Hry zadarmo nebo se slevou: akce na Fallout a Stubbs the Zombie zdarma

Zatímco ve většině her se zombie tematikou hrajete roli toho, kdo nemrtvým ustřeluje hlavy, Stubbs vás postaví do role jednoho z hordy nakažených. Váš cíl je naprosto jednoduchý. Dostat se k co největšímu počtu lidských mozků.

V kompletní edici tady najdete také Fallout: New Vegas (10€) . Fanoušci na tento díl stále vzpomínají jako na jeden z těch nejlepších, obzvlášť co se příběhu týče. Jako poslední tady máme ještě odnož Fallout Tactics (3€) , která už je sice také starší záležitostí, ale trochu mění hratelnost původních Falloutů.

Xbox Store – ID@Xbox Retro Sale

Z programu ID@Xbox za dobu jeho existence vzešla spousta výborných her. Funguje na bázi toho, že Xbox pomáhá menším studiím, aby své projekty byly schopné dotáhnout do konce. Mezi ně patří například i nádherně zpracovaná skákačka Cuphead (427 Kč). Za animací inspirovanou seriály ze 30. let minulého století se skrývá náročná hratelnost.

Před pár lety jsme tady měli Prison Architecta, ve kterém jste měli za úkol postavit fungující věznici, ze kterého není možné uniknout. Můžete se ale na to podívat i z druhé strany. V The Escapists 2 (100 Kč) se stanete jedním z vězňů a vaším úkolem je proniknout zdejší obranou linií a dostat se na svobodu. Čeká vás hned několik věznic, které otestují vaše únikové schopnosti.

V Crypt of the NecroDancer (60 Kč) je to všechno o správném rytmu. Monstra se pohybují v rytmu hudby a vy musíte dělat totéž. Pokud z něj vypadnete, hra vás za to nemilosrdně trestá. Jelikož je tady hudba zásadním prvkem, tak je znát, že si na ní tvůrci dali opravdu záležet.