jednotky S.W.A.T. S důrazem na realističnost, Ready or Not to prezentuje velmi napínavě a úzká spolupráce je zásadní.

Jen málokterá práce může být tak stresující, jako být členem zásahové jednotky. Zatímco jsou drženi rukojmí, s nasazením vašeho života se vrháte do akce. V herním průmyslu se to snažila ztvárnit hlavně série S.W.A.T., ale jelikož poslední díl vyšel už nějaký ten pátek nazpět, ujmuli se toho Novozélanďani ze studia VOID Interactive.

Ready or Not apeluje na realističnost. Umřít můžete snadno a každá chyba vás může stát život. Nebo alespoň body ve finálním skóre. Spolupráce je zásadní, a proto doporučujeme hrát hru pouze s přáteli, případně se vždy najde nějaký kumpán na oficiálním Discordu hry.

Nepokoje v USA

Hru jsme zkoušeli v předběžném přístupu, a proto musíme zdůraznit, že mnoho obsahu chybí. Ostatně zde zmíníme hromadu nedostatků, které však s předběžnou verzí hry přímo souvisí a ve finální verzi hry nemusí být. Týká se to například kampaně, která zatím úplně chybí, ačkoli tvůrci vzrušující příběh slibují. Zatím je to jen o zásahu v různých místech v USA, které, ač plná chyb, nejsou na Early Access vůbec ve špatné formě.



Úzká spolupráce je naprosto zásadní

Ve hře se nejdřív objevíte v policejním velitelství, které vám umožní si postavu upravit. Nejsou zde třídy jako v Rainbow Six Siege a ve vybavení máte volnou ruku. Právě tím ale de facto třídu vytvoříte. Můžete si vzít štít, čímž se stanete jistým „tankem“ týmu, nicméně mít štít vám znemožní mít například zrcátkový mirror gun, kterou se můžete dívat pod dveře nebo brokovnici na ničení dveří. Zároveň pokud jdete do místnosti se štítem, můžete mít jen pistoli. Na samopal změnit můžete, ale chvíli to trvá.

Hra obecně chyby nepromíjí, neomalený vstup do místnosti může způsobit vaši smrt či zabití rukojmích

Rozdílné vybavení vytvoří role v týmu a pochopení toho, jak máte fungovat, je cestou k úspěchu. Hra obecně chyby nepromíjí, neomalený vstup do místnosti může způsobit vaši smrt či zabití rukojmích. V tom je asi nejkrásnější část hry, domlouvat se. Naplánovat si, zda dveře vyrazíte, hodíte dovnitř slzný granát, následně vstoupí štít, který kryjí hráče se samopaly a záda kryje poslední člen týmu.



Ve hře snadno zemřete. Je tedy nutné být opatrný a obezřetně vyčistit místnosti

Hra je bez spoluhráčů kvůli tomu mnohem horší, ale jde to. Boti nejsou úplně hloupí, nicméně reagují hůře a nelze se s nimi domlouvat. Za velkou vadu považuji nulovou možnost tým botů ovládat. Hráčů může být až pět, a i to sotva vystačí, abyste zabezpečili všechny prostory a mohli postupovat. Boti zpravidla zareagují, když je pozdě a málokdy vykryjí rizikový prostor. Když vás například zraní a vy začnete krvácet, hráč vás může vykrýt, abyste se ošetřili. Bot se může zadrhnout.

Různé mise, odlišné výzvy

Spolupráci si vyzkoušíte na nejrůznějších mapách a nejrůznějších herních módech. Early Access bohužel neobsahuje bližší seznámení, nicméně dostanete se do nich rychle. Základní, který jsem hrál nejčastěji, je zneškodnění nepřátel a zabezpečení civilistů. Může tu být zneškodnění bomby, nalezení důležitých dokumentů, záchrana rukojmích (když vás nepřítele uslyší, hned je zastřelí), takže přibydou výzvy ve stylu, abyste postupovali tiše a rázně.



Mise si jsou zadáním podobné, ale nepřátelé se generují náhodně, což mění výzvu

Splnit úkoly je těžší, než se z textu může zdát. Hra má vynikající atmosféru a díky povedenému soundtracku budete dost napjatí. Jste poldové. Nejen, že nemáte střílet civilisty, ale ani teroristy, aniž byste jim nejdřív dali šanci se vzdát. Ve hře je proto důležité křičet, což často vyprovokuje reakci ostatních. Když zaváháte, můžete zemřít, když zpanikaříte, můžete zabít nevinné.

Nejen, že nemáte střílet civilisty, ale ani teroristy, aniž byste jim nejdřív dali šanci se vzdát

Bohužel mise se liší zadáním, ne tolik postupem. Ready or Not má velkou výzvu, aby dokázalo nepřejít do stereotypu. S tím naštěstí docela účinně bojuje autogenerace nepřátel a rukojmích, takže postup není nikdy úplně stejný. I po deseti hodinách hraní se do akce přesto rád vracím, nicméně bude nutno na hře ještě pořádně zapracovat.

Má to smysl už teď?

Early Access není uzavřený, ve skutečnosti jsem si hru normálně koupil. Hra zatím nemá achievementy, příběh ani jakýkoli postup. Nic vás netáhne dál, až na touhu si to zahrát, a to je bohužel zatím dost velká nevýhoda. U zbraní dokonce chybí statistiky, tedy nemáte nic, co by vám pomohlo si vybavení vybrat.



Na hře zbývá ještě hodně práce, nicméně i na předběžnou verzi funguje velmi dobře

To snad vývojáři upraví, protože v momentálním stádiu můžete jen hádat. Možností je zde však mnoho a neznalí budou zmatení. Na zbraně můžete namontovat různé serepetičky a bylo fajn vědět, že laser má výhodu lepšího míření, nicméně nevýhodu, že ho vidí i nepřátelé. Může vás to napadnout, ale nemusí. Kouřový granát je zatím k ničemu, vy nevidíte, ale na AI to má pramalý vliv.

Umělá inteligence si zaslouží víc práce. Není příšerná, ale často je velmi zmatená

Umělá inteligence si zaslouží víc práce. Není příšerná, ale často je velmi zmatená, například civilisti se mnohdy nevzdávají ani po střelbě nad hlavou, nepřátelé hlídají dveře, ale nenapadne je, že jim jdete za zády. V týmu vás potrápí hlavně kolize, které jsou trhavé a mohou vás i zablokovat.

Všeobecně bych řekl, že hra je již v Early Access překvapivě dobrá. Tvoří ji nadšenci a je to cítit. Nedomyšlenosti jsou spíše maličkosti, jinak vše funguje parádně a na trhu jen stěží najdete hru, ve které jsou speciální jednotky propracované do tak skvělých detailů. Po kultovním SWATu jde vlastně o jediný exemplář na podobné úrovni.