Hry zadarmo, nebo se slevou: 30 let vydavatelství Funcom a strategie z univerza Warhammer 40 000 zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Spring Sale Warm-Up I když to v posledních dnech není moc poznat, tak bychom měli mít jaro za dveřmi. GOG se na to připravuje další z řady slevových akcí, ve které najdete hlavně starší tituly. Na první pohled nás zaujala dnes už trochu pozapomenutá stealth akce The Saboteur (5$). V nacisty okupované Paříži za druhé světové války se v roli Seana Devlina, který přišel o své milované, pokusíme dostáhnout své pomsty. Jak by to vypadalo, kdyby všichni členové společnosti byli neustále pod vlivem omamných látek? Na tuto otázku odpovídá We Happy Few (6$), ve kterém se do takového světa podíváme. Jakmile ale odpadnou účinky drogy, rychle poznáte, že to tady rozhodně není tak ideální. Zdejší strážci zákona ale nemohou dopustit to, abyste viděli svět v jeho pravém světle. Když už byla zmínka o jedné pozapomenuté hře, můžeme přihodit také NecroVision (1$), která nás zavede do Británie za první světové války. Do bitev v bunkrech a zákopech se ale tentokrát zapojí i síly podsvětí, se kterými se musíme v roli mladého Američana Simona Buknera vypořádat. Za zkoušku stojí také samostatné rozšíření NecroVision: Lost Company (1,4$). Hitman 3 změní jméno. World of Assassination zahrne obsah z celé nové trilogie plešatého zabijáka Hitmanovi se nyní daří díky spojení všech dílů nejnovější trilogie dohromady. Pokud se ale chcete vrátit ke starším dílům plešatého zabijáka, je tady pro vás IOI Collection (14,5$). V ní najdete vše od Codename 47 až po Absolution. Kromě Hitmana balík obsahuje také akci Freedom Fighters.

Steam – Funcom 30 Years Vydavatelství Funcom slaví kulatiny, a tak si jejich hry můžete pořídit na Steamu za nižší ceny. I když nepatří mezi největší společnosti, má pod sebou světoznámé značky v čele s Conanem a Dunou. Zatímco na novou Dunu si ještě počkáme, můžete strávit desítky hodin v survivalu Conan Exiles (12€). Kromě samotné hry jsou zlevněná i všechna rozšíření. Fanoušci taktických tahovek by určitě měl zajímat Mutant Year Zero: Road to Eden (10,5€). V tomto podivném světě tvoří naši jednotku neobyčejná stvoření. Mezi nimi najdete třeba prase nebo kachnu v lidské podobě. Podobně jako u Conana i v tomhle případě platí, že jsou zlevněná i obsahová rozšíření. Recenze hry Metal: Hellsinger. Tradiční střílečka s metalovým twistem Mezi poslední úspěchy Fancomu se řadí akční rytmická střílečka Metal: Hellsinger (19,8€). Za doprovodu originální hudby kosíte pekelné nepřátele ve stylu Dooma. Pokud už máte tohle dobrodružství za sebou, tak na konci března budete mít opět co dělat. Vychází totiž DLC Dream of the Beast.

PlayStation Store – Essential Picks Do digitálního obchodu PlayStationu přichází další slevová akce se směsicí her různých žánrů. Za parádní cenu můžete mít třeba akci Doom Eternal (346 Kč), ve které je rozsekávání démonů ještě rychlejší a krvavější než dřív. Ve slevě jsou také obě části příběhového rozšíření The Ancient Gods. I po téměř 6 letech nás stále udivuje, jak skvěle Cuphead (370 Kč) zpracoval stylizaci inspirovanou animáky z počátků minulého století. Tahle plošinovka trochu klame. Může působit jako záležitost pro mladší hráče, ale ve skutečnosti dokáže potrápit i ostříleného veterána. Neměli byste vynechat ani DLC Delicious Last Course. To ale zlevněné momentálně není. Už příští měsíc se s jedním z nejslavnějších detektivů historie podíváme na příběh inspirovaný dílem H. P. Lovecrafta. Zatím máte ještě dost času na to, abyste vyřešili případy ze začátků kariéry Sherlocka Holmese v Chapter One (560 Kč). Jde o Deluxe edici zahrnující i season pass, který pátrání na ostrově ve Středozemním moři rozšíří o další případy. V Sherlock Holmes The Awakened si zahrajeme i za Watsona. Už nyní můžete vyzkoušet demoverzi Série Little Nightmares ukázala, že spojení logické plošinovky a hororu může fungovat výborně. V akci najdete balíček zahrnující oba díly (264 Kč). V tom prvním hlavní roli sehraje dívka Six, která se musí proplést obydlím obyvatel, které cosi nenávratně změnilo v groteskní stvoření. Ve druhé díle otěže převezme chlapec Mono. S ním se vydáváme do majáku, odkud se ozývá záhadný signál.

