Hráli jsme Valorant: nový král na poli taktických stříleček?

Při oslavách desátého výročí League of Legends studio Riot Games oznámilo svoje plány do budoucna a s tím přišlo i oznámení hned několika nových projektů. Jako první přišly karetní Legends of Runeterra, které na konci dubna vycházejí v plné verzi. Mnohem větší poprask ale na herní scéně rozpoutal Valorant – 5 vs 5 kompetitivní střílečka, která se nijak netají tím, že se chce zařadit mezi nejhranější tituly tohoto žánru.

Na každé straně se proti sobě postaví pětice hráčů. Jeden tým útočí, druhý se snaží zabránit v položení spiku – zdejší název pro bombu. V polovině zápasu se strany prohazují a ten, který jako první získá 13 bodů, vyhrává. Koncept jednoduchý, ale jak víme z konkurenčních her tohoto žánru, dají se s ním vymyslet velké věci.

Valorant je často přirovnávaný ke hrám Counter Strike a Overwatch. Rozhodně má blíž k prvnímu jmenovanému. Už jen proto, že pohyb, střelba a základní mechaniky se velmi podobají. Je tady ale i trocha toho Overwatche. Na začátku zápasu si totiž vybíráte jednoho z aktuálně deseti dostupných agentů. Funguje to tak, že v jednom týmu nemohou být dva stejní agenti. I nepřítel ale může vybrat ty, které máte v týmu vy. Každý z nich pak má rozdílné schopnosti. Nemůžete je ale spamovat, jak se vám zachce.

Každý agent má celkem čtveřici unikátních schopností. Dvě z nich si musíte dokupovat, stejně jako zbraně. Charakteristickou schopnost pak máte vždy dostupnou, ale její nabíjecí doba většinou čítá několik desítek vteřin. Jako poslední je tady ultimátka. Tu je třeba nejdříve nabít body, které dostáváte za zabití nepřátel, položení nebo zneškodnění spiku, a také je můžete získat z orbů rozmístěných po mapě. Z počátku máte odemčenou pouze pětici agentů. Po pár odehraných zápasech dostanete možnost zpřístupnit si další dva, ale se zbytkem to už jde pomalu, pokud nechce do hry investovat reálné peníze. K tomu se ještě vrátím, až přijde řeč na mikrotransakce.

Schopnosti jsou dost rozmanité a musíte si dobře promyslet, jak je co nejefektivněji použít. Většina z nich je určená pro kontrolu vize nebo oblasti. Samozřejmě některé z nich zahrnují i poškození. V tomhle ohledu to na první pohled nefunguje úplně jasně. Střelbou členům svého týmu neublížíte, ale schopnostmi udělujete poškození každému. Je tedy dobré si všechno vyzkoušet, aby vás funkce některé ze schopností nepřekvapily.

Mezi nejsilnější agenty patří například Sage se schopností léčit a takový Sova nebo Cypher zase výborně pracují s vizí. Do celkového konceptu mi ale moc neseděla Raze, jejíž veškeré schopnosti jsou zaměřeny na velké množství poškození. Ve hře, kde má taktika a přesná střelba hrát tu nejdůležitější roli, mi Raze nepřijde jako krok správným směrem.

Přesnost vítězí nad spelly

I když jsem se teď delší chvíli věnoval schopnostem, tak je nakonec mnohem důležitější to, jak to umíte se zbraněmi. Zdejší nabídka se hodně podobá Counter Striku a i systém nakupování funguje na stejném principu. Musíte si dobře rozmýšlet, jestli koupit silnější zbraň nebo raději investovat do štítu. V některých kolech ale nebudete mít finance na ani jedno z toho. Může vám vypomoct spoluhráč. V obchodě si jednoduše pravým tlačítkem kliknete na zbraň, kterou byste chtěli a další členové týmu vám ji stejně jednoduše mohou pořídit.

