Hráli jsme remake Trackmania Nations: návrat ke kořenům působí slibně

Arkádové závody Trackmania, které si hráči zamilovali v prvním desetiletí po roce 2000 se vrátí s novou fazónou a nabídnou i několik svěžích inovací. Ubisoft sám však novou Trackmanii původně označil jako remake Trackmania Nations. Přesně tak hra také působí a ač je v současné době remaků a předělávek ve světě počítačových her všechno možné, jen ne nedostatek, z tohoto návratu ke kořenům obří popularity máme opravdu radost. Vývojáři z Nadeo se podle všeho chtějí hodně soustředit na to, aby se Trackmania opět stala titulem, který si vytvoří širokou komunitu zaměřenou na esport a bude opravdu pro každého.

Závody pro všechny

Klíčovým heslem Trackmania Nations a i současného remaku, který ponese pouze název Trackmania, bylo a je, že závody jsou pro všechny. Na to se Nadeo očividně hodně zaměřilo a přichází s modelem, kdy základní hra bude zdarma a jediné, co si zaplatíte jsou dodatečné funkce, což budete dělat formou ročních poplatků, jejichž výše se liší v závislosti na vašich preferencích co se možností týče. Nebudete-li však potřebovat nic navíc, můžete hrát bez placení v rámci Starter Access. V případě, že toužíte po klubových aktivitách, testování tratí online či speciálních skinech, můžete potom sáhnout po variantách Standard Access (9,99€ ročně) nebo Club Access (29,99€ ročně). Našince potěší také česká lokalizace hry.



Předělávka bude stejně jednoduchá a přístupná jako původní hra

Druhým krokem k tomu, aby si zahrál opravdu kdokoliv je, že hra nebude vůbec náročná na vaše železo. Minimální HW požadavky jsou přijatelné prakticky pro kohokoliv. Stačit vám budou 3GB RAM, Windows 7, grafická karta kompatibilní s DirectX 11 a 1GB VRAM. U procesoru potom budete potřebovat Intel Core I5-2400S s 2.5 GHZ nebo AMD FX-6100 s 3.3 GHZ nebo lepší.

Remake se solidní porcí inovace

I přepracované verze her se mohou diametrálně lišit v tom, jak je vývojáři pojmou. Někdy jde o čisté zasazení hry do nového kabátku, někdy volné předělání původního titulu a jindy se drží tvůrci předlohy s tím, že přidají pár vlastních inovací, které osvěží starší hratelnost. V tomto případě sáhlo Nadeo po poslední zmíněné možnosti a krom renovace zavedených prvků přidává i novinky.



Šílenost Trackmanii zůstává, přidává se však několik nových prvků

Na tratích se setkáme se čtyřmi hlavními druhy povrchů. Prvním z nich je RoadTech, což je klasická asfaltová trať, na níž již tradičně drží v Trackmanii vaše formulka tak dokonale, že většinou nemáte problém zatáčku vybrat, ale naopak ji nestřihnout až příliš vnitřkem. Druhou variantou je RoadDirt. Prašná cesta, která bere inspiraci pro povrch v tenisových antukových kurtech. Dříve se v Trackmanii používalo bahno, ale tvůrci zdůrazňují, že zde to bude trošku jinak a na ovladatelnosti je to cítit. Zde už je udržení auta pod kontrolou o kousek náročnější, ale pokud se neřítíte závratnou rychlostí, stále se vůz poměrně dobře krotí. RoadBump je potom specifickým druhem povrchu, který nabízí výzvu hlavně díky propracované fyzice.

Trať je totiž vypouklá a směrem ke krajům tratě se výrazně svažuje. Vy tak musíte pracovat s tím, jak správně tratí projet, aby vaše auto neletělo daleko za mantinely. Posledním a nejnepředvídatelnějším povrchem je RoadIce. Jak už název napovídá, jde o ledovou dráhu, která bere inspiraci z hokejových hřišť či bobových drah. Zde si opravdu nemůžete být jistí žádným pohybem volantu. Vůz po trati klouže jako puk a ukočírovat ho je nesmírně náročné. Do šílených tratí s hodně změnami povrchu pro zvýšení náročnosti rozhodně bude dokonale zapadat.



Čtyři druhy povrchů se postarají o solidní šílenství na všech tratích

Dalším prvkem, se kterým se budete potýkat na trati jsou modifikátory chování vašeho vozu. Mohou to být klasické turbo pásy, které váš vůz pošlou z nuly na čtyři sta za vteřinu, ale také vypnutí motoru, zpomalení času, které každou vaši chybu potom dvojnásob potrestá, nebo třeba zablokování řízení.

