Jaké hry vyjdou v listopadu 2022: God of War Ragnarök, historický Pentiment, horor Devil in Me a další

Oproti říjnu nás sice nečeká tolik velkých her, ale o zvučná jména rozhodně není nouze ani tento měsíc. Zejména pokud hrajete na PlayStationu.

Football Manager 2023 Datum vydání: 8. listopadu

8. listopadu Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Xbox One V podzimní sezóně tradičně nechybí nejen klasické sportovky, ale na své si přijdou i nadšenci do správy fotbalového týmu. Jako obvykle vaše možnosti nemají žádná omezení. Je na vás, který tým si vezmete pod svá křídla a pokusíte se ho dostat na vrchol. Ještě, než se k tomu dostanete, musíte uspokojit požadavky fanoušků a vedení týmu, což občas může být obtížnější než samotné zápasy. Mezi novinky tohoto ročníku patří přepracovaný systém rekrutování hráčů a skauting. O celém procesu bychom měli mít znatelně větší přehled. I vaši rivalové budou mít ale nová esa v rukávu. Systém rozhodnutí umělé inteligence se dočkal úprav, díky kterým budou v rámci ligy dávat větší smysl a obtížnost bude narůstat s každým zápasem. Skrz nový Supporter Confidence systém můžete více interagovat s fanoušky vašeho týmu a zjistit tak, čím si je ještě víc můžete získat. Mezi těmi všemi novinkami nesmíme zapomínat na to, že ani tentokrát nebudou chybět oficiálně licencovaní hráči i ligy včetně UEFA Champions League, Europa League a Europa Conference League.

Sonic Frontiers Datum vydání: 8. listopadu

8. listopadu Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Modrý ježek Sonic po letech zase přiběhne na naše obrazovky. Tentokrát se SEGA rozhodla, že si jejich ikonická postavička zaslouží větší svobodu, a tak budeme sprintovat po širokých pláních. Ale pozor, Frontiers nemají otevřený svět. Vývojáři tento styl hry nazývají jako “open-zone”, kdy se s každou zónou bude měnit tematika. Všechno začíná na prastarém ostrově, kde žijí neobvyklá stvoření. Vypořádávat se s nimi budeme skrz nový soubojový systém, do kterého je zakomponovaný i strom schopností. Sonic může svoje útoky kombinovat, uhýbat nepřátelům nebo jejich útoky odrazit. V jeho repertoáru nebude chybět ani pár novinek, které se v předchozích dílech série zatím neobjevily. Hlavním cílem Sonica je objevit tajemství, které skrývají zbytky zdejší civilizace. Ty jsou ale zamořeny hordami agresivních robotů, takže průzkum to rozhodně nebude jednoduchý. S otevřenými zónami přichází i větší volnost. Nemusíte se hnát za cílem, ale můžete věnovat čas třeba řešení hádanek.

God of War Ragnarök Datum vydání: 9. listopadu

9. listopadu Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5 Po dlouhém čekání tady máme zakončení Kratovy a Atreovy severské ságy. Na konci jejich prvního dobrodružství zůstala otevřená spousta otázek ohledně obrů a do toho se blíží Ragnarök, což znamená konec všech devíti světů. Čeká nás velkolepá výprava, na které si nemůžete být ničím jistí. Bohům se přeci jen nedá věřit. Z posledních ukázek se dá snadno usoudit, že Ragnarök nepřijde s žádnou revolucí, ale bude to spíš další nášup kvality, na kterou jsme od studia Sony Santa Monica zvyklí. Kratos s Atreem se stále potýkají s Freyou, která má dobrý důvod k tomu, aby jim šla po krku. Na scénu se dostává také Týr, bůh války, který byl ještě nedávno považovaný za mrtvého. To všechno je ale teprve začátek. Jelikož bylo Kratovo severské dobrodružství původně zamýšleno jako trilogie, tak se všechno muselo nacpat už do tohoto dílu. Proto máme dle slov vývojářů očekávat dvojnásobnou herní dobu oproti předchozímu dílu. Už jen to, že tentokrát navštívíme všech 9 světů, mluví samo za sebe. Jestli budou tak rozsáhlé, jako Midgard, tak to bude prozkoumávání na pěkných pár hodin.

Pentiment Datum vydání: 15. listopadu

15. listopadu Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X Studio Obsidian Entertainment je známé díky svým velkým RPG jako je Fallout: New Vegas nebo Outer Worlds. S Pentimentem zabrousili do trochu jiného žánru. Tahle historická detektivka nás zavede do Německa v 16. století, kde se pokusíme vyřešit sérii záhadných vražd v roli vychytralého kreslíře. Opatství Kiersau se potýká s tragédiemi už čtvrt století. Naše vyšetřování povede skrz všechny tyto roky a na jeho konci snad dokážeme odhalit pravého viníka. I když se celá hra odehrává kolem opatství, tak postavy se budou s postupem příběhu vyvíjet. Tvůrci prý chtějí ukázat, jak se taková komunita časem může proměnit. Jednou z věcí, na které vývojáři Pentiment postavili, je to, že vám neřeknou, kdo má celou tuhle tragédii na svědomí. Je zkrátka na vás, abyste dali dohromady co nejvíc důkazů a z nich si odvodit, kdo stojí na pozadí toho všeho. Vaše volba určí, kdo bude pykat. I když je Pentiment ve srovnání s ostatní tvorbou studia menší záležitostí, je už od prvního pohledu unikátní. Kromě stylu vyprávění příběhu i díky stylizaci inspirované historickými kresbami.

Goat Simulator 3 Datum vydání: 17. listopadu

17. listopadu Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Vývojáři simulátoru kozy to z technického dema dotáhli na celou sérii. Kromě prvního dílu vznikla spousta spin-offů zpracovávajících různá témata a žánry. Kde je ale Goat Simulator 2? Ten očividně není potřeba, protože přišlo rovnou oznámení třetího dílu. Do kozího řádění se tentokrát budeme moci pustit s dalšími třemi kamarády, a to jak online, tak v lokální kooperaci. V novém světě vás čeká objevování spousty nových záhad, plnění výzev a pokud vás ani jedno z toho nezajímá, můžete jednoduše v místním městečku rozpoutat pořádný chaos. Pomůcek na to máme víc než dost. Kozy totiž od prvního dílu značně rozšířily svůj arzenál. Kromě toho vás čekají nové minihry a své kozy budete moci stylově obléknout díky různým kosmetickým doplňkům. Ze záběrů je vidět, že fyzika hry je opět mimo lidské chápání, ale právě to je záměr vývojářů. Goat Simulator byl od začátku zamýšlený jako naprostá šílenost bez logiky. Jediné, o co jde, je bezmyšlenkovité řádění plné zábavy.

The Dark Pictures: Devil in Me Datum vydání: 18. listopadu

18. listopadu Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Letos nás čeká už čtvrtý přírůstek do adventurní série The Dark Pictures Anthology. Tentokrát nás studio Supermassive Games vezme do Murder Castle, kam je pozvána i skupina dokumentaristů. Příležitost podívat se do repliky domu vraha H. H. Holmese si nemohou nechat ujít. Pro nový dokument je to ideální místo, ale velmi rychle se nadšení z nové příležitosti zvrhne. Nedlouho poté, co se skupinka dá do práce, zjišťuje, že v této temné budově je kromě nich ještě někdo. Na každém kroku je doprovází pocit, jako by je kdosi nebo cosi sledovalo. Velmi rychle poznají, že na jejich příchod se neznámý kdosi velmi dobře připravil a přichystal pro dokumentaristy řadu nemilých překvapení. Kdo z nich celou událost přežije ve zdraví, opět rozhodnete vy. Ani v Devil In Me nebude chybět možnost hrát online či lokálně ve více hráčích, takže před volbou můžete horlivě diskutovat. Tento díl má být završením první sezóny Dark Pictures, ale je bez problému hratelný i jako samostatný příběh. Se zbytkem série je provázaný hlavně skrz tajemnou osobu Kurátora, který figuruje v roli vypravěče.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Datum vydání: 18. listopadu

18. listopadu Platformy: PC Po prvním Spider-Manovi od Insomniac Games se na PC chystá i Miles Morales, se kterým se budeme pohupovat zasněženými ulicemi New Yorku. Peter Parker se Milesovi snaží pomoci s ovládnutím nových schopností jakožto mentor. Od tréninku ale rychle přejdou do ostré akce, kdy souboj o moc nad městem ohrozí jeho vlastní domov. I když je i Miles pavoučím mužem, jeho schopnosti se od těch Peterových lehce liší. Umí třeba manipulovat s elektřinou nebo se na chvíli stát pro své okolí neviditelným. Tohle všechno samozřejmě využije i při střetech s nepřáteli, které tentokrát vede Tinkerer. Toho kromě hry můžete znát hlavně z komiksových příběhů. Válka v ulicích New Yorku byla vyvolaná energetickou korporací a zločineckou armádou s těmi nejmodernějšími technologiemi. Ani na jedné straně barikády tentokrát nejsou dobráci, takže je to na Milesovi a Peterovi, aby dali město zase jednou do pořádku. PC verze přinese oproti těm PlayStationovým několik vylepšení. Nechybí podrobné nastavení grafiky, podpora DLSS či DLAA a bez problému si zahrajete i na širokoúhlých monitorech.

Pokémon Scarlet & Violet Datum vydání: 18. listopadu

18. listopadu Platformy: Nintendo Switch Po třech letech tady máme další velkou hru ze série Pokémon, která přidává další generaci roztomilých potvůrek. Tentokrát nás čekají oproti Sword & Shield razantní změny. Tou největší je nový styl chystání pokémonů, který byl představen v letošních Legends: Arceus. Tentokrát se náš trenérský příběh odehraje v regionu Paldea, který je inspirovaný španělskou a portugalskou kulturou. Otevřený svět bude jedním ze stavebních prvků Scarlet & Violet. Prozkoumávat v novém stylu navíc budeme moci i v kooperaci až pro 4 hráče. Společně se můžete postavit i silnějším druhům pokémonů, proti kterým byste sami neměli nejmenší šanci. Vypadá to, že coop bude dostupný online či lokálně skrz propojení vícero konzolí. Na jednom Switchi si ve více lidech nezahrajete. Ani devátá generace pokémonů se neobejde bez své unikátní mechaniky. Terestral Phenomenon způsobuje, že pokémoni tohoto regionu podivně září. Díky tomu se mohou lišit jejich typy. Eevee tak už nemusí být neutrální. I pokémoni, kteří spadají mezi vodní nebo ohnivé, díky tomu mohou využívat třeba travních schopností.

Evil West Datum vydání: 22. listopadu

22. listopadu Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Tématika divokého západu se ve hrách stále využívá žalostně málo. Ten z Evil Westu ale nebude ledajaký. Místo banditů v něm totiž budeme likvidovat posluhovače pekla. V roli posledního člena institutu specializujícího se na lov upírů stojíte jen vy mezi tím, aby Zemi uchvátilo zlo na věky věků. Z pohledu třetí osoby budeme kosit zástupy posluhovačů pekla, na které mají lovci připraveno několik účinných nástrojů. Do boje se navíc nemusíte pouštět sami. Evil West si můžete projít i s kamarádem v kooperaci. Postupem hrou svoje vybavení vylepšujete a vaši lovci získávají další a další způsoby, jak se s nepřáteli vypořádat. Studio Flying Wild Hog se v posledních letech rozjelo. Kromě jejich tradičního Shadow Warriora pracují také na izometrickém looter-shooteru Space Punks. S Evil West se zase pokouší o něco jiného a ze záběrů to zatím vypadá, že se jim akce povedla. Teď ještě, aby se pobíjení upírů na divokém západě dobře hrálo.

Warhammer 40 000: Darktide Datum vydání: 30. listopadu

30. listopadu Platformy: PC Po úspěchu s fantasy kooperační akcí Warhammer: Vermintide se studio Fatshark pouští i do sci-fi odnože tohoto obřího univerza. V Darktide opět poskládáme dohromady tým o čtyřech hráčích, který se pokusí znovu získat město Tertium, které momentálně mají pod kontrolou hordy krvelačných nepřátel. Společně se musíte probít až do hlubin jejich hnízda. Nejste ale sami, kdo má na Tertium zálusk. Objevila se záhadná síla snažící se ho ovládnout. Jakožto zástupci Inkvizice se musíte postarat o to, aby město nepadlo do rukou Chaosu. Styl hraní se odvíjí hlavně od vašeho výběru. Můžete jít do přední linie s obřím kladivem v rukách nebo se držet vzadu s pořádným kanónem. Vzhledem k tomu, že Warhammer 40 000 se na rozdíl od toho klasického odehrává ve vzdálené budoucnosti, tak arzenál zbraní je úplně jiný. Jeho vlastnosti pak ovlivňují i perky a další bonusy, které získáváte v průběhu hry.