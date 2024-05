Hráli jsme The Rogue Prince of Persia. Velmi rychlá plošinovka, která neodpouští chyby

Chlapci a děvčata z Ubisoftu spojili síly s Evil Empire, kteří mají na svědomí populární hru Dead Cells a vyprodukovali roztomilého Prince z Persie, který klame tělem, neboť vás dokáže solidně potrápit.

Rogue-like plošinovka pro PC (konzole později) ● Cena: 495 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

Nový perský princ vyšel zatím v rámci předběžného přístupu na Steamu, takže mnohé se může ještě změnit. Z toho, co jsem mohl vyzkoušet, usuzuji, že se můžeme těšit na velmi zábavnou záležitost.

Krvavá obtížnost v pohádkové grafice

Musím se přiznat, že jsem už vyrostl z dob, kdy jsem mrskal ovladačem, ovšem pár her v nedávné minulosti si to téměř zasloužily, namátkou Sekiro: Shadows Die Twice, kouzelně kreslený Cuphead a teď nejnovější verze Prince z Persie. Toto je jedna z těch rogue-like her, které na vás ze startu nepůsobí nijak výjimečně, ale postupně se vám pod kůží dostává ten nepříjemný pocit "dám ještě jedno kolo a končím". Nakonec je těch pokusů nespočet a je vymalováno, jste lapení.

Jak už název napovídá vžijete se do role prince a máte za úkol zachránit Persii před nájezdem Hunů, kteří vtrhli do vaší země a zmocnili se hlavního města. Poté, co se princ neuváženě vydá porazit útočníky na vlastní pěst, je zachráněn vyšší silou, která vrací čas a zabraňuje mu tak skutečně zemřít. Při každém dalším pokusu dostat se dále ve hře prochází princ stejnou sérií procedurálně generovaných úrovní. I když se jejich rozložení vždy mění, existují určité orientační body, které lze spolehlivě nalézt v přibližně stejných místech při každém běhu.

Lze postupně najít i zkratky, další postavy doplňující příběh, stejně tak řadu nových zbraní a vylepšení. Zbraní a nejrůznějších pomůcek je poměrně značné množství, které si můžete následně ukovat zpět v táboře s pomocí přátel, jako je kovářský mudrlant Sukhra a tajemný Paachi. Oni tedy s vámi nějaké hluboké rozhovory nepovedou, spíše se všechny dialogy omezují na vcelku strohé komentáře a jednoduchý humor.

Hra vás nutí být stále ve střehu

Nenechte se zmást ručně kresleným výtvarným style této hry. Po první spuštění jsem dostal falešný pocit bezpečí a jednoduché hříčky, však opak byl pravdou. Obtížnost je srovnatelná se zmiňovanými Dead Cells nebo Rogue Legacy. Možná zde na vás nečíhá tolik pastí, ale procházka růžovou zahradou to není ani v nejmenším, je to pořádná výzva. K prvnímu bossovi ve hře jsem se propracovával velmi dlouho, a když mě smetl v několika sekundách, došel jsem k závěru, že počkám na ostrou verzi, možná že se obtížnost o něco sníží, alespoň já bych to určitě uvítal.

Akční aspekt hry je zpracovaný velmi dobře. Souboje jsou rychlé, musíte být neustále ve střehu, k dispozici je několik druhů útoků plus můj oblíbený kop, kterým protivníka omráčíte nebo jej efektně odkopnete na špičaté kůly. Je však pár věcí, na kterých by autoři mohli zapracovat. Zejména na celkovém pohledu na hru, kdy často nevidíte ani kde seskakujete nebo vyskakujete, což v kombinaci s rychlými protivníky byla často jistá smrt.

Taky mi občas připadal dosah útoků některých nepřátel přehnaně velký. Mnohokrát jsem si myslel, že uniknu smrticímu kopí, a i když byla mezi námi bezpečná vzdálenost, alespoň tedy z mého pohledu, dostal jsem zásah. Takže hurá pěkně od začátku. Rovněž mi vadilo, že souboje byly někdy nečitelné, zejména když se na jednom místě nahromadí více druhů nepřátel. Někteří na sobě mají navíc štíty, a to se už pak musíte ohánět ovladačem opravdu rychle.

Dostatek obsahu a variabilní prostředí

Prozatím jsem si jenom stěžoval, ale nechci, aby to vyznělo, že The Rogue Prince of Persia je špatná hra. Prozatím je k prozkoumání 6 různých oblastí a každá je ztvárněná jiným stylem s odlišnými druhy nepřátel a překážkami pro hbitého prince. Někde jsou padací dveře, jinde zase pohyblivý písek a v dalším, nazvaném Akvadukt, bez překvapení, vodní překážky. Každá část hry obsahuje vedlejší postavy s úkoly doplňující hlavní příběh, který vám pak postupně vypráví spřízněné postavy v hlavním táboře.

Po každém neúspěšném běhu je Princ bohatší o nově nalezené zbraně a předměty, které mu v dalším pokusu lehce pomůžou. No a hráč se po každém nezdaru stává zkušenější a odhodlanější, protože ten další pokus už určitě vyjde. I přes některé chybky to vypadá na velmi zdařilou plošinovku u které rád překonám prvotní fázi frustrace z obtížnosti a odpustím některé chyby, abych se podíval až na konec. Stále hovoříme o předběžném přístupu a autoři sami nabádají hráče o sdílení zpětné vazby. Už nyní to vypadá na další povedené dobrodružství Prince z Persie, ale ještě si počkáme na jeho finální podobu. Prozatím se s jejím vydáním počítá někdy na rok 2025.