Humble Choice – Biomutant, Jurassic World Evolution 2 a další Březnová nabídka předplatného Humble Choice jako obvykle zahrnuje 8 her za cenu 10€ měsíčně. Tentokrát je hlavním lákadlem dvojice titulů v čele s Biomutantem, kde budeme hrát za vlastnoručně stvořeného chlupáče. Skrz nejrůznější mutace můžeme ovlivnit styl hraní, schopnosti i to, jakým směrem se bude vyvíjet osud zdejšího světa. Vedle toho v Jurassic World Evolution 2 můžete postavit svůj vysněný dinosauří park. Oproti prvnímu dílu se zlepšily mechaniky stavění a přibyly i nové možnosti včetně dalších druhů dinosaurů. Součástí hry jsou také scénáře inspirované filmy, které doprovází vyprávění herců, které můžete znát právě z filmové předlohy. Recenze hry Jurassic World Evolution 2. Návrat do druhohor ponechal předchozí chyby Za zmínku stojí také tahové RPG Edge of Eternity, kde se dvojice Darion a Selene vydávají na cestu, jejímž cílem je nalezení léku, který by dokázal vymýtit nákazu rozšiřující se po celém světě. Výprava to ale není lehká, protože nákaza není tím jediným nebezpečím, které v tomto světě číhá.

Epic Store - Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War zdarma Po krásném dobrodružství z minulého týdne máme v rozdávačce na Epicu zase něco vážnějšího. Relics of War odehrávající se ve sci-fi odnoži univerza Warhammer je tahová strategie, kde je teror a násilí na denním pořádku. Je to vůbec první strategie ve stylu 4X, která pod touto značkou vznikla. Chopíte se v ní jedné ze 4 frakcí a za pomoci svých strategických schopností se pokusíte získat nadvládu nad všemi důležitými zdroji planety. Planeta Gladius Prime byla dříve známá jako archeologické naleziště. To se ale změnilo po nalezení prastarých relikvií, které v hlubinách planety probudily zlo z dávné minulosti. Od té doby probíhají neutichající bitvy o to, která z frakcí si tuto planetu nakonec uzme.

Xbox Store – EA Publisher Sale I když EA stále patří mezi ty méně oblíbená vydavatelství, v poslední době se jim párkrát zadařilo fanoušky překvapit. Třeba s Need for Speed Unbound (1 050 Kč), u kterého jde především o to, jak se vám zamlouvá nová stylizace spojující klasické městské závody a animované efekty. Zanedlouho se závody také rozrostou o nový obsah v rámci bezplatné aktualizace. Pokud máte druhého hráče po ruce, rozhodně byste neměli minout kooperační dobrodružství It Takes Two (500 Kč). Tuhle hru si sólo neprojdete. Byla tvořena přímo pro hraní ve dvojici. V hlavní roli je rozhádaný manželský pár, který se díky své dceři dostane do podivuhodného světa hraček. Aby se dostali zpět do normálu, musí společně chtě nechtě spolupracovat. Vybrali jsme nejlepší kooperativní hry, které prověří schopnost spolupráce. Od legendárního Portalu 2 až po dobrodružné It Takes Two Stále nás mrzí, jak to dopadlo se sérií Mirror’s Edge. Výborná parkourová akce se dočkala pouze pokračování Catalyst (150 Kč), kterému se nedostalo takové chvály jako prvnímu dílu, ale stále patří mezi ty lepší parkourové hry. Jen to provedení by mohlo být lepší, pokud se k němu EA ještě někdy v budoucnu vrátí.

