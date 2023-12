Hráli jsme Skull and Bones. Pirátské dobrodružství vyplouvá do světa po deseti letech vývoje

Očekávaná hra od Ubisoftu se po dlouhém vývoji blíží svému vydání. Skepticismus vystřídalo nadšení a já se nemůžu dočkat, až si ho zahraji v plné parádě.

Od Skull and Bones jsem neměl nejmenší očekávání. Spíš jsem si nedokázal představit, že by mě tahle pirátská multiplayerovka mohla bavit. No ale opak je pravdou a čas strávený ve hře jsem si neskutečně užil. Říkal jsem si, že to snad nemůže být ani možné. Každou chvíli jsem očekával něco, co můj zážitek pokazí. Nestalo se, a tak jen na začátek ještě dodám, že tu máme zaděláno na titul, který při dobré podpoře vývojářů přežije klidně i desetiletí.

Slyšeli jsme od vývojářů, že začátky každého piráta budou skromné. Byly, ale ne přímo tak, jak jsem si představoval. Do herního světa jste uvedeni cutscénou, která mapuje potopení vaší lodi. Pak přijde krátké vytvoření postavy a jde se na věc. Zprvu jsem byl obdařen polorozpadlou kocábkou, co sotva pobrala dva lidi. Řekl jsem si, že to je přesně ten skromný začátek, o kterém byla řeč. Netrvalo dlouho a poprvé jsem zakotvil v Saint-Anne, městě pirátů. Schůzka s tamním vůdcem vyústila v moji snahu nebýt jeho slovy úplně k ničemu a začal jsem plnit různé mise.

Tady ale skromné začátky končí. Hned další úkol je stavba lepší lodi. Takže budižkničemu jsem byl zhruba dvacet minut. V této části mi bylo představo několik základních mechanik. Lodě si nekupujeme, nýbrž vyrábíme. Koupit si můžeme jen nákres, pak je na nás posbírat dostatek materiálů, jít ke správnému člověku, který nám přetaví měď v bronz, a pak až je možné loď postavit u stavitele. Kanóny jsou dostupné zase u kováře a každá kategorie surovin má svého vlastního zástupce.

Jedna věc, která mi popravdě přišla neuvěřitelně divná, je těžení materiálů. Ano, hra je primárně zaměřená na loď samotnou, ale těžit měď nebo kácet stromy, když jsem padesát metrů od nich, a ještě k tomu na lodi, bylo zvláštní. Nicméně proces samotný je zvládnutý příjemnou minihrou, kdy musíte trefovat zelené políčko na ose. Když už jsem načal věci, co mi vadily, postěžuju si ještě na další poněkud divnou mechaniku.

Ovládání lodě je jako celek dobré. Chová se responzivně, je intuitivní, míření je jednoduché a zároveň to není úplná uspávačka. Povšiml jsem si ale, že pokud chcete jet na plné plachty, tak to spotřebovává staminu. Jakože cože? Proč by plné natažení plachet mělo spotřebovávat staminu? Budu muset asi ještě prostudovat odbornou literaturu o námořní technice pirátské doby, abych plně porozuměl, jestli plachty třeba nebolí ručičky a musí průběžně odpočívat.

Co se ale opravdu povedlo, jsou možnosti. Máte spoustu příležitostí, co dělat. Hlavní úkoly, vedlejší zakázky, které jsou buď mírumilovné a jde převážně o doručení materiálů, nebo násilné, kde můžete lovit ostatní piráty. Přiznám se, že i přes omezený herní čas, který na betu byl, jsem si nemohl pomoct a musel prostě hodinku jen tak křižovat vody a poslouchat pirátské písně, které vám na požádání zazpívá vaše posádka.

Postupné plnění jakýchkoli úkolu spolu s potápěním ostatních lodí vám zvyšuje věhlas. Čím je vyšší, tím víc je možností. Odemknou se nové úkoly, vybavení a lodě. Není to ale jediná úroveň, na kterou je třeba brát ohled. Důležitá je také úroveň vaší lodi, která se samostatně zvyšuje s tím, jak moc ji vylepšujete. Úkoly mají zpravidla určenou doporučenou úroveň, které je dobré dosáhnout, než se do něj pustíte.

Osobně jsem chtěl spíše zvolit styl dobře vychovaného obchodníka nebo spíše pašeráka, aby nám to lépe zapadalo do pirátské tématiky. Nicméně vás hra minimálně v hlavních úkolech nutí potápět lodě ostatních frakcí. Těch je ve hře hned několik a s každou si budujete vztahy zvlášť. Docela mi teda vadilo, když jsem musel v rámci mise potápět obchodní lodě a znepřátelit si tak celou frakci, což vyústilo v to, že ke mně byly pak jejich ostatní lodě hned nepřátelské.

Na druhou stranu jsem si mohl alespoň pořádně osahat souboj. Ten je v jádru jednoduchý, ale s postupem času se otevírá spousta možností taktiky, která souvisí s vylepšováním zbraní na lodi. Střílet z kanónů je prosté, stačí zamířit a vystřelit, do nepřátel můžete také narážet a pokud je dostanete na dostatečně malou hodnotu zdraví, tak i posléze nalodit svou posádku, což v podstatě jenom zvýší množství získaných předmětů a jako bonus dostanete nějaké speciální kousky.

Abych se vrátil k taktice, tak na svou loď si můžete namontovat jakýkoli kanón, pokud na něj máte prostředky. Některé jsou dobré na krátké vzdálenosti, některé na dlouhé a tak dále. Je tedy na vás, jestli si dopředu dáte ty na krátko a budete do lodí narážet a posléze zavalovat salvou z děl nebo jestli si na bok dáte ekvivalent odstřelovačky.

Když vezmu v potaz vše, co jsem během hraní zažil a jak to na mě působilo, musím říct, že mě všechny obavy přešly a těším se na plné vydání. Hra je zábavná, dobře udělaná a běží bez problému. Ano, najde se pár věcí, které nejsou úplně podle mých představ, ale to je tak vždy. Myslím si, že pokud budou vývojáři naslouchat komunitě, což podle všeho dělají už teď prostřednictvím jejich Insider programu, máme před sebou minimálně pěkných pár let pirátského dobrodružství.