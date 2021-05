Hráli jsme Scarlet Nexus: evoluce lidstva a mutantů v plném proudu

V daleké budoucnosti se v lidské genetice začal objevovat psionický hormon, který lidem umožňuje používat nadpřirozené schopnosti. Mezi ně patří například manipulace s ohněm nebo větrem. Druhů je ale celá řada. Spolu s tím Zemi zaplavili mutanti, kterým se tady říká Others. Baží po lidských mozcích a jejich počet momentálně značně převyšuje populaci přeživších. Poslední obrannou linií lidstva je jednotka OSF (Other Suppression Force), jejíž členové mají psionické schopnosti vhodné k boji, které jsou navíc ještě vylepšeny díky speciálním technologiím. Za jednoho z jejich nováčků si sami zahrajete.

Slibný rozjezd s pestrou akcí

Ještě před tím, než to celé začne si vybíráte ze dvou hratelných postav. Příběhové pozadí Yuita a Kasane se liší, ale v obou případech procházíte jeden a ten samý příběh. Jen ho vidíte z trochu jiné perspektivy. Zásadní události ale budou stejné, protože jsou na nich přítomné obě výše zmiňované postavy. Možná, že budou v pozdějších fázích hry rozdíly viditelnější, ale z úvodních tří hodin, které jsem si mohl zahrát, tam žádné stěžejní odlišnosti nebyly.

Stejně tak se ani nijak výrazně neliší v akci. Scarlet Nexus je klasická hack’n’slash mlátička, ve které budete většinu času hekticky mačkat jedno tlačítko, abyste pobili všechny mutanty. Kromě běžných útoků ale můžete využívat i speciálních schopností. Obě hratelné postavy ovládají psychokinezi, takže myšlenkou mohou manipulovat s okolními objekty. V praxi to vypadá tak, že věci, které se kolem povalují, metáte po nepřátelích jednu za druhou. Potřebujete k tomu ale mít dostatek energie, což není tak těžké vzhledem k tomu, že stačí pár zásahů čepelí do nepřítele a ukazatel energie je opět na maximu. Občas máte možnost manipulovat i s většími objekty, které jsou doprovázeny quick-time eventem.

V boji většinu času nebudete sami. Tady přichází jedna z mechanik, které se mi na Scarlet Nexusu zalíbily asi nejvíce. Výše zmiňované technologie totiž nejen posilují schopnosti, ale dovolují vám si vypůjčit schopnosti od dalšího člena jednotky. Většinou je to nastavené tak, že máte při sobě společníka, jehož schopnost je velmi efektivní proti druhu nepřítele, na kterého zrovna narazíte. Když se zrovna máte vypořádat s rychlým mutantem, přijde vhod zpomalení času. U neviditelných nepřátel se zase neobejdete bez vize. Schopnost si ale můžete půjčit jen na krátkou chvíli, takže tuto možnost musíte využívat s rozmyslem. Vypadá to, že u některých misí si budete moci vybrat, které spolubojovníky s sebou vezmete, ale na žádnou takovou jsem během ukázky nenarazil.

Jelikož se Scarlet Nexus snaží působit jako pořádné RPG, tak se tady najdou i prvky jako je vývoj postavy nebo prohlubování vztahů s ostatními členy jednotky, které je navázáno na vedlejší mise. Stromy schopností mají Yuito i Kasane odlišné, což mi přijde jako největší rozdíl mezi oběma hratelnými postavami. Postupně se možnosti vývoje navíc rozšiřují, takže bych odhadoval, že k získání všeho budete muset strávit pěkných pár desítek hodin pobíjením mutantů. To stejné platí i pro získání toho nejlepšího vybavení.

Jedno klišé za druhým

Mutanti ale nebudou tím jediným, co se jednotce OSF motá do cesty. Ve zdejším světě jsou její členové považováni za celebrity, takže se na ně při každé příležitosti lepí drony novinářů, a to i přímo v akci. Fanoušci samozřejmě baží po nějakém tom dramatu a média si hlavního hrdinu či hrdinku velmi rychle oblíbí, takže nebude mít chvíli klidu ani mimo boj.

