Hry pro PlayStation Plus opět unikly předčasně. Čeká nás výborné Nioh 2 a kostkovaný Harry Potter

Letos se stalo tradicí, že hry pro předplatitelé PlayStation Plus Essential vypouští do světa ještě před oficiálním oznámením web Deadlabs. Listopadová nabídka není výjimkou. Čeká nás trojice her, mezi kterými je hlavním lákadlem Nioh 2, které dostanete ve verzi pro PS4 i PS5. Toto RPG od Team Ninja vám nedá nic zadarmo a svojí obtížností je častokrát přirovnávané ke tvorbě studia FromSoftware.

Na rozdíl od prvního dílu si postavu vytvoříte sami. V Japonsku se tentokrát budeme vypořádávat s problémy, které způsobily tajemné magické kameny, ze kterých pochází i síla hlavního představitele. Připravte se, že tady budete umírat. Pokud ale chcete spíš hru na odreagování, tak na to výborně poslouží LEGO Harry Potter Collection. V tomto balení vás čeká všech 7 dílů příběhu slavného kouzelníka. Hru tentokrát dostanete jen ve verzi pro PS4. V kolekci mají hry oproti samostatným vydáním o něco lepší grafiku.

Na závěr tady máme menší adventuru Heavenly Bodies, ve které se podíváme do vesmíru. Vývojáři si pohrávají s fyzikou a všechny úkony musíte navíc vykonávat ve stavu beztíže. I jednoduché otevření dveří se tak stane složitou záležitostí.