Nintendo eShop – Games on Sale Je pravda, že Nintendo své hry zlevňuje jen zřídkakdy. Ani na Switchi ale není výjimkou, že hry od studií třetích stran jsou v akcích každou chvíli. To platí třeba pro dvojici detektivek s Sherlockem Holmesem v hlavní roli. Zdejší balíček zahrnuje Crimes & Punishment s i Devil’s Daughter (500 Kč). I když jsou to starší adventury, v rámci příběhu Sherlocka se obzvlášť ten první z nich stále řadí mezi to nejlepší. Na své si přijdou i fanoušci porcování démonů. V akci jsou totiž první tři díly série Devil May Cry (každý 275 Kč). Kdo by to byl řekl, že jednička původně měla patřit do série Resident Evil. Ještě že tvůrci tehdy tento koncept nezahodili a udělali z něj samostatnou sérii. Když už je řeč o Resident Evilu, tak i několik jeho dílů je na Switchi momentálně ve slevě. Už za pár dní tady máme remake čtvrtého dílů, takže si ještě určitě stihnete projít originální Resident Evil 4 (275 Kč). Za stejnou cenu tady najdete i vylepšený první díl nebo Resident Evil 0. To platí i pro pátý a šestý díl, které se nesou v o poznání akčnějším duchu. Vedle hlavní série jsou zlevněné také Resident Evil Revelations (275 Kč) a Revelations 2 (365 Kč). Viděli jsme nové záběry z Resident Evil 4. Legenda ve vylepšené podobě láká víc a víc Aby těch her od Capcomu nebylo málo, můžeme rovnou přihodit i právnickou adventuru Ace Attorney. Z ní tady máme Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (450 Kč) a Great Ace Attorney Chronicles (500 Kč). Obě hry dohromady kombinují směsici případů, u kterých pomocí vyšetřování s shromažďování důkazů musíte před soudem prokázat, jak celý případ ve skutečnosti probíhal.

Stále probíhá: Humble Heroines Bundle Stejně jako na GOGu oslavují mezinárodní den žen i na Humble Bundle. Při této příležitosti dali dohromady balíček osmi titulů. Abyste ho získali, musíte přispět minimálně 14,12€. Několik z her určitě poznáte na první pohled. Nechybí třeba Control: Ultimate Edition, což je zatím poslední výtvor studia Remedy. Tato edice navíc zahrnuje i DLC propojující tento mysteriózní příběh s ostatními značkami studia. Stejně tak je známým jménem i Hellblade: Senua’s Sacrifice. Tahle příběhovka v době vydání sbírala jedno ocenění za druhým díky své výtvarné stránce. Netrpělivě čekáme na pokračování, které je ale zatím v nedohlednu. Zatím se můžete pustit třeba do adventury Syberia: The World Before, ve které vyvrcholí dlouholetý příběh propojující několik časových linek. Recenze hry Syberia: The World Before. Prozkoumejte temnou minulost Najdete tady také příběhovku Call of the Sea. Pokud si balík chcete pořídit jen kvůli ní, tak zamiřte raději na Epic Store, který ji tento týden rozdává zdarma. Osmičku her pak uzavírají Praey for the Gods, kde se budeme snažit přijít na záhadu nekončící zimy, akční RPG Batora: Lost Haven, Sable a akční rogue-like Dreamscaper.

Stále probíhá: Steam – Call of Duty Z nenadání se na Steamu objevilo pár dílů ze série Call of Duty z předchozích let. Activision je k této příležitosti nabízí po omezenou dobu za poloviční cenu tedy za 30€. První z nich je Modern Warfare z roku 2019, které po několika horších přírůstcích sklidilo kladné ohlasy. Tvůrci u něj vsadili na jistotu a vrátili se k příběhové větvi z nejoblíbenějších dílů série. Další z nich je Black Ops: Cold War. Vrátíme se do 80. let minulého století, kdy byla studená válka v plném proudu a skrz různé mise v kampani se pokusíme zajistit, aby nedošlo k další velké válce. Na závěr na Steam přišel také Vanguard, který po dlouhé době sérii vrátil do období druhé světové války.