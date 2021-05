Hráli jsme Scavengers: tak trochu jiný battle royale v zamrzlé pustině

PUBG vyšlo v roce 2016, ale žánr Battle Royale (v recenzi dále jako "BR") stále jede na plné obrátky. Všechny hry se přitom drží hlavních pravidel žánru. Hrací zóna se zmenšuje, takže se hráči setkávají v drsných bojích a jako pomoc mají vybavení, které v průběhu hry našly. Rozdíly jsou spíš v cíli a rozložení mapy. Mnoho BR her se vydalo cestou PvEvP, takže player vs environment vs player, což znamená hráči proti hráčům a proti prostředí. Vedle hráčů tedy bojujete také s počítačem ovládanými boty.

Ve většině reklamních sděleních se Scavenegrs chlubí tím, že je od tvůrců Halo. Ačkoli miluji Halo, tohle tvrzení je již trošku hořkosladké. Mou pozornost to vzbudí, ale hned si vzpomenu na fiasko s Disintegration, na které většina z vás snad zapomněla. Bohužel ačkoli má Scavengers pár zajímavých nápadů, předběžná verze v nás zanechala dost prázdný dojem. Třeba se to ale ještě zlepší, k plné verzi máme dost daleko.

V ledové pustině potřebujete data

Ačkoli ve hře zatím žádný příběh není, oficiální stránky uvádí, že Scavengers se odehrává poté, co asteroid roztříštil Měsíc a zmrazil zemi. Nyní se snažíte přežít ve zmrzlé pustině, ve které vám dělají společnost mutanti a nepřátelské lidské frakce. Mechaniky BR jsou tomu přizpůsobeny. Důvod, proč se herní zóna zmenšuje a hráči jsou mačkáni na jedno místo, je vysvětlen jako nebezpečná bouře.



Asteroid uvrhl Zemi do nukleární krize a vy sbíráte... data!

Na hře se to podepíše hlavně v tom, že vedle života a vybavení musíte řešit zimu. Při hře musíte rozdělávat ohně, abyste přežili. Mimo to však musíte také jíst, jinak vám výrazně ubude výdrž. Možná trochu zbytečné prvky, nicméně ve výsledku vás do hry přeci jen trochu víc vtáhnou a budou vás nutit při průzkumu světa přemýšlet. Samotný průzkum je však krapet nevyvážený.

Na rozdíl od PUBG nepadáte z letadla a nevybíráte si kam. Hra je mnohem podobnější The Cycle – objevíte se na předem stanovené lokaci. Týmy jsou tedy od sebe zpočátku relativně vzdálené a ideálně jsou počáteční výzvy proti botům snazší, než se vylepšíte. Tohle hra však úplně nevychytala a některé lokace jsou na začátku značně nepřátelštější než jiné.



Hra není klasický Battle Royale a patří do žánru PvEvP, takže bojujete s hráči i boty

Průzkum zde není snadný. Začnete s ničím a ačkoli po zapnutí hry narazíte na pár beden s vybavením, v praxi jsou to celkem šunty kvality Made in China. To lepší si musíte vybojovat. Což mě sice dost baví, každopádně někteří hráči narazí na bohatou vesnici s minimální ostrahou, zatímco u vás může hned strašit opevněná pevnost s těžkým kulometem. Ve hře je celkem klasické, že se vybavení až příliš liší mezi hráči, což může znamenat boj téměř bez šance. A to nikdo dlouhodobě snášet nechce.

Putování bez lepšího cíle

Osobně jsem ve hře necítil žádné naplnění. Zdá se, že Scavengers až příliš spoléhali na funkčnost a popularitu známých prvků. Vaším cílem je posbírat co nejvíc dat a přežít útoky ostatních hráčů. V praxi se hra ale stočí do počátečního sbírání vybavení, následně hledání krystalů, odkud seženete data, kde na vás občas vyběhnout vlny nepřátel.



Ve hře jsem postrádal jasný cíl a při hraní mi chybělo nějaké naplnění

Těmi nepřáteli jsou buď lidé nebo mutanti. Rozdíly mezi nepřáteli však nejsou příliš velké. Lidé rádi střílí, ale občas zaútočí i na blízko. Mutanti obvykle útočí ve větších množství na blízko, ale tu a tam se ukáže hajzlík, který radši plive kyselinu. Samozřejmě u mutantů nesmí chybět větší monstra, často s úsměvným vzezřením.

Jestli si říkáte, že od BR nemohu chtít víc, rád bych upozornil na zmíněný The Cycle. Ačkoli i tam mohou úkoly působit monotónně, alespoň nějaké rozdíly tam jsou, ale hlavně obtížnost tam hezky stoupá, aby člověk cítil nějaký postup hrou. Ačkoli do ledové pustiny sedí jistá zmatečnost a nelineárnost, hra padá do opakující se rutiny. Jo Scavenger, ten tvrdý (a zmrzlý) chleba má.



Hra je dost nevyvážená a náhodná počáteční lokace může dát některým hráčům výraznou výhodu

Hratelnost je celkem klasickou střílečkou z pohledu třetí osoby a snaží se být zajímavou díky třídám. Některé postavy jsou lepší na střelbu zdálky a jiné radši brutálně umlátí svého nepřítele kyjem. Hlavní rozdíl bude v jejich speciální zbrani, kterou si můžete vyrobit po nějaké době sbírání šrotu. Sice mají i speciální schopnosti jako štít nebo léčení, ty jsme však opakovaně zapomněli používat. A jak soudím z bojů s ostatními hráči, nebyli jsme sami.



Klouzání je vlastně nejzábavnějším prvkem hry

Ve skutečnosti je nejzábavnějším prvkem celé hry klouzání. Pamatujete si, jak vás jako malé bavilo bobování nebo sáňkování? Tohle je taková dospělácká verze pro hráče. Z každého kopce můžete začít klouzat, což vás značně zrychlí a když přitom skočíte, uděláte pěknou otočku. Na nic jiného ze hry nemám tak kladnou vzpomínku.

Nejasný vizuální styl

Nalijme si čistého vína, hra vypadá prostě zastarale. Kvalita vizuálního stylu hry je nejlépe 8 let zpátky. A vývojáři si rozhodně nepomohli tím, že si zvolili komiksový styl trochu připomínající Bordelands nebo Call of Juarez, který však nezvládli nejlépe. Vypadá to, jak kdyby někdo vzal špatný foťák s horším rozlišením a pár věcí přemaloval... tužkou, kterou zapomněl ořezat!

A vůbec nepomáhá, že hra skoro postrádá jednotný grafický styl. Věci ve hře se k sobě prostě nějak nehodí. Nejvýraznějším příkladem jsou skiny postav. Základní oblečení postav se točí kolem různých kabátů a vest, nicméně našel jsem zde prazvláštní sci-fi kostým pravděpodobně odněkud z Destiny. Dost drsná pěst na oko.

Každopádně ačkoli trochu prázdné a bez většího uspokojení, hra je přeci jen v předběžném přístupu a zdarma. Pokud máte rádi Battle Royale, za vyzkoušení to asi stojí. Myslím si však, že v rámci her tohoto žánrů, které jsou zdarma, najdete mnohem lepší kousky, zmiňme už třeba Apex Legends. Populární žánr holt vývojáře láká, ale jeho zpracování vás automaticky hází do boje s větší konkurencí.