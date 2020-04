Hrou roku podle cen BAFTA je dobrodružná akce Outer Wilds

O hře roku 2019 rozhodně není ani zdaleka tak jasno jako v případě hry roku 2018, kterou se stalo God of War. To vyhrávalo hlavní cenu prakticky ve všech anketách. Tentokrát to není ani zdaleka tak jednoznačné a výsledky se u různých ocenění liší. U The Game Awards cenu získalo Sekiro, BAFTA ocenění udělila hře Outer Wilds od Mobius Digital. Vydavatel Annapurna Interactive se tak za poslední tři roky může radovat již ze druhé ceny za hru roku BAFTA pro svoji hru (Outer Wilds, What Remains of Edith Finch).

Kromě Outer Wilds se velmi dařilo také Disco Elysium. Obě hry si odnesly po třech soškách. Úspěch zaznamenaly i Untitled Goose Game, Death Stranding či Luigi's Mansion 3. Kompletní seznam oceněných si můžete prohlédnout níže.