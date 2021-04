Hry zadarmo nebo se slevou: 9 her na PlayStation zdarma a další jarní akce

PlayStation Store – The Witness, Subnautica a dalších 7 her zdarma Jak před pár měsíci Sony slibovalo, tak také koná. Iniciativa Play at Home pokračuje i v letošním roce a po Ratchet & Clank, které jste si mohli uzmout celý minulý měsíc, přichází o něco větší nálož. Zdarma si tentokrát můžete aktivovat rovnou 9 titulů. Je docela logické, že to všechno nebudou velké AAA pecky, ale i tak je dle nás opravdu o co stát. Půjdeme na to pěkně popořadě. Subnautica je jednou z her, které vyšly během velkého boomu survivalů před pár lety. Na rozdíl od ostatních tady ale většinu hraní strávíte pod vodou. Nacházíte se totiž na planetě, kde oceány pokrývají téměř celý povrch. Vody si užijete také v relaxačním Abzu od autorů opěvované Journey. Sice nesklidilo tak kladné ohlasy, jako předchůdce, ale jako odpočinková záležitost poslouží výborně. Subnautica: Below Zero vyjde v polovině května pro PC a konzole

Pokud byste raději nějakou akci, tak se můžete pustit do Enter the Gungeon. I když vyšel už v roce 2016, tak se stále řadí vysoko v žebříčcích žánru rogue-lite. Skrz dungeon se probíjíte znovu a znovu. Každý průchod můžete narazit na jiný arzenál zbraní. Autoři v tomhle ohledu dokázali vymyslet velmi zajímavé kousky. Do akce vás také zapojí Rez Infinite, i když tady je to v docela jiném stylu. Tento titul je opěvovaný mimo jiné díky svému soundtracku a také si ho můžete projít s PS VR. Na závěr z tradičních titulů si Sony nachystalo něco, co trochu potrápí vaše mozkové závity. The Witness je logická hra, ve které se ocitnete na pestrobarevném ostrově. Nevíte, kde jste ani kdo jste. Jediné, co můžete dělat, je plnit hlavolamy na tabulkách, které jsou rozmístěny všude možně. Jejich náročnost se postupně zvyšuje a jelikož jich je pár stovek, tak vám nějakou chvíli řešení zabere. Kromě toho v Play at Home najdete ještě čtveřici her, které jsou určené pro hraní s headsetem PS VR. Konkrétně to jsou dvě roztomilé plošinovky Astro Bot: Rescue Mission a Moss. K tomu je tady ještě rytmický Thumper a celé to pak uzavírá Paper Beast, ve kterém společně s podivnými stvořeními objevujete tajemství zdejšího světa. Větší obraz, lepší rozlišení a jen jeden kabel. Sony mluví o PS VR nové generace

Tím ještě rozdávání her Sony ukončit nehodlá. Play at Home bude pokračovat i nadále. Sice nevíme, co všechno se chystá, ale už bylo prozrazeno, že od 19. dubna si každý z vás bude moci zdarma vzít kompletní edici Horizon: Zero Dawn. Ještě tedy pár týdnů bude trvat, než se tato nabídka zpřístupní. Až k tomu dojde, tak vám samozřejmě v našem souhrnu dáme vědět.

Humble Burn Rubber Bundle V uplynulých měsících se na Humble Bundlu objevovaly hlavně balíčky s hrami od určitých vydavatelství. Tentokrát tady máme jeden, který se po delší době zaměřuje na konkrétní žánr. Potěší jistě nejen nadšence do automobilových závodů. Stejně jako ostatní balíčky je i tento rozdělený na 3 části, přičemž za první zaplatíte 1€. Dostanete pouze drobnou záležitost jménem Absolute Drift. Pokud pravidelně sbíráte hry zdarma na Epic Store, tak už ji navíc určitě máte v knihovně. Zajímavější to je až od druhé části (9,05€), která obsahuje další trojici her v čele s Dirt Rally 2.0. Lepší závody na bahnitých cestách budete hledat jen těžko. K tomu dostanete ještě dvojici dalších her – GRIP a Pacer. Codemasters oficiálně patří pod EA, vydavatel zaplatil přes miliardu dolarů

Za kompletní balíček zaplatíte jen o pár desítek korun navíc (10,06€), zato ale dostanete pořádnou várku závodů. Hlavním lákadlem je tady bezesporu Assetto Corsa. Pokud máte raději simulátory než arkády, tak by to mohlo být to pravé pro vás. Kromě samotné hry současně dostanete i několik DLC balíčků, které do hry přidávají dodatečná vozidla. Kromě toho v poslední části dostanete ještě další trojici her. NASCAR Heat 5 stejně jako Assetto Corsa dostanete rovnou s nějakým tím DLC. Mimo to vás ještě čeká Monster Truck Championship a KartKraft.

