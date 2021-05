Hráli jsme Vermintide 2: Chaos Wastes - zabíjení Skavenů má stále říz

Když jste redaktorem a chrlíte recenze o sto šest, občas se zákonitě musí stát, že byste něco nejradši změnili. Hlavním důvodem je obvykle další péče vývojářů o daný titul. A Vermintide 2 se posunulo dál mílovými kroky. Rozšíření přidalo nové mapy (a předělané staré z prvního Verminitide), boj proti novým bossům a Beastmenům a zlepšilo balancování hry.

Warhammer: Vermintide 2 – totální masakr (recenze)

Nedostatek sociálního kontaktu v době covidové výrazně zvýšil kadenci mého hraní Vermintide 2. Hru jsem zapínal skoro každý týden, postupně se ale vše zají. Možná právě touha udělat hru opět atraktivní a ideálně nalákat hráče na chystaný Darktide dala novému DLC Chaos Wastes naši oblíbenou cenovku 0, přesto se ale jedná o jedno z nejlepších rozšíření. Vermintide 2 nyní baví více než kdy předtím.

Vzhůru za dobrodružstvím!

A co dělá hru tak přitažlivou? Nový herní režim, který musíte začít z nového rozšíření vašeho doupěte. Vezme všechny klady původní hry a posune je na novou úroveň. Vermintide 2 normálně fungoval na principu jednorázových výprav. Jdete na misi, tu dokončíte a můžete jít na další. Ačkoli si můžete dát za cíl dokončit celý řetězec misí, kde se nějaký příběh odehrává, není zde jasná věc, která by vás táhla dál. Hra se naopak snaží lákat na quick play, kdy bojujete náhodné bitvy.



Nyní cestujete po mapě, čelíte výzvám a nakupujete vylepšení

Chaos Wastes přidává nový mód Expedice, který vás automaticky hodí na řetězec misí, které musíte dokončit. Nyní nejdete na mapu, nasbíráte nějaké bonusy a jdete zpátky. Nyní začnete na jednom bodu a probojováváte se dál. Cesta přitom není lineární a ačkoli je jasný začátek a cíl, odbočky si volíte sami. Hra vám dává možnosti, jakým směrem se vydat a ty vás varují před jinými výzvami a dávají vám jiné bonusy.

V podstatě celý design vašeho plánování se točí kolem vylepšování. Vybíráte si mezi dvěmi mapami a musíte si zvolit, zda chcete rychlejší obnovu výdrže nebo vyšší šanci na kritický zásah. V průběhu mapy již nesbíráte „Tome“ a „Grimoire“, nyní sbíráte novou modrou herní měnu „Pilgrim's Coins“, za kterou si můžete v altářích kupovat vylepšení či narážíte na truhly, které výměnou za poražení bossů nabídnou nějaký bonus.



Expedice je díky mnoha mapám velice pestrá na různá prostředí

Sbírání měny a plnění výzev se projeví také na finální odměně, ale v průběhu expedice to můžete utrácet za lepší zbraně, různé perky či si to našetřit do obchodu, do kterého několikrát dojdete v průběhu expedice. Hra si s vámi samozřejmě mírně pohrává a mapy s lepším bonusem často bývají brutálnější, takže jejich volba působí jako smlouva s ďáblem. Přičemž mapy v expedici se vždy trochu mění.

Čelte výzvám a brečte zoufalstvím

Herní princip se tolik nezměnil. Pořád brutálně mlátíte své nepřátele, což pro masochisty může být lepší než Vánoce. Pocit vzrušující výpravy je však extrémně vtahující, a navíc možnost kratších map dala vývojářům hodně kreativity. Některé mapy jsou semeništěm Chaosu, jiné Beastmenů. Některé jsou obklopeny mořem lávy, jiné se odehrávají v pevnosti pod tlustou vrstvou ledu. A některé jsou prokleté.



Smrt znamená konec celé expedice, což přidává na napětí

Kletby jsou neskutečně zábavnou věcí, kvůli které se budete potit více než na prvním rande. Například mapa s kletbou Nurgle může být plná jedovatého plynu a jedinou možností, jak přežít, je držet se kolem magického žezla, které s sebou přenášíte.

Má oblíbená kletba Tzeentche mě potrápila rovnou několikrát. Jednou velkými vejci, která musíte rychle zničit, než se z nich vyklube monstrum. Podruhé obzvláště podlou věcí, kdy zabití nepřítele mohlo znamenat vytvoření dvou slabších nepřátel. Nicméně pozor na to slabší, protože zabití bosse může vytvořit dva elitní nepřátele. Někdo se dole v pekle musí pořádně bavit.

Chce to ještě vychytat

Dobrodružná expedice plná neočekávaných nebezpečí. Nové rozšíření je skvělé, ale nevychytalo všechny mušky. Bugů jsem našel hromadu, od zaseknutého UI, po zaseknuté počítačem ovládné pomocníky a drastický pokles FPS při zmíněné kletbě s vyvoláváním dvou slabších nepřátel. A vedle technické nestability tu místy pocítíte problémy s game designem, hlavně balancováním obtížnosti.



Rozšíření je skvělé, bohužel ho však sráží technické problémy

Nikdy jsem neměl rád nošení výbušných sudů, zatímco na mě nabíhají davy nepřátel. Ale je to ještě horší, když se tahle scéna odehrává na velmi zúženém místě. Je parádní pocit probojovávat se přes davy nepřátel, ale zamrzí, že na konci není legendární bossfight a jen obranná mise proti hordám nepřátel. Obecně hordy se jako řešení problémů používají ve Vermintide dost často.

Přesto, rozšíření je zdarma, je parádní a přidává zajímavou možnost, jak si užít Vermintide. Budete se bavit, budete řvát, poznáte mnoho zajímavých map a budete čelit nejrůznějším výzvám. Co k tomu dodat. Pokud Vermintide máte, rozhodně zkuste. Pokud ne, je to dost dobrý důvod, proč začít. Ostatně mimo Steam ho seženete i pod 200 Kč.