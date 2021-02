Hráli jsme Valheim: návykovější než plenění

Od vydání Minecraftu vyšlo her o přežití (v angličtině „survival game“) enormní množství a vedle čistých arkád jako Terraria tu máme i velmi realistické hry jako slovenská AreaZ. Osobně při zmínce survival mechanik nebo vyrábění začínám ztrácet zájem. Již jsem si tím prošel mockrát. Hrál jsem Conan Exiles, Ark i Grounded a nemám pocit, že mě jiná hra tohoto žánru dokáže něčím překvapit.

Conan Exiles: nenechte se sežrat (recenze)

Z Valheim jsem měl stejný pocit. Ale jakmile se vytvoří celá skupinka, která si to s vámi chce zahrát, máte větší motivaci tomu dát šanci. A světe div se, u této běžné hry o přežití jsem během pár dní zabil více než 16 hodin, a to mám stále pocit, že se škrábám jen na povrchu. Co víc, mé prvotní dojmy byly stejně vzrušující, jako když jsem poprvé zapnul Minecraft. A to je hra stále jen v předběžném přístupu!

Zapomeňte na nájezdy, nejdřív musíte stavět

Je zvláštní, že mě vlastně ani nenapadá, v čem by tahle hra mohla být tak výjimečnou. Stavíte tady stejně jako v již zmíněných hrách, možností máte méně než například v Ark. Hra vás vypustí polonahé do neznámé krajiny, kde si z větviček a kamenů začínáte stavět nástroje a primitivní obydlí, abyste nakonec nacházeli víc surovin, což vám umožnilo vybudovat toho víc.



Ačkoli je grafika jednodušší, i tak je neuvěřitelné, že vám Valheim zabere jen 1 GB místa

Je tu jistý cíl zabít všechny bossy ve hře, ale opět to není nutnost ani absolutní tahoun. Přeci i jiné hry o přežití něco takového mají. Narativní stránka je v Conan Exiles dokonce i lepší a nebudu lhát, lore ve Valheim jsem se výsledku úplně ignoroval. Ne, tajemství je ve skutečnosti v maličkostech.

Již během nějakých 3 až 5 hodin budete mít slušné sídlo, nějaké lepší nástroje a základní koženou zbroj. Vyšplhat se výš však potrvá mnohem déle.

Hru jsem částečně přirovnával k Minecraftu a Conan Exiles, přitom jsou ale obě hry dost odlišné. Vezměme to popořadě. Minecraft je arkáda se vším všudy. Rychle si na něj zvyknete, není těžké tam přežít a s trochou praxe máte luxusní sídlo, rozlehlou farmu a kompletní plátovou zbroj během pár hodin. Můžete to doporučit desetiletému klukovi, jelikož víte, že se herní mechaniky naučí bez větších problémů.



Grafický styl má své kouzlo, v jednoduchosti je prostě síla

Conan Exiles je v tomhle jiné. Přežít je veliká výzva. Musíte se naučit, jak co vyrobit, co k čemu patří. Vaši postavu mohou zabít predátoři, zima a hlad a vše nastává rychleji než v Minecraftu. Vytvořit větší dům zabere i desítky hodin hraní a mít pořádné vybavení i déle. A když už to zvládnete, jsou tu další oblasti na mapě, mnohem nebezpečnější, které vyžadují nové lepší vybavení, nachází se tam silnější nepřátelé a smrt vám dýchá na krk neustále.

Lehké základy, těžký průběh

Valheim balancuje mezi obojím. Základy se naučíte docela snadno. Začnete v lokaci Meadows („louky“), kde nepřátelé příliš nároční nejsou. Dá to sice trochu snahy se všechno naučit, možná vás zabije padající strom, než se naučíte dávat si při sekání dřeva pozor či se udusíte v domě, pokud nemáte pořádný komín. Ale již během nějakých 3 až 5 hodin budete mít slušné sídlo, nějaké lepší nástroje a základní koženou zbroj. Vyšplhat se výš však potrvá mnohem déle.