PlayStation Store - Jarní slevy Jaro dorazilo už i na PlayStation a po velkých březnových slevách tady máme další pořádnou akci , která pokrývá o něco větší množství titulů. Větší slevy se konečně týkají i exkluzivit pro PS4 z minulého roku. Rozhodně tedy doporučujeme Ghost of Tsushima (1 053 Kč), který se studiu Sucker Punch povedl na výbornou. Tato parádní akční adventura vás vezme do Japonska v dobách mongolské invaze. Nesmíme přehlížet ani neustále kontroverzní The Last of Us II (795 Kč). Pokračování vychvalované příběhové survivalovky z PlayStationu 3 vyvolalo v herním průmyslu pěkný poprask. Nemůžeme mu ale upřít jeho kvality jako je precizní technické zpracování. Z titulů, které najdete i na jiných platformách, můžeme vypíchnout další akční adventuru. Star Wars Jedi: Fallen Order (770 Kč) je bezesporu jednou z nejlepších her, co za dobu trvání exkluzivní smlouvy mezi EA a Disney vznikly. Sleva se týká Deluxe edice, která navíc obsahuje doplňky jako jsou skiny, digitální artbook a video z průběhu vývoje hry. Capcom oznámil dubnovou veřejnou betu pro akci Resident Evil RE: Verse

Trochu hororu také nemůže uškodit. Obzvlášť pokud je provedený tak kvalitně jako remake Resident Evilu 2 (400 Kč). Příběh Leona a Claire si můžete projít ve zcela přepracované moderní verzi. Přitom z ní ale nevyprchal dojem originálu.

Epic Store - Jarní slevy Ani Epic nezahálí a ve svém obchodě spojil oslavy jara spolu s akcí na tituly, které byly nominovány na letošní ceny BAFTA. Výběr tedy není malý. Nezačneme ničím menším než hrou, která si odnesla hlavní cenu. Rogue-lite Hades (440 Kč) od studia Supergiant Games přeskočil všechny AAA tituly od velkých vydavatelství a my se tomu vzhledem k jeho kvalitám vůbec nedivíme. Nedlouho po vydání si levněji můžete pořídit také Hitmana III (1 131 Kč). Závěr nové trilogie agenta 47 nás vezme do několika rozmanitých částí světa, přičemž každý level můžete projít, jak je libo. Vždy se najde vícero řešení, jak se s cílem lze vypořádat. Tvůrci herního hitu Fall Guys zamířili pod křídla Epicu

Z těch větších slev tady pak máme výbornou singleplayerovku Metro Exodus (357 Kč). Třetí díl FPS série od studia 4A Games nás vyvede z podzemních tunelů a společně s Arťomem a jeho spojenci se poprvé podíváme do odlehlejších částí tohoto postapokalyptického světa. Ať to tady nemáme všechno jen o akci, tak se můžeme podívat na něco pro stratégy. I když Civilization VI (405 Kč) oproti předchozím dílům výrazně změnila grafickou stylizaci, tak se svým předchůdcům zvládá v komplexnosti rovnat bez problému. Sleva se týká také Platinové edice (1 084 Kč), která navíc obsahuje 6 DLC balíčků a 2 velké expanze.

Epic Store – Tales of the Neon Sea Kromě jarní akce je na Epicu samozřejmě také další hra, kterou si můžete do své knihovny přidat zcela zdarma. Stejně jako v minulých týdnech se jedná o menší indie záležitost. Tales of the Neon Sea pochází od studia Palm Pioneer a zahrajeme si v ní na detektiva v pixelartovém kyberpunkovém světě. V hlavní roli je detektiv Rex, který dříve býval policistou. Roboti a umělá inteligence jsou běžnou součástí zdejšího života a hrají důležitou roli i v jeho novém případu, který se týká vyšetřování záhadných vražd. Není to ale nic jednoduchého, protože zdejší rozpolcená společnost není při hledání viníka zrovna nápomocná. Epic Games Store plánuje ještě více zatlačit na exkluzivity

Do jisté míry připomíná Tales of the Neon Sea ořezanější verzi nádherně vypadající The Last Night, na kterou i po letech od oznámení stále čekáme. Na obrazovce neustále září neony a ulice města brázdí NPC, se kterými můžete různě interagovat. Podle hodnocení hráčů se jedná o výbornou adventuru, kterou máte za sebou do 10 hodin herního času.

Stále probíhá: GOG – Spring Sale I když to tak v posledních dnech nevypadá, tak jaro už je oficiálně tady a s ním přišlo hned několik velkých slevových akcí. Jako první přišel na řadu GOG , kde již tradičně najdete hry bez DRM ochrany. Také nechybí jinde nedostupné starší kousky. Součástí slev jsou ale i aktuálnější kousky. Stejně si ale jako první dáme jednu retro záležitost. Ubisoft sice série Heroes of Might & Magic uložil k ledu už před řadou let, ale v rámci tahovek se stále jedná o nezapomenutelnou klasiku. Obzvlášť pokud je řeč o třetím díle, který je mnoha považovaný za ten nejlepší. Najdete ho tady v kompletní edici za pouhé euro. Stačí trochu hledání a určitě narazíte i na další díly ve slevě. Teď už ale tedy k něčemu novějšímu. RPG ze staré školy vzniklo za poslední roky několik, ale pokud vaše srdce prahne po fantasy zasazení, není lepší volby než Divinity Original Sin 2 v definitivní edici (18€). Volnost v rozhodování, široké možnosti vývoje postav, a navíc si to celé můžete projít v kooperaci až pro čtyři hráče. Poláci chtějí jednotu. GOG bude prodávat hry z Epic Games Storu

Ani česká stopa tady tentokrát nechybí. Royal edici Kingdom Come: Deliverance můžete mít za 20€. Spolu se hrou tedy rovnou dostanete i všechna DLC, která mimo jiné zahrnují například i budování vesnice či rytířský turnaj. Doporučování v případě této akce není nic lehkého, protože výběr je obrovský. Slevy se týkají více než 3000 titulů, takže se do nich vydejte na vlastní pěst. Času do konce je ještě více než dost.