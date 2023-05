Hráli jsme Street Fighter 6. Krátká ochutnávka slibuje povedenou a přístupnou bojovku

Vyzkoušeli jsme demo šestého Street Fightera a přinášíme vám dojmy z nadcházející bojové hry.

Capcom nedávno vypustil do světa demo pro The Street Fighter 6, které se kromě PlayStationu zanedlouho dostalo i na ostatní platformy. I když se jedná jen o takový malý předkrm před hlavním chodem, který dostaneme 2. června na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X, máme se na co těšit.

Největším lákadlem je režim zvaný World Tour, kde se svým vytvořeným bijcem putujete otevřeným světem, získáváte dokonce zkušenosti, vylepšujete své statistiky a samozřejmě porážíte stovky soupeřů. Jedná se o splněný sen mnoha fanoušků bojových her. Součástí tohoto režimu má být i smysluplný příběh, který v této značce byl pokaždé upozaděn.

Nosným prvkem příběhu je téma sebezdokonalování. Při svém putování se setkáte se známými postavami z minulých dílů. V demu toho zatím moc není a dokončení vám nezabere ani půl hodiny, ale i to málo mě stačilo navnadit, což se mi u bojových her nestává. Váš avatar se samozřejmě přenáší i do online lobby, kde vyzýváte ostatní hráče na duely.

Bojové hry mají jeden neduh a to ten, že nejdou zrovna přívětivé pro nováčky. Zde jsou k dispozici srozumitelné tutoriály se základními mechanikami a zjednodušeným ovládáním, takže nebude problém se po chvilce trénování v arkádových módech pustit do online běsnění.

Samotný bojový režim je zábavný, nutí hráče se zdokonalovat, využívat všechny mechaniky a učit se nové kousky. Ovládání je intuitivní a dostává se rychle pod kůží. K dispozici v demu je pouze legenda z dob 2D Ryu a nováček Luke. Dává to smysl, neboť Ryu je velmi vhodná postava pro začínající fightery, kteří se teprve seznamují s ovládáním. Nový bojový systém Drive je výborný nápad postavený na tzv. zdrojích a nutí vás s rozvahou a zároveň s agresivitou volit speciální útoky a obranné chvaty, které buď váš zdroj spotřebují nebo jej dobíjí. Každá postava má navíc extra silný chvat, který má navíc tři stupně síly, podle toho, jak často jej používáte.

Grafická stránka a zvuk splňují standard moderní doby. Postavy jsou vymodelovány detailně a bojové arény působí živě. Jak jsem již zmiňoval výše, autoři se nebáli rozvinout svoje artistické umění, a tak jsou speciální údery doprovázeny velmi efektními animacemi.

Kromě nahlédnutí do příběhového modu a arkádových bitev můžete vyzkoušet tzv. extrémní bitvy, kde si sami volíte z přednastavených voleb. V demu si můžete vybrat pouze jediný režim, kde vítězí ten, kdo složí 5x soupeře na lopatky. Nový rozměr souboji dodává rozzuřený býk, který se náhle přiřítí a srazí vás k zemi, ledaže stihnete vyskočit. Těchto speciálních, arkádověji laděných režimů bude v základní hře mnohem více.

Nic víc dalšího v demu k vyzkoušení nenajdete, ale i to málo stačilo, aby ve mně Street Fighter 6 probudil dávno zapomenutou vášeň pro bojové hry. Těžiště hry bude samozřejmě v online zápolení a v příběhovém módu World Tour, ale ani obyčejné arkádové zápolení tady nestojí stranou a kompletuje velmi zábavný bojový balíček, který vydrží na dlouho.