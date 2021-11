Hry z Game Passu pro PC již půjde modifikovat. Microsoft upraví aplikaci Xbox

Microsoft Store podle informací Toma Warrena z magazínu The Verge zruší některé restrikce. Firma již údajně interně testuje novou aplikaci Xbox, která by umožnila zakoupené hry (či ty dostupné skrz předplatné Game Pass) volně přesouvat mezi disky a jejich složky doplňovat o modifikace třetích stran. Tím by se Store přiblížil Steamu nebo třeba GOGu, kde podobná omezení neplatí.

Ve Windows je už dnes možné hry nebo libovolné aplikace ze Storu přesouvat, slouží k tomu v systémovém nastavení sekce Aplikace a funkce, skrz ni lze najít hru a z menu schovaného pod třemi tečkami vybrat možnosti Přesunout. Uživatel si ale nevybere přesné umístění. Pokud má další disky, vytvoří se mu tam například adresář D:\WindowsApps. S jeho obsahem už ale není možné jednoduše manipulovat.

To se právě týká i instalace modů. Pokud s nimi přímo nepočítá hra, což je třeba příklad Skyrimu, Falloutu 4 neob Farming Simulatorů, hráči mají smůlu. Jestliže Microsoft skutečně toto omezení odstraní, bude možné mody zlepšující hry, upravující textury nebo přinášející nový obsah či neoficiální češtiny instalovat libovolně. Dokážeme si ovšem představit, že určitá omezení budou i tak platit.

Řada rozšíření stahovaných například z Nexus Mods může sahat na soubory, které budou přirozeně chráněny pomocí DRM. To by se mohlo týkat hlavně titulů získaných prostřednictvím předplatného Xbox Game Pass, které musí pravidelně kontrolovat časovou platnost licence. Bližší informace ale zatím nemáme.