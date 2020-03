Hry zadarmo nebo se slevou: akce na DLC a vesmírná strategie zdarma

Tento týden tady máme opět dvojici titulů , které už mají svoje léta, ale nepatří mezi ty nejznámější kousky. První z nich je plošinovka GoNNER od studia Art in Heart. Patří do žánru rogue-like, takže ji budete moci hrát několikrát a stále budete objevovat něco nového.

Nechybí ani výborné exkluzivity. Třeba takový God of War (299 Kč) by rozhodně neměl chybět v knihovně žádného majitele PS4. Fanoušky komiksů pak jistě potěší i Spider-Man v GOTY edici (640 Kč) . Kromě základní hry dostanete i trojici DLC, která rozšiřují příběhovou linku.

Humble Digital Tabletop 2 Bundle

Digitální verze deskovek už jsme v našich slevových článcích párkrát měli. Tentokrát přichází se svým výhodným balíčkem Humble Bundle, ve kterém najdete hned několik výborných her tohoto typu. V první tieru, který již tradičně stojí jedno euro, najdete hned 3 tituly. První z nich je Gremlins, Inc., což je strategie ze steampunkového světa.

Vedle toho tady máme Reigns a Reigns: Her Majesty. Obě hry fungují na stejném principu. Usadíte se na trůn jakožto zdejší vládce či vládkyně a pomocí jednoduchého swipování doleva nebo doprava budete činit celou řadu rozhodnutí, která po vás budou chtít poddaní, vrchnost nebo třeba nepřátelské království.

Druhý tier (5,9€) přidává další 3 tituly. Terraforming Mars, Armello a For The King. První z nich je o tom udělat z Marsu obyvatelnou planetu. Armello je pak dobrodružná adventura spojující prvky strategie a RPG. Mezi adventury pak patří i For The King.

Poslední tier (9€) vám zpřístupní Slay the Spire, což je velmi známá indie záležitost. Dala by se zařadit jak mezi karetní hry, tak do rogue-like žánru. Stavíte si balíček, který určuje, jaké schopnosti můžete využívat. Slay the Spire navíc můžete procházet stále dokola. Vždy totiž můžete narazit na něco nového.