Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na hity od malých studií a hororovka Darkwood zdarma

Na poli rogue-like her uspěla také záležitost Loop Hero (4,84$) , ve které jsou hrdinové uvězněni v časové smyčce. Vy ale nejste jedním z hrdinů. Místo toho jim připravujete co nejobtížnější cestu. Pomocí karet rozmisťujete nepřátele, pasti nebo budovy, kterých může hrdina využít ve svůj prospěch. Nechcete totiž, aby selhal, ale aby pořádně zesílil.

Z akce přejdeme k trochu poklidnější záležitosti. The Talos Principle (8,8$) je logická hra z pohledu první osoby, kde se hlavní hrdina proplétá pradávnými ruinami, kde občas narazí i na pokročilé technologie. Málokdo by na první pohled řekl, že za touto hrou stojí stejný tým, který má na svědomí šílenou akci Serious Sam.

Výběr her, které by neměly chybět ve vaší knihovně na PlayStationu, je široký. Některé z nich si nyní můžete doplnit díky nové slevové akci . Nás na první pohled jako obvykle zaujalo zastoupení českých her. Mafia: Definitive Edition (350 Kč) letos oslavila 2 roky od vydání a stále si stojíme za tím, že vypadá nádherně, ale změny v příběhu si tvůrci remaku mohli odpustit.

Další část s cenovkou 23,7€ přidává pouze jeden titul. Chivalry 2 vás vezme do historických bitev z pohledu první osoby. Tento přírůstek zakončuje celý balík. Rozvržení je tentokrát docela zvláštní, ale cenově to stále vychází velmi dobře. V běžném stavu si za celkovou cenu nepořídíte ani Mortal Kombat 11 nebo Chivalry 2 samostatně.

Z méně známých jmen tady máme Chronicon a Song of Iron . Nickelodeon All-Star Brawl na bojiště naházel všechny své slavné postavy jako je SpongeBob nebo Garfield. Kromě her samotných dostanete také několik slevových kupónů , které můžete využít v Humble Store. Konkrétně se to týká Mortal Kombat 11 Ultimate Add-on Bundle, River City Girls Zero a River City Girls 2.

Bojovky jsou specifickým žánrem s pevnou základnou fanoušků. Pokud se do ní chcete přidat, máte k tomu parádní příležitost s novým balíkem na Humble Bundle . Tentokrát první část nezačíná s cenovkou 1€ jak bývá zvykem. Cena základní části je 12,4€ a jejím hlavním tahákem je Mortal Kombat 11. Nejnovější díl brutální bojovky je stále velmi populární. K tomu dostanete i další hry jako středověkou multiplayerovku Mordhau nebo beat’em up River City Girls .

Vedle toho je ToeJam and Earl už na první pohled záležitostí z úplně jiného soudku. Jde o odlehčenou rogue-lite kooperaci, ve které se až ve 4 hráčích můžete pustit do znovuobjevování tajů planety Země. Svět se ale neustále mění, takže se musíte mít na pozoru.

Stejně jako v minulém týdnu si i tentokrát můžete přidat do své knihovny na Epicu hned dva tituly zdarma. Od skákaček se ale přesouváme k úplně jiným žánrům. Darkwood se snaží přistupovat k survival hororu odlišným způsobem než konkurence. Přes den hledáte zásoby a materiály, v noci se musíte ukrýt a udržet se naživu až do východu slunce.

Výtvory menších vývojářských studií zábavou leckdy zvládají bez problému překonat i tvorbu těch největších společností. Na Xboxu momentálně najdete akci, která se přesně na tento typ her zaměřuje. Dobrým příkladem je The Stanley Parable: Ultra Deluxe (482 Kč) . V něm se stanete řadovým zaměstnancem korporátu, který se jednoho dne ocitne sám ve své kanceláři. Budete poslouchat vypravěče a dodržovat jeho pokyny nebo se stanete rebelem a objevíte všechny podivnosti této společnosti? To už je čistě na vás.

Humble RPG Legends Bundle

RPGčka ze staré školy se dnes už moc nedělají. Velký úspěch s nimi ale stále slaví hlavně studio Larian, které momentálně pracuje na třetím Baldur’s Gate. Do dob největší slávy tohoto žánru se můžete vrátit s novým balíčkem na Humble Bundle, kde vás hned v první části za 1€ čeká dvojice velmi známých jmen – Icewind Dale a Planescape Torment. Obě hry dostanete v Enhanced edici, takže technicky na tom budou o něco lépe než originály.

Za 9,8€ přibyde hned trojnásobek her a na své si přijdou hlavně fanoušci již zmíněného Baldur’s Gate. První díl doplní rozšíření Faces of Good and Evil a Siege of Dragonspear. Nechybí ani Baldur’s Gate II. To všechno opět ve vylepšených verzích. K tomu navíc dostanete ještě kompletní Neverwinter Nights a kupón na 25% slevu MythForce do obchodu Humblu.

Kompletní balík vás vyjde na 19,67€ a kromě již jmenovaných přidává jediný titul, který je o poznání mladší. Pathfinder: Wrath of the Righteous vyšel teprve loni a podíváme se v něm do říše zamořené démony. Stejně jako v klasických RPG vás čeká spousta rozhodování, možností, jak přistupovat k soubojům a podle sebe si vytvoříte i vlastního hrdinu.