Celkově máte velkou výhodu, pokud už v CSku máte něco nahráno. Zbraně se totiž celkově chovají podobně a stejně to je i s pohybem po mapě. Když běžíte, nepřítel vaše kroky slyší z docela velké vzdálenosti. Je tady možnost chůze, která už slyšet není. Při střelbě je ale každopádně potřeba úplně se zastavit. Jinak totiž musíte spoléhat jen na štěstí, abyste se do nepřítele vůbec trefili. Do toho samozřejmě musíte zapracovat i komunikaci s týmem a celkovou taktiku.

"V Practice módu si můžete vyzkoušet všechny agenty a nezáleží na tom, jestli je už máte zpřístupněné nebo ne."

Střelba a práce se schopnostmi jsou ve Valorantu velmi důležité. Proto není divu, že jim Riot už v uzavřené betě věnoval tolik prostoru. V klidu si sami můžete projít každou z momentálně tří dostupných map. Nechybí ani trénink přesnosti. Také si v Practice módu můžete vyzkoušet všechny agenty a nezáleží na tom, jestli je už máte zpřístupněné nebo ne.

Po osahaní zbraní a agentů se tedy můžete pustit do hraní. V aktuální verzi jsou dostupné tři mapy – Haven, Split a Bind. Každá z nich má svoji charakteristickou vlastnost. Haven má například 3 místa, kam může útočící tým položit spike. Na Bindu zase máte k dispozici portály, kterými se rychle můžete přemisťovat z jednoho konce mapy na druhý. I když to tak na první pohled nemusí vypadat, tak jsou dost jednoduché a dokážete si je zapamatovat už po pár hrách.

Zahrajete si i na „toustovači“

Ještě před spuštěním uzavřené betaverze vývojáři Riotu prohlašovali, že chtějí, aby Valorant běžel dobře i na několik let starých sestavách. Tento přístup ostatně využívají i u League of Legends, pokud tedy odhlédneme od tragického herního klienta, se kterým si neví rady ani ty nejvýkonnější stroje. S Valorantem jim to v tomto ohledu vyšlo na jedničku. I na mém 3 roky starém notebooku, který ani ve své době nešlo považovat za herní, běží na 60 FPS s FullHD rozlišením naprosto bez problému.

To je mimo jiné možné díky jednoduché stylizaci Valorantu, která ne první pohled může připomínat Overwatch nebo Team Fortress 2. Ke druhému jmenovanému má blízko už jen proto, že uměleckým ředitelem Valorantu je Moby Francke, který pracoval právě i na TF 2.

"Uměleckým ředitelem Valorantu je Moby Francke, který pracoval i na Team Fortress 2."

I když Valorant běží parádně, tak je tady pár technických věcí, které je potřeba ještě vychytat. Párkrát se mi stalo, že hra zkrátka spadla nebo se během hraní objevila načítací obrazovka a musel jsem restartovat. Také se docela často stávalo, že některý z hráčů se odpojil. Není sice jasné, jestli je na vině hráč nebo zahaproval sám Valorant, ale rozhodně pak zápas ztrácí na zábavnosti, ať už se počet hráčů sníží na jakékoliv straně.

Nějaká mechanická chyba by se tady také našla. Hráči zkouší, co mohou, a tak se některým z nich podařilo objevit, že na Cypherovu kameru můžete hodit pistoli a následně z ní střílet. Rozhodně to není něco, co by Riot zamýšlel, takže je možné, že v době, kdy tyto řádky čtete, je chyba už opravena.

Žádné bedny. Alespoň prozatím

Až Valorant v létě vyjde, tak bude pro všechny na PC dostupný jakožto free-to-play titul. Logicky tak musí obsahovat způsoby, jak na ní Riot Games může vydělávat a zvolili podobný styl, jako v jejich ostatních hrách. Skiny na zbraně jsou dostupné už od prvního dne spuštění bety a nejsou zrovna nejlevnější. Ve Valorantu ale nenajdete žádné lootboxy. Co vidíte v nabídce obchodu, to si zkrátka můžete pořídit za placenou měnu a nemusíte doufat, jestli vám z bedny padne ten správný skin. Kromě toho je tady i dvojice Passů, ze kterých dostáváte menší kosmetické odměny pro úpravu svého profilu.

