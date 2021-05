Hráli jsme Total War: Warhammer 3 - návrat v plné síle

Kdybych měl shrnout Total War: Warhammer 3 jednou větou, řeknu, že je to hra, která vám nedá nic zadarmo. Jenže proto jste sem nepřišli, takže si pojďme o mé prvotní zkušenosti s tímto pokračováním oblíbené strategické série popovídat poněkud podrobněji.

Co si budeme povídat, pandemická situace stále není optimální, a tak jsem musel usednout pouze ke vzdálené obrazovce našeho novinářského eventu, která mi přenášela hru. I navzdory tomu jsem ale s ovládáním neměl potíže a mohl jsem si tak bez zásadních problémů hratelnost chystané novinky užít se vším všudy.

Za Rusk… chci říct Kislev!

V ukázce, kterou jsme si mohli zahrát jsme dostali do rukou armádu Kislevu, která při svojí cestě ovšem naráží na zásadní problém. Její pohyb totiž neunikne ani Khornovi. Bohu hněvu a války, jehož jedinou možnou odpovědí na pohyb vetřelců je, že vyšle hordy démonů, aby se s nežádoucími poutníky vypořádali.



Carevna Katarin je opravdový gamechanger

Naštěstí pro vás mají Kislevští válečníci v rukou několik trumfů, které jim pomáhají nekončící řady netvorů odrážet. Jedním z těch největších je carevna Katarin, která je skutečnou ledovou královnou. Kdekoliv je jediná vločka sněhu, rozhodně byste se s ní nechtěli přít, ať už byste o svojí pravdě byli přesvědčení sebevíc. Její ovládání sněhu je totiž nesmírně nebezpečným, často až smrtícím nástrojem, jehož využití může mít jen jeden konec. A to ten, při němž oponent Katarin leží na zemi mrtev. K tomu, co ale Kislevští dovedou na bojišti se dostaneme za chvíli

Démoni na každém kroku

V bitvě, kterou jsme si otestovali se ukázal nový koncept zvaný Survival Battle. Když už si vás jednou v říši chaosu nepřátelé všimnou, je takřka nemožné se jich zbavit. Khorne na vás bude posílat jednu vlnu démonických stvoření všeho druhu za druhou a jediné, co vám zbývá je dokonale se takticky připravit. V ukázkové misi před hráči stály celkem tři taktické body, jejichž získání bylo hlavním kritériem pro úspěšné dokončení.

V případě prvního byla práce celkem jednoduchá, se svojí armádou se nahrnete na dané území a tím si ho přivlastníte. V bitvě získáváte i herní měnu, za kterou potom nakupujete věže, jednotky i barikády. Po zabrání nového území můžete navíc přivolávat další jednotky a odemykají se vylepšení. Pak se ale začne ukazovat pravá podstata obtížnosti, kterou je udržení všech strategických míst. Musíte je šikovně opevnit, hrnout ďábelské hordy prostory, které můžete ostřelovat a díky tomu se vyhnout větším újmám.



Nekonečné hordy se na vás povalí ze všech stran

K udržování démonů v mezích toho, co potřebujete budou sloužit nejrůznější barikády i obranné věže, jejichž útoky na blížící se nepřátele jsou klíčovým bodem vaší defenzivní taktiky. Chcete totiž na údržbu již získaných území používat co nejmenší množství jednotek. Ty potřebujete tam, kde se řítí největší nápor, a to je při vašem postupu kupředu. Já ovšem při svém pokusu tuto stránku hry podcenil a když už jsem si myslel, že bych se mohl blížit pomyslné cílové lajně, hra mě hodně rychle usadila zpět na zadek. Nejdříve zmizel první vydobytý bod, vepředu se vyřítil hlavní vůdce démonů a já se pomalu ale jistě začal smiřovat se svým nevyhnutelným osudem.

Další klíčovou tažnou silou vaší armády je sama carevna Katarin. Její dovednosti jsme si již výše tak trochu nakousli. Ledová čarodějka v čele Kislevu spoléhá na plošné efekty, jejichž pomocí budete na nepřátele pouštět mráz a také hrůzu. Velkou výhodou těchto útoků je, že zpomalí nepřátele, jejichž promrzlé končetiny jenom horko těžko odvedou v boji stejnou práci, jako normálně a škody jimi spáchané tak nádherně zredukujete. Ani zde ale váš arzenál nekončí. Když už si totiž démoni myslí, že jste ukázali všechny karty, dostanete závěrečnou podporu pro svoji armádu do finálního boje. Tou je elementální gigantický medvěd, jehož výdrž v boji v kombinaci s obřím způsobeným poškozením by mohl závidět kdejaký boss.

Už se zbývá jen těšit

Ve finále je tak během boje neskutečná řada možností toho, co a jak udělat. Kde se na vás mohou vyrojit další démonická vojska, či kde se dá udělat chyba. Hra vám nedá ani centimetr zdarma a musíte neustále počítat s tím, že nakonec vás přece jenom překvapí. Pak už jenom zbývá doufat, že to nebude překvapení fatální.

Přiznám, že na začátku jsem se cítil trošku nesvůj, nebyl jsem si jistý, ale už po hodince hraní jsem měl mnohem lepší pocit a kdybych dostal hru znovu do rukou, hned bych se do ní s chutí opět vrhnul bez opakování začátečnických chyb. S touto peckou rozhodně budete chtít strávit dlouhé hodiny během nezaplněných večerů a na plnou verzi se již pořádně těšíme.