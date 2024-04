Hrůzy na potápějící se ropné plošiny v hororu Still Wakes the Deep odhalíme v červnu

Studio The Chinese Room, které má na svědomí Dear Esther nebo Everybody's Gone to the Rapture, chystá vydání své další příběhovky. V hororu Still Wakes the Deep nás vezmou na ropnou plošinu Beira D daleko od pobřeží Skotska. V jejích stínech se skrývá cosi tajemného. Nebezpečí dosáhlo takové míry, že se plošina pomalu potápí a my se tak budeme muset dovolat pomoci. Do té doby, než se k nám někdo dostane, si ale musíme vystačit s velmi omezenými prostředky.

Still Wakes the Deep vychází 18. června na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Nebezpečím není jen to, že se plošina může potopit a cosi neznámého se dostalo do jejích prostor. Zároveň se do toho všeho strhla pořádná bouřka. Následkem toho ani komunikace s okolním světem není úplně ideální. Pro obyčejného pracovníka na ropné plošině je to zkrátka ukázka toho nejhoršího možného dne, který může nastat.