Dlouhodobá podpora

Vzhledem k tomu, že hra bude v podstatě fungovat jako služba, je důležité, aby se její předplatitelé dočkávali pravidelného nového obsahu a dostatku soutěží, které je budou ve hře udržovat. Přesně to také vývojáři slibují. Hra nabídne pravidelně nové výzvy a další aktualizace, které budou přicházet s každou novou sezónou. Sezóna má trvat čtvrt roku a kromě ní nás čekají také denní a týdenní turnaje, ve kterých se budete moci setkat s profesionálními hráči a postoupit na Trackmania Grand League.



Hra bude plná soutěží, eventů a dalších akcí, které udrží hráče za volantem

Jak tomu ale u Trackmanie vždy bylo, důležité nejsou pouze věci, které do hry přidají sami vývojáři. Nejpodstatnější je komunita a její výtvory, které několikanásobně rozšiřují nabídku tratí a serverů. Kromě komunitní tvorby bude hra podporovat i funkci Track of the Day, která vám sama nabídne zajímavé nové tratě. Editor samotný je jednoduchý, intuitivní a práce v něm opravdu odsýpá. Pokud jste už dříve tvořili vlastní závodní dráhy, moc rozdílů nezaznamenáte. Osobně bych ocenil trošku jiné ovládání a volnější pohyb kamery, ale jde spíše o zvyk. Časem by se navíc do hry měly přidávat i zatím nespecifikované nové funkce a vychytávky, které by mohly obohatit třeba i editor tratí a umožnit tak hráčům později přicházet stále s novými myšlenkami.

Když už jsme u komunity, je nutné pohovořit také o funkci klubů, která umožní hráčům sdružovat se a vytvářet si i v rámci hry své sociální bublinky. Tím, že budete členy klubu můžete získat přístup například ke speciálním polepům na svoji formulku, do uzavřených soutěží nebo online místností a na tréninkové tratě. A pokud zatoužíte po sdílení svých závodních zážitků, najdete ve hře také editor záznamů, díky kterému můžete pracovat s videem, nebo třeba najít ideální pozici pro svůj dokonalý screenshot. Jak přesně ale vypadá zatím nevíme. V preview verzi hry totiž nebyl odemčený.

Návyková hratelnost vás opět nepustí

Co se hratelnosti týče, cítil jsem se jako doma. Na Trackmanii Nations jsem svého času proseděl dlouhé hodiny a její návrat byl jako kdyby tomu ani nebylo deset let, co jsem ji naposledy zapnul. Celkově je hratelnost a svižnost titulu stále stejně návyková a pomáhají tomu především rychlé restarty, které můžete po chybě udělat a samotné tratě, jejichž tempo by nestíhali ani hrdinové Kobry 11. To prostě neomrzí.



Spousta tratí, formulek a komunitních kreací je základním pilířem úspěchu

Paradoxně je grafický kabátek i přesto, že jde o remake v podstatě na druhé koleji. Neberte to tak, že by hra vypadala špatně. Jen nesmíte od Trackmanie chtít vyloženě nějaký fotorealismus. Auta jsou krásně zpracovaná a působí celkem realisticky. Vývojáři si dali hodně záležet na mechanických detailech a ukazatelích. Obecně si ale Trackmania nijak výrazně neláme hlavu s texturami, odlesky či komplikovanějšími a interaktivními prvky v prostředí tratí. Ono to ale vůbec nevadí. Nová Trackmania totiž přitlačila tam, kde to bylo nejpodstatnější a to grafika rozhodně není.

Upřímně se mi remake Trackmania Nations hodně líbí. Přináší skvěle vybalancovanou rovnováhu mezi nostalgickým nášupem z let minulých a oživujícími prvky, jejichž přítomnost ze hry dělá něco více než pouze zkrášlený klon původní předlohy. Je vidět, že Nadeo se snaží oživit zašlou slávu svojí série a dělá to dobře. Model free to play s volitelnými ročními poplatky hře určitě zajistí solidní komunitu a nebude tak nouze o soupeře ani obsah. Celkově se fanoušci, kteří jásali při oznámení remaku mají na co těšit. Při nejmenším pár krásných hodin vzpomínek na jednu z nejoblíbenějších online závodních her si rozhodně užijí.

Trackmania vychází 1. července na PC skrze Uplay a Epic Games Store.