S plnou verzí Valorantu se vše vyresetuje,

takže vám nezůstanou ani zakoupené skiny.

Po přechodu na verzi 1.0 ale dostanete 120%

placené měny, kterou jste si během bety koupili.

Beta Pass je momentálně pro všechny hráče zdarma, ale počítám s tím, že po vydání plné verze se stane placenou záležitostí. Druhý Pass je pak označený jako kontrakt. Poté, co si zpřístupníte agenty za dva tokeny, které získáte docela rychle, to se získáním zbylých už nejde tak svižně, pokud nechcete platit. U každého z nich si můžete aktivovat kontrakt a postupně se dostat až k odemčení samotného agenta. K tomu potřebujete jen hrát a hrát. Za každý zápas dostáváte zkušenosti a každý den dostáváte ještě dva questy, skrz které se dostanete k několika tisícovkám zkušeností navíc.

Riot se zatím prý nechce pouštět do skinů přímo pro agenty. Je to hlavně z toho důvodu, že každý má mít stejné hitboxy a hlavně být snadno a rychle rozeznatelný. Třeba i na tohle ale někdy v budoucnu dojde.

Zahraje si každý…?

Jak už několikrát padlo, Valorant je momentálně ve fázi uzavřené betaverze. I běžný hráč se do ní ale může bez problému zapojit. Způsob, který Riot zvolil, je dosti netradiční a dle mého ne úplně vhodný. Abyste získali přístup, musíte svůj Riot účet propojit s účtem na Twitch.tv. Následně sledováním vysílání, která mají povolené dropy, se můžete dostat do bety Valorantu. Během prvních dní ale nikdo pořádně nevěděl, jak to s dropy funguje a i teď Riot ohledně některých informací stále mlží.

Postupně se ukázalo například to, že je k ničemu mít zapnutých několik streamů najednou, protože šanci na získání přístupu vám to nezvedne. Také není potřeba být neustále online. Prý stačí, aby měl uživatel nakoukáno alespoň 2 hodiny Valorantu a přístup může dostat, i když je offline.

"V jednu chvíli streamy z Valorantu sledovalo přes 1,7 milionu lidí, což se jen tak nějaké hře nepovede."

V jednu chvíli například streamy z Valorantu sledovalo přes 1,7 milionu lidí, což se jen tak nějaké hře nepovede. Riotu se každopádně jejich volba vyplatila. O Valorant je obrovský zájem a na Twitchi s ním láme rekordy. Ať už vám tento způsob vyhovuje nebo ne, hlavně nekupujte cizí účty. Samozřejmě se našli tací, kteří si vytvořili několik účtů a po získání přístupu se je rozhodli prodat. Riot tohle ale nemilosrdně trestá banem.

Co do budoucna?

Je stále nutné počítat s tím, že Valorant je mezi námi jen pár dní a u hry tohoto typu to zkrátka chce víc času, než se bude moci vynést finální závěr. Vydání plné verze už každopádně tak daleko není. Sice neznáme přesné datum, ale mělo by k němu dojít během letošního léta. Spolu s tím prý do hry přibude jedna nová mapa spolu s dvojicí agentů.

A na závěr otázka, na kterou jsem narážel na spoustě streamů. Zabije Valorant Counter Strike a Overwatch? Nemyslím si, že Riot cílí na to, aby s Valorantem některou z těchto her přímo nahradil. Dle mého je ale dost pravděpodobné, že v tomto žánru budou existovat bok po boku s bohatými hráčskými základnami. Stejně jako Dota 2 vedle League of Legends nebo Legends of Runeterra vedle Hearthstonu.