Příběh hry může působit docela zajímavě, ale velmi rychle se ukazuje, že je plný klišé. Pokud máte nakoukáno nějaké to anime nebo jste přečetli pár japonských komiksů, tak velmi rychle budete schopni odhadnout, co nastane a jak se jednotlivé postavy budou chovat. Máme tady klasiky jako hlavního hrdinu, který v sobě nevidí, jaký má doopravdy potenciál. Jeho nejlepší kamarád se stará hlavně o to, aby se zalíbil slečnám v jednotce. Nechybí ani stydlivá slečna, která ve skutečnosti není tak neschopná, jak vypadá a bez rivala hlavního hrdiny by to samozřejmě také nebylo ono.

Zahrajte si demo! Spolu s koncem embarga na naše dojmy bylo oznámeno také hratelné demo, které si můžete vyzkoušet v případě zájmu o hru pěkně na vlastní pěst. Stačí zabrousit na oficiální stránky hry a vybrat si svou platformu.

I když jsem z příběhu viděl jen úvod, tak se mi nechce věřit tomu, že by mě v jeho průběhu něco opravdu překvapilo. To je ostatně problém spousty dalších asijských her, které jsou podobnými klišé nacpané až po okraj. Pokud jste nikdy nic podobného před tím neviděli či nehráli, tak vám to oproti západní produkci může přijít jako něco nového, ale pokud už víte, co a jak, překvapeni rozhodně nebudete.

Jedině s ovladačem

Vypadalo to, že Scarlet Nexus bude záležitostí čistě pro novou generaci konzolí, ale nakonec vyjde i na tu minulou společně s PC. Sám jsem hrál ukázku z PC verze a musím uznat, že na pohled vypadá velmi dobře. Pokud jste fanoušci manga stylizace, tak v tomhle ohledu rozhodně zklamaní nebudete. Tvůrci se tentokrát rozhodli pro klasiku a nezkouší žádné nepovedené experimenty jako například v Jump Force. Ani v akci na tom není hra vůbec špatně. Za zmínku určitě stojí výborně vypadající efekty při soubojích, které mi připomínaly spíš výboje energie než klasické tlakové vlny, které jsou v každé druhé anime hře.

Je ale hodně znát, že se tvůrci hlavně zaměřili na detailní zpracování postav a prostředí hry už bylo na druhé koleji. V rámci misí se podíváte do rozdílných částí Japonska budoucnosti a většina z těch, které jsem viděl, vypadala docela genericky. Na druhou stranu ale zase není moc co vymýšlet v oblastech jako jsou tunely bývalého metra či opuštěné staveniště. Možná, že to v dalších kapitolách bude o něco pestřejší.

Samotná základna a její okolí, odkud se na mise vydáváte, už je na tom o poznání lépe. Všechno je laděné do barevné kombinace červené, oranžové a černé a město je vytvořeno ve stylu, který vývojáři nazývají brain punk. Všechno se odvíjí od pojetí budoucnosti, kde mají lidé vyvinutější mozek a podle toho také vypadá zdejší prostředí.

Jedna věc mi tady ale úplně nesedí. Původně jsem si myslel, že jde o klasické doskakování objektů, ale vypadá to, že takhle to vývojář zamýšleli schválně. Některé objekty v prostředí totiž vypadají jako hologramy, které se objeví až poté, co se k nim přiblížíte. Nejsou to ale pevné modely, můžete jimi bez problému procházet. U věcí jako jsou nápisy na zdech by mi to až tak nevadilo, ale vzhledem k tomu, že podobně je to i se zastávkami či lavičkami, to úplně smysl nedává.

Celou ukázku jsem si prošel s klávesnicí a myší a musím říct, že na PC hráče se tady skoro vůbec nemyslelo. Už jen to, že vás tutoriál učí ovládat kameru skrz klávesnici místo toho, aby byla zmíněna myš, mi přišlo dost zvláštní. Ovládání myší sice funguje, ale kamera neustále uhýbá a cuká sebou. Rozložení funkcí na klávesnici také není zrovna promyšlené. Je tedy jasné, že Scarlet Nexus bude záležitost čistě pro hraní na gamepadu.

I když jsem většinu hry neviděl, tak je docela jasné, kam Scarlet Nexus z mého pohledu patří. Zařadí se mezi průměrné hack’n’slash akce, kterých Bandai Namco za poslední roky vydalo hned několik. Pár dobrých nápadů se tady sice objevilo, ale všechno je to k ničemu, když je příběh, který má celou hru táhnout kupředu a lákat vás na to, co se stane dál, nabitý klišé až po okraj.