Hráli jsme Tekken 8. Nové mechaniky hrají do karet agresivním bojovníkům

O víkendu jsem si mohl vyzkoušet uzavřený Network Test, během kterého jsem s novým Tekkenem strávil velmi příjemných pár hodin.

Nový Street Fighter a Mortal Kombat jsem si osahal a teď už mám za sebou celou velkou trojku žánru bojových her. Snad netřeba popisovat, jak moc a v čem konkrétně se liší styl ovládání mezi každou z těchto značek. Odlišnosti měly přeci jen už od svých začátků v devadesátých letech. S každým dílem ale přichází nové osvěžení a výjimkou není ani osmý Tekken, ve kterém je největší změnou mechanika Heat State, která zaručuje, že si hráči půjdou po krku ještě razantněji než dřív.

Během víkendového testování jsem si mohl osahat všech 16 hratelných postav, které budou součástí hry při vydání. Valnou většinu času jsem strávil s Jinem, jehož styl mi vcelku sedí a dostal jsem ho jakž takž do ruky. Ale na to, abych některého z bojovníků či bojovnic ovládl na plno, budou potřeba hodiny tréninku. To je zkrátka úděl fanoušků bojovek.

Jelikož se jednalo o Network Test, tak je jasné, že k dispozici bylo pouze online hraní. Za zmínku ale určitě stojí i tréninkové módy. Teď nemluvím o úvodu, který vás seznámí se základním ovládáním hry. Nechybí ani výzvy, které vás naučí základní a pokročilejší komba. Nedostanete se k nim ale z hlavního menu. Jsou docela nešikovně skryté v nabídce, kterou lze otevřít pouze při čekání na další zápas. Určitě ale tyto možnosti vítám. Je tak i pro nováčky vcelku jednoduché naučit se komba, která by většinou provedli maximálně tak zběsilým mačkáním všeho dohromady.

Berličkou pro nové bojovníky je také Special Style ovládání. Podobně jako Modern Controls v novém Street Fighteru zjednodušuje ovládání každé postavy. Komba s ním provádíte kombinací maximálně dvou tlačítek a všechny speciální útoky jsou pak otázkou jediného stisknutí. Zajímavé je, že na rozdíl od Street Fighteru tady můžete mezi styly ovládání přepínat plynule během zápasu. Sám jsem zůstal po většinu hraní věrný klasice. Jednoduše také poznáte, jestli váš protivník používá Special Style nebo ne. Na obrazovce se totiž s jeho zapnutím objeví malá tabulka.

Přepínání stylu je v základu nastavené na tlačítko L1. Měl jsem trochu problém s tím, že v zápalu boje jsem omylem styly přehodil a všimnul jsem si toho až po chvíli, kdy můj bojovník nedělal to, co jsem od něj čekal. Jak jsem vypozoroval, nebyl jsem jediný, kdo s tímhle měl problém. Naštěstí jde tato možnost v nastavení přemapovat nebo k ní žádné tlačítko nepřiřadit, což jsem po pár takových případech hned udělal.

A teď konečně k Heat State. V rámci bojových schopností jsou stále součástí Tekkenu i klasická komba i silné Rage Arty, se kterými není problém otočit průběh zápasu, když se dobře trefíte. Pokud se vaše postava dostane do Heat Statu, její útoky udělují větší poškození a zároveň protivníkovi ukrajujete část zdraví, i když se mu daří vše blokovat. Heat zapnete jednoduše stiskem R1, čímž provedete fešný útok a kolem vašeho bojovníka se objeví bělavá aura. Můžete to udělat prakticky kdykoliv, protože každé kolo začínáte s plným Heat ukazatelem.

Tenhle stav máte ale jen na omezenou dobu. Je tady ještě jedna možnost, jak ho využít. Dalším stiskem R1 provedete sérii útoků, které se z mé zkušenosti dost dobře hodí na zakončování komb. Po tomhle útoku ale Heat State končí, takže je dobré zvážit, jestli ho použít nebo raději zkusíte zasadit pár klasických úderů.

Ohledně komb je zajímavé také to, že některá z nich Heat State aktivují automaticky, takže do nich nemusíte mačkání R1 vůbec zakomponovat. Nejsem tak velkým odborníkem na bojovky, abych posoudil, jak velký dopad bude mít tahle mechanika na metu. Z těch pár hodin z ní mám dojem, že je to dobrý přírůstek, který přidává do již zaběhlého stylu trochu víc taktizování a nutí k agresivnímu stylu hraní, což mi vyhovuje.

Už v průběhu Network Testu se začaly objevovat videa s různými extra silnými komby. Nemusíte ale hned panikařit kvůli tomu, jak je všechno broken. Kacuhiro Harada, který vede vývoj Tekkenu, na svém Twitteru uvedl, že se síla a další aspekty některých útoků ještě budou měnit. Tenhle test byl zkrátka zaměřený hlavně na to, aby ověřil, jak je na tom hra s konektivitou mezi hráči. Pro mě to v tomhle ohledu nebyl úplně bezproblémový zážitek. Zprvu mě celkem zarazilo, jak dlouho trvá, než mi hra najde protivníka. Říkal jsem si, že delší čekání je způsobené tím, že testu se účastnilo okolo 40 tisíc hráčů a v mém ranku jich zkrátka moc není. Jak jsem se ale zanedlouho dočetl u Harady, tak šlo o bug, na jehož opravě se pracuje.

Když už jsme se dostal do zápasu, jen málokdy jsem narazil na problém. Paradoxně jsem se s lagy setkal v zápasech s hráči z Evropy, zatímco boje proti africkým a asijským hráčům proběhly hladce. Jelikož tentokrát test probíhal jen na PlayStationu, nemůžu říct, jak dobře či špatně funguje crossplay. Od tohoto pátku do pondělí ale startuje další vlna testování, do které se zapojí už i Xbox a Steam, takže se k Tekkenovi určitě vrátím i tentokrát.

Poslední věc, kterou bych chtěl v prvních dojmech probrat, je grafika. Přiznám se, že jsem se nechal zmlsat soubojem Jina a Kazuyi z oznamovacího traileru. Takhle dobře zkrátka Tekken 8 v praxi nevypadá. Modely postav a jejich efekty jsou na tom ale i tak velmi dobře. V ohledu velké trojky bych je zařadil vedle Mortal Kombat 1 s tím, že bojovníci ve Street Fighteru vypadají na pohled o něco hůř. U arén v Tekkenu je to ale trochu rozporuplné.

Zatímco noční ulice velkoměsta vypadá opravdu skvěle, tak v aréně v jakémsi starobylém chrámu jsem si připadal, že jsem se vrátit zpět o minimálně jednu konzolovou generaci. Dobrotu nedělá hlavně scéna, kdy se při rozhodujícím kole hroutí podlaha a bojovníci se propadnou o podlaží níž. Padající kameny vypadají jako hranaté kostky z plastu. Součástí testu bylo pět map, z nichž převládaly ty hezčí, ale u některých je stále na čem pracovat.