Hráli jsme Rise of the Ronin. Buďte svědky konce samurajské éry

Brzy vychází první velká exkluzivita PlayStationu tohoto roku (pokud nepočítáme remastery), za kterou stojí Team Ninja. Do vydání zbývá pár týdnů, ale už nyní se s vámi mohu podělit o mé dojmy z hraní.

Japonské studio Team Ninja se po návštěvě čínské historie opět vrací do své domoviny. Rise of the Ronin je jejich nové RPG, které si od 22. března budete moci zahrát na PlayStationu 5. Měl jsem možnost si ho osahat v předstihu a přinést vám moje dojmy z prvních pár úvodních hodin hraní. Zatím se z mého pohledu Ronin nijak razantně nevymyká ze stylu předchozích her tohoto studia, ale není to jejich tradiční souls-like záležitost.

Konec éry

Jak jsem již zmínil, podobně jako Nioh se i Rise of the Ronin odehrává v Japonsku. Příběh našeho samuraje bez pána začíná v roce 1863. Na rozdíl od předchozích her od těchto tvůrců tady nenajdete žádné nadpřirozeno. Vašimi protivníky tak budou hlavně neohrožení bojovníci s rozmanitými zbraněmi v rukách.

I když je hlavním tématem otevření Japonska zbytku světa, tak hlavního protagonistu táhne kupředu jiná zápletka. Už od mládí byl společně se svým sourozencem trénovaným bojovníkem, ale následkem určitých událostí se museli rozdělit. Nyní se tedy snaží opět najít svoji ztracenou polovičku. Jak na potvoru ho stopy hned na úvod zavedou do Jokohamy, kde se sešla ta největší jména této doby, a záhy se přimícháme do spletitého politikaření.

Protagonista není předem daný. Hned na úvod si tvoříte ne jednu, ale rovnou dvě postavy. Vzhled můžete určit jak u svého samuraje, tak jeho sourozence. Je na vás, jestli budou muži, ženy nebo od každého jedno. Stejně tak i vizuál máte plně v rukách. Takové kreace jako v čerstvě vydaném editoru pro Dragon’s Dogma II tady nejspíš neposkládáte, ale možnosti jsou i tak dost rozmanité.

Vedle podoby si na závěr vybíráte také původ, který ovlivní počáteční rozdělení dovednostních bodů a některé možnosti vám dají pár schopností do začátku. Není to ale vůbec závazná volba. Podobně jako třeba v Dark Souls si určujete svůj styl hraní za pochodu. V případě Rise of the Ronin je to spíš o volbě vaší hlavní zbraně. Máme tady klasické katany, dva meče, kopí ale třeba i pušku s bajonetem.

Překvapilo mě, že jsem si mohl vybrat ze tří obtížností. To přeci jen u souls-like her nebývá zvykem. I když Rise of the Ronin vlastně mezi souls-like tak úplně nepatří, ale k tomu se ještě dostanu. Zvolil jsem tedy zlatou střední cestu a vyrazil se bít. Když to porovnám s Nioh a Wo Long, což jsou předchozí hry studia Team Ninja, tak je Ronin jednoznačně tou nejjednodušší. Může to být tedy vhodnější záležitost pro ty z vás, kteří ve hrách nutně nevyhledávají výzvu.

„Když to porovnám s Nioh a Wo Long, tak je Ronin jednoznačně nejjednodušší.“

Jednoduššímu postupu pomáhá i zdejší systém levelování. Váš rónin získává zkušenosti za zabíjení a plnění úkolů podobně jako v klasických RPGčkách. Tyto zkušenosti už vám nikdo nevezme a neztratíte je ani po smrti, což je právě velký rozdíl oproti souls-like hrám. Funguje tady ale ještě systém karmy. Tu taky získáváte po úspěšných soubojích, ale pokud vás někdo zapíchne, nastřádanou karmu vám sebere. Abyste ji získali zpět, musíte dotyčnému zasadit silný úder nebo ho prostře zabít. Jestli neuspějete, karma je v tahu. Její ztráta ale v Rise of the Ronin tolik nebolí, a navíc po nasbírání určitého množství si ji u praporků, které fungují jako záchytné body, převedete na body dovedností.

Vylepšování vlastností postavy funguje také trochu jinak, než můžete být zvyklí. Základní čtveřici atributů – sílu, obratnost, charisma a inteligenci – nezvyšujete přímo. Místo toho má každá z nich vlastní strom schopností. Za odemčení položky tak nedostanete jen novou schopnost, ale o trochu se vám zvýší i daný atribut. Aby toho nebylo málo, dovednostní body se ještě rozdělují na obecné, které využijete ve všech stromech, a speciální, které fungují u každého atributu zvlášť. Může to znít zmateně, ve výsledku je ale systém vylepšování bez problému srozumitelný.

