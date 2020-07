Hry od Microsoft Studios budou přednostně vyvíjené pro Xbox Series X

Podle slov Aarona Greenberga z Microsoftu budou tituly pod taktovkou Microsoft Studios v budoucnu přednostně vyvíjeny pro platformu Xbox Series X. To údajně neznamená, že tyto hry nebudou k mání na Xbox One a Xbox One X, ale pouze to, že vydání na Xbox Series X bude mít jistou přednost před vydáním na odcházející generaci. Bude především na rozhodnutí každého studia, co bude pro jejich hru či komunitu tím nejlepším.

Greenberg také podotkl, že webové stránky Avowed a Everwildu budou aktualizovány, aby smazaly Xbox One jako platformu, na kterou tyto hry vyjdou.

Kromě Everwild a Avowed to prozatím stejně vypadá i u titulů Fable, Forza Motorsport, Hellblade 2 a State of Decay 3. Tyto hry budou pravděpodobně opravdovými exkluzivitami pro Xbox Series X.