Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na exkluzivity pro PS5 a Galactic Civilizations III zdarma

Zlevněný je i docela čerstvý Sherlock Holmes: Chapter One (951 Kč) . Tady se podíváme na slavného detektiva v jeho začátcích, kdy se vydává na vzdálený ostrov. Případů k vyřešení je více než dost. Zatím je k dispozici pouze na PS5. Měl by se dostat i na předchozí generaci, ale vývojáři tuto verzi odložili kvůli doladění optimalizace.

Vedle toho tady máme i oceňovanou akci Returnal (1 589 Kč). Studio Housemarque se tentokrát pustilo do akce z pohledu třetí osoby, která v sobě kombinuje prvky z žánrů rogue-like a bullet hell. Hlavní hrdinka je chycena v časové smyčce na neznámé planetě plné nebezpečí. Podaří se vám probít se skrz náročné nepřátele a zjistit, co se tady vlastně děje?

GOG – Weekly Sale

Na GOG tento týden dorazily pouze tradiční slevy, ve kterých najdete kousky z nejrůznějších žánrů. Vzhledem k nedávnému odkladu druhého S.T.A.L.K.E.R.a není od věci podívat se zatím na jeho starší díly. Jsou tady všechny 3 - Clear Sky (3$), Shadow of Chernobyl (5,4$) i Call of Pripyat (6,8$) mají i v dnešní době co nabídnout. První dva díly si dokonce můžete projít i s českým dabingem.

Pokud byste měli zájem o novější příběhovou FPS, tak je mezi slevami i Metro 2033 (5,6$) a Metro: Last Light (5,6$). Oba díly jsou tady v Redux verzi, takže vypadají o něco lépe než originály. Pěkně od začátku se můžete podívat na Arťomovu cestu skrz podzemní komplexy, ve kterých se skrývá řada nebezpečí. A pak rovnou můžete navázat s Metrem Exodus, které se v akcích poslední dobou objevuje také velmi často.

Od stříleček si odskočíme do surivival žánru. Don’t Starve (2$) je jeden z titulů, které vyšly v dobách velkého boomu her o přežití. Zahrajete si za vědce Wilsona, který byl chycen démonem a následně se dostal do záhadné divočiny. Cesta domů není lehká. Musíte se naučit využívat všeho, na co narazíte, a hlavně se držet v bezpečí.