Dům a základní vybavení máte hned, ale další věci zaberou desítky hodin času

Hra si vás vlastně zaváže tím, že již něco máte. Tím, že během chvilky jste s přáteli vybudovali příjemnou vesnici, nicméně další taje ukazuje až postupně. Ve stylu vikingů si pravděpodobně vytvoříte hlavní základnu, odkud vyrazíte na své výpravy dost možná plavbou. Postup je na dlouho, ale rychle se vám ukazuje díky pár šíleně jednoduchým, ale zatraceně chytrým mechanikám.

Jste hnáni zvědavostí zjistit, kam nové možnosti vedou a dominový efekt navíc znamená, že nové možnosti odemknou další a ty další a hra vás žene do nových lokací.

Jakmile vám zvědavost nedá a vypravíte se dál, brzy najdete novou surovinu. Jakmile ji najdete, hra vám hned nabídne seznam nových předmětů, co se z toho dají vyrobit. Takže jste hnáni zvědavostí zjistit, kam nové možnosti vedou a dominový efekt navíc znamená, že nové možnosti odemknou další a ty další a hra vás žene do nových lokací. A díky rychlému cestování nemusíte začínat od začátku, hra vám navíc dává portály jako možnost, jak si cestování urychlit. Zkrátka jsem nepocítit nechuť jako v Conan Exiles zcela bojovat s novým prostředím, protože v praxi se stačí vybavit na jednu výpravu.



Herní mapa je rozlehlá, ale průzkum je stále dost rychlý na to, aby se nic nezdálo nedosažitelným

Herní svět je navíc pestrý. Když se procházíte, uvidíte věže s kostlivci, jeskyni trolla, opuštěnou vesnici či podzemní kobku. A všechno má nějaké cenné objekty, které jen pomrkávají, abyste jich chtěli víc. Je radostí sledovat, jak vaše sídlo roste, protože si postupně odemknete možnost stavět hutě, zakládat úly či si prostě postavíte altánek s posezením pro vaše přátele.

Počáteční vzrušení se rychle vyvine do nekonečného shánění surovin.

Důležité je také zlepšování schopností vaší postavy. Vše sice funguje na jednoduchém klikání, ale na začátku je vaše postava docela neohrabaná. Zbraněmi mlátí, jak když dítě máchá klackem a střelba z luku je na úrovni přesnosti průměrného stormtroopera. Postupem času se však ve všem zlepšujete a v tu chvíli oceňujete, že odlišné zbraně či nástroje mají trochu jiné chování, jako styl mlácení nebo rychlost.

Opakování matkou Ódina

Důležité je také to, že se hra snaží být živá. Najdete hromadu zvěře, stromů či malin, ale také nepřátel. Stále je kolem vás něco, z čeho čerpat bohatství, ale vždy jste v nějakém ohrožení života. Hra na boji zakládá hodně, ať mluvíme pouze o nebezpečí na cestách či bossfighty, kdy poražení bosse vám odemkne nové vybavení a jeho trofej obětovaná bohům odemkne novou schopnost.



Jako všechny hry o přežití, nakonec je Valheim zejména o nekonečném shánění surovin

Také však zvyšuje obtížnost. Čím lepší jste a čím víc bossů zabijete, tím je svět nepřátelštější a větší výzvou. Náhodné události jako útok nepřátel na vaši základnu může na začátku znamenat nájezd menší skupiny nájezdných trpaslíků, časem však dvojici trollů, co rozmlátí vaši stěnu bez větších obtíží. Zajímavý prvek na udržování výzvy a napětí, přesto hra ztrácí tempo.

Nekonečný příběh téměř každé hry o přežití. Počáteční vzrušení se rychle vyvine do nekonečného shánění surovin. Zatímco první boj s trollem byl adrenalin, za chvíli ho začnete vyhledávat kvůli jeho kůži. A postup světem a nacházení nových surovin vede jen k tomu, že donekonečna sháníte jiné suroviny a pouštíte se do nebezpečnějších krajin.

Valheim je velice zábavnou hrou o přežití hlavně kvůli perfektnímu vyvážení arkádovosti a simulace, ve výsledku však trpí těmi stejnými neduhy, co nesnášíme na ostatních hrách žánru. Přesto jsem se velmi bavil, odehraný čas uplynul až děsivě rychle a na vydání hry jsem velmi zvědavý.