Bojovníkem rozmanitých stylů

Když už vám konečně nějaký druh zbraně sedne do rukou, tak ještě není konec s vybíráním. V úvodu jsem sice tuto část do detailů prozkoumat nemohl, ale u každého typu zbraně se můžete naučit několik bojových stylů. To mění vše. Od základních útoků, přes speciální údery až po způsob odrážení útoků nepřítele.

Zbraní z nepřátel a truhel padá hromada, což platí i pro další kousky výbavy. U výzbroje jde tentokrát hlavně o to, abyste si nasadili položku s nejvyšším číslem obrany a nejlepšími speciálními vlastnostmi. Team Ninja úplně rezignovalo na nutnost brát v úvahu hmotnost vybavení, a tak se váš rónin bude pohybovat svižně, ať už na sobě má lehké kimono nebo je připraven s plnou polní.

Jestli je něco, co jsem si v Rise of the Ronin vyloženě užíval, jsou to právě souboje. Animace jsou elegantní, precizním vykrýváním útoků můžete vyřídit i o poznání silnějšího protivníka a s brutalitou se nešetří. Během zakončovacích úderů létají hlavy a končetiny na všechny strany. I tentokrát ale platí, že do boje musíte jít v taktikou. Zběsilým mačkáním všeho si rychle vyčerpáte staminu, respektive Ki a nepřítel vás bude mydlit, zatímco se nemůžete ani pohnout.

Nejistý osud šógunátu

Další nadějně vypadají částí hry je příběh. Jak již tvůrci avizovali při oznámení, náš rónin bude mít v rukách osud celého Japonska. Události se mohou ubírat jiným směrem, než jak to známe z historie. Z úvodu se mi zatím těžko posuzuje, jak moc budou mít volby vliv na hlavní dějovou linku, ale důležitost rozhodování jsem si vyzkoušel v jednom z vedlejších úkolů. Měl jsem zabít banditu, ale naskytla se možnost s ním spojit síly a zabít zadavatele. Což jsem učinil a získal tak silného spojence. Kdybych ale zvolil jinak, padl by ostřím mojí katany.

Takto navázané vztahy můžete nadále prohlubovat. Ruku si podáte nejen bandity, ale i se známými historickými postavami. Hned na úvod se mi do cesty připletl Sakamoto Rjóma, a tak jsme do Jokohamy vyrazili společně. Ani důležitost vztahů z úvodních pár hodin zatím soudit nemohu, to si nechám až do plnohodnotné recenze.

Vztahy každopádně nenavazujete jen s postavami. Herní mapa je rozdělená na několik částí a s každou z nich si budujete pouto zvlášť. Plněním vedlejších aktivit si ho prohlubujete, za což dostáváte odměny navíc. Není to nutnost, ale takový vedlejší úkol, jako je pohladit každou kočku, na kterou narazíte, se zkrátka odmítnout nedá.

„Takový vedlejší úkol, jako je pohladit každou kočku, na kterou narazíte, se zkrátka odmítnout nedá.“

Ostatními aktivitami můžete strávit pěkných pár hodin a není nutné se přímo hnát za hlavním příběhem. Vzhledem k tomu, že je Rise of the Ronin první hrou s otevřeným světem, kterou Team Ninja vytvořit, tento styl zvládli velmi slušně. V čem ale jako obvykle pokulhává, je grafika. Žádná jejich předchozí hra se nedá nazvat grafickými orgiemi a podobně je to i tentokrát. Na pohled vypadá rónin přinejlepším průměrně. Celkovému dojmu ale dost pomáhá estetika prostředí, kdy se během probíhání krajinou tráva kymácí ve větru a okolo padají lístky stromů. Jak moc taková drobnost může mít na dojem hráče vliv, dokázal Ghost of Tsushima.

Vzhled do určité míry můžete ovlivnit skrz trojici grafických nastavení. Vedle klasických možností preference výkonu a grafiky je tady ještě varianta s ray-tracingem. Úvod jsem prošel z valné většiny s první možností a hra běžela na 60 FPS bez větších problémů. Trochu zaškobrtla jen během pasáže v Jokohamě. V tomto ohledu si ale nedovolím vynášet závěry. Nastavením a jejich odlišnostem se pořádně pověnuji až v recenzi. Do vydání nás čeká minimálně ještě jeden patch, takže je tady šance, že alespoň tyto drobné vady ještě stihne Team Ninja doladit.