Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na hry CD Projektu a Amnesia: Rebirth zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Epic Store – Amnesia: Rebirth a Riverbond zdarma Po taktickém boji proti mimozemšťanům z minulého týdne si tentokrát dáme trochu hororu. Na Epicu si můžete zdarma uzmout Amnesia: Rebirth, což je zatím poslední díl série, která ovlivnila moderní zpracování hororových her. V hlavní roli je Tasi Trianon, která se po nehodě probouzí kdesi v Alžírské poušti. Netuší, co se dělo posledních několik dní, ani kam se poděl zbytek její výpravy. Půjdete po jejích vlastních stopách abyste zjistili, co se tady vlastně děje. Příběh vás zavede do hlubin pouště, kde se ukrývá celý podzemní komplex, který jako by ani nebyl z našeho světa. I když to vypadá, že tady už stovky let nikdo nebyl, tak tady Tasi nebude sama. Sony i LEGO investují miliardy do Epic Games. Má to pomoci rozšířit herní metaverse Spolu s tím je v rozdávačce navíc kooperační adventura Riverbond, do které se můžete pustit až s dalšími třemi hráči. Tajemný rytíř uvěznil vládce osmi světů a všude tak zavládl chaos. Velkému zlu se musíte postavit vy jako obyvatelé Riverbondu. Na vaší cestě najdete různé druhy vybavení, schopností a power-upů, které vám pomohou v boji s nepřítelem.

Nintendo eShop – Games on Sale Dnes už nikoho nepřekvapí, že si i na Switchi můžete zahrát AAA tituly od studií třetích stran. V aktuálních slevách na zdejších eShopu má několik svých kousků třeba Bethesda. Pokud se spokojíte s nižšími detaily a rozlišením, tak se můžete pustit do boje proti pekelným silám v Doom Eternal (495 Kč) nebo pořádně zavařit nacistům ve Wolfenstein II: New Colossus (420 Kč). Když je v některé ze slev český titul, tak ho zkrátka zmínit musíme. Nad nákupem Feudal Alloy (40 Kč) ani není potřeba moc přemýšlet. Za tuto směšnou cenu dostanete nádherně zpracovanou metroidvanii, ve které se v roli robota jménem Attu snažíte dopadnou bandu zločinců, kteří napadli vaši vesnici a ukradli veškeré zásoby oleje. S pěknou slevou můžete mít také oba díly ze série hororových plošinovek Little Nightmares. První díl v kompletní edici (157 Kč) zahrnuje i příběhové doplňky. Little Nightmares II (400 Kč) vás pak provedou pokračováním příběhu, kde v hlavní roli vystřídá dívku Six chlapec Mono a snad se jim konečně povede odhalit tajemství zdejšího majáku. Nintendo odkládá Breath of the Wild 2 na jaro příštího roku I na Switchi si můžete zahrát jeden z nejlepších tycoonů posledních let. V Two Point Hospital (420 Kč) se snažíte postavit funkční nemocnici, která zvládne pokrýt veškeré potřeby pacientů. Kromě sandboxového hraní je součástí hry i spousta scénářů, které vás provedou léčením všemožných bizarních nemocí.

Steam – CD Projekt RED Sale I když si CD Projekt pošramotil svoji pověst s Cyberpunkem 2077 (30€), tak mu nelze upřít úspěchy z minulosti. Kompletní série Zaklínače stále v žánru RPG patří mezi ty nejlepší kousky, po kterých můžete sáhnout. Na celý jejich repertoár najdete slevy na Steamu. Největší poprask ve světě bezesporu způsobil Zaklínač 3: Divoký hon (6€). Pokud se do něj teprve plánujete pustit, určitě běžte rovnou do GOTY edice (10€), která obsahuje i oba velké datadisky. Dostanete tak několik desítek hodin zábavy navíc. Samozřejmě se nesmí zapomínat ani na předchozí dva díly. U prvního Zaklínače (1,5€) navíc nechybí ani legendární český dabing. Zaklínač 3 prodal už přes 40 milionů kusů. Cyberpunk 2077 se blíží hranici 20 milionů Vedle her z hlavní série je ve slevě také Thronebreaker: The Witcher Tales (6€). Původně to měl být jen singleplayerový mód pro karetní Gwent, ale celý projekt se vývojářům pod rukama rozrostl do takové míry, že se rozhodli vydat ho samostatně. V hlavní roli tentokrát není Geralt. Místo toho sledujeme příběh Meve, královny Rivie a Lyrie.

GOG - Postal 2 zdarma Vykonávání každodenních aktivit se ve druhém Postalu pěkně zvrtnulo. Ve své době způsobil na trhu značný poprask. Svými kontroverzními vtipy a ostrým humorem jde o něco, co mezi hrami nemá obdoby. Močení na lidi, shánění podpisů na petici a používání koček místo tlumiče. To je Postal 2, kterého si nyní můžete přidat do své herní knihovny zdarma na GOGu. Nabídka trvá pouze do dnešní půlnoci. Pokud odhlédneme od kontroverzí, tak je Postal 2 singleplayerová záležitost z pohledu první osoby. Městečko, ve kterém vyrážíte koupit mléko nebo získat podpis Garyho Colemana, toho v sobě ukrývá mnohem víc, než se na první pohled zdá. Postal po 19 letech zveřejnil svůj zdrojový kód. Jako vánoční dárek fanouškům Ve verzi na GOGu už rovnou kromě základní hry najdete také dvojici rozšíření. Abyste ale zažili kompletní Postalovo řádění, budete si muset zvlášť pořídit ještě DLC Paradise Lost, které autoři vydali více než 10 let po uvedení originálu. V něm se budete snažit najít svého ztraceného psa.

Stále probíhá: Humble Must-Play VR Bundle I po letech je virtuální realita v herním průmyslu pro většinu hráