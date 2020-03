Hráli jsme Resident Evil 3 Remake: zombíci se vám opět dostanou pod kůži

Ačkoliv mi při vydání Resident Evil 3: Nemesis bylo sotva šest let, je to pro mě velká nostalgie. Tehdy jsem totiž s úžasem na hru koukal, když ji hráli starší příbuzní a byl jsem naprosto fascinovaný tím, jak skvěle vypadá. Nešlo od toho prostě odtrhnout oči a ta frustrující kamera, efekty otevírání dveří a skučení zombíků, to vše mě svého času uhranulo. Proto na tento díl oblíbené série vzpomínám s nostalgií a návrat Nemesis mě potěšil i přesto, že mi survival horory nejsou tak blízké. Zkusil jsem si tedy demoverzi, abych koukl na to, jak se nová předělávka Resident Evil hraje.

Sice jsou nemrtví, ale i tak vypadají skvěle

Co si budeme povídat, hlavním účele přepracovaných verzí počítačových her je dohnat čas, který uběhl od vydání původního počinu a přinést především nový grafický kabátek. A Capcom už s Resident Evil 2 ukázal, že to umí sakra dobře. Teď v podstatě jenom navazuje na to, co nastolil minulý rok a opět ždímá z RE enginu absolutní maximum. Všechny světelné paprsky, tváře postav i škrábance na jejich kůži vypadají takřka nerozeznatelně od reality a na PC jsem už s během dema neměl žádné problémy. Jestli si v prvním momentu něčeho všimnete, tak je to fakt, že tentokrát je vše o něco méně temné a světlo, které má Jill Valentine u sebe je spíše doplňkem, který alespoň v naší ukázce není zdaleka tak nepostradatelný jako v případě druhého dílu. Tomu nasvědčuje i fakt, že tentokrát si nebudete manuálně svítit, pouze budete mít světlo nasměrované před vaši postavu.



Průzkum Raccoon City bude potěchou pro oko

Fanoušci předlohy tohoto remaku si opět přijdou na své. Všechno, co na Resident Evil lze milovat totiž zůstává nezměněné a věci, které přece jenom prodělaly výraznější úpravy tak jenom a pouze potěší. Těšit se můžete na hledání předmětů do prostorově velmi skromného inventáře, který jsem už za demo ukázku stihl přeplnit. Chybět nebude ani následné kombinování předmětů, které po kapsách nosíte a zapomenout nesmíme ani na to, že vás v této záležitosti hra nepovede za ručičku. Pokud vás nenapadne své předměty zkombinovat, bude to jen a pouze vaše chyba. Návody k jejich použití ale v průběhu hry budete "potkávat" v dokumentech, které najdete třeba na stole nebo v šuplíku. Kvůli nutnosti hledat a používat různé předměty k dalšímu průchodu hrou si opět projdete pořádnou porci backtrackingu tak, jak je v Resident Evil zvykem.



Inventář budete muset plnit i vyprazdňovat s rozmyslem

Abyste důkladně šetřili náboji a zůstali v bezpečí, budete potřebovat perfektně zvládnout práci s herními mechanikami. Těmi nejdůležitějšími jsou přesná střelba, která může skolit běžného nepřítele i na jednu ránu a úhybný manévr, díky kterému máte šanci zůstat neochutnáni nenasytnými zombíky, aniž byste plýtvali drahocennou municí. Mechanika přesně zamířené střely vyžaduje, abyste na dokonalý zásah měli více času. Zaměřovací křížek se po chvilce zmenší a pokud nepřítele zasáhnete do hlavy, jediná kulka může udělat veškerou práci. Perfektní úhyb potom bude vaším nerozlučným parťákem, který vám zachrání život především v momentech, kdy narazíte na Nemesis. Ze začátku mi přišlo, že je poměrně jednoduché ho použít, protože na první dva pokusy se mi hned podařilo útokům vyhnout a proběhnout nezraněný. Pak už mi ale hra dala okusit, že přece jenom bude vyžadovat větší preciznost, než se zdálo. Jsem si ale docela jistý, že po chvíli cviku, kdy dostanete mechaniku do ruky, stane se z ní váš nejlepší přítel.

Nemesis v plné parádě

Co by to bylo za předělávku, kdyby se vylepšené Jill nepostavil pořádně nabušený záporák, dost možná ten vůbec nejslavnější v historii série. Nemesis zde bude mít opravdu tuhý kořínek a především nebude vůbec snadné se ho zbavit. Hráči okusí už v demu na krátkou chvíli to, jak dotěrný dokáže mutantní obr být. Hned poté, co se ve hře objeví kolem něj totiž sice zvládnete proběhnout, jenže pár vteřin na to se vám přes rameno přiřítí zpět před hrinku a bude připravený okamžitě zasadit pravý hák. A ten opravdu schytat nechcete. Stačí jich pár a ze země už se nezvednete.



Nemesis je stejně ošklivý a děsivý, jak si ho pamatujeme

Rozhodně navíc nejde o jediný trumf, který má Nemesis v rukávu. Kromě možnosti vás skoro až superhrdinským skokem rychle předehnat má totiž toto monstrum také schopnost pořádně rychle se za vámi rozběhnout a rozrážet vše, co mu stojí v cestě. Nechybí ani mechanika, kterou vás srazí Nemesis k zemi pomocí svojí chapadlovité ruky na větší vzdálenost. Celkově vám tak hlavní záporák hry rozhodně dokáže připravit pořádně krušné momenty a Jill nebude mít ani chvilku klidu. Nemesis totiž bude dotěrnější než hejno komárů za letního večera u vody.



Raccoon City se nebezpečím jenom hemží

Závěrem tak lze ke krátkému demu říct jenom to, že fanoušci původních Resident Evil her dostanou nejspíše vskutku skvostnou podívanou, kde v hlavní roli s dotěrným tyrantem Nemesis nebude ani chvilka oddechu. Sám jsem nezaznamenal žádný výraznější nedostatek s výjimkou toho, že vizuálních alternativ nemrtvých je zatím relativně málo a už zde se stihly opakovat. Je to ale to nejmenší a dost možná jich v plné hře bude o poznání více. V podstatě jediné, co by mohlo dokonalý zážitek zhatit je, pokud se vývojářům nepodaří kvalitně odvyprávět příběh celé hry s uvěřitelnými a oblíbenými postavami. Ale upřímně řečeno se do Jill nejspíš zamilujete ještě dříve než vůbec poprvé promluví.



Po dokončení dema se dočkáte traileru, který láká na vypjaté a emotivní momenty

Pro milovníky Resident Evil a hráče, kteří si užili předělávku dvojky půjde zjevně o povinnost, ve které se budou cítit jako doma. Atmosféru hra buduje výborně od první vteřiny a i těch dvacet minut mi stačilo k tomu, abych byl zcela zanořený do jejího prostředí. O to děsivěji potom působí. Důkazem, že to opravdu funguje je i fakt, že jsem se lekl dokonce i vyskakující tabulky, která mě ve skutečnosti jenom instruovala, co mačkat k použití určité mechaniky. A co váš pohled na předváděcí ukázku remaku třetího Resident Evil? Už jste ji vyzkoušeli?