Hry od Bethesdy musí být na Xboxu první nebo lepší, zní z Microsoftu

Akvizice Bethesdy Microsoftem pro mnohé fanoušky oblíbených značek tohoto vydavatele znamenala nejistotu a obavy z toho, zda se hry od Bethesda Softworks budou dostávat i nadále k hráčům platforem mimo portfolio Microsoftu. Od té doby se objevila spousta prohlášení, která tvrdila, že se k exkluzivitě bude Microsoft stavět individuálně nebo třeba, že aby se finančně odkoupení Bethesdy vyplatilo, není nutné její hry vydat na konkurenčních zařízeních. Teď se do diskuse přidal také finanční šéf Xboxu Tim Stuart.

Podle Stuarta není v plánu hry Bethesdy upírat ostatním platformám, ale měly by na Xboxu být první nebo nejlepší. "Z dlouhodobého hlediska nemáme v plánu stáhnout obsah Bethesdy z platforem Sony a Nintenda. Co ale chceme je, že pokud si tyto hry zahrajete na našich platformách, dostanete je dříve nebo v lepším stavu," prozradil Stuart. Upozornil, že nemluvíme o žádné exkluzivitě. Hry však zřejmě budou na Xboxu a PC první, nebo by mohly nabízet výhody, kterých se na ostatních platformách nedočkáme. V neposlední řadě potom Stuart mluvil o tom, že cílem Microsoftu je hráče na Game Passu dostat do světa her Bethesdy.

Jak přesně bude Microsoft tyto plány realizovat zatím nevíme, ale pokud by se na Xbox a PC dostaly nejlepší verze her Bethesdy, hrálo by to pro vás roli, nebo by to na váš výběr platformy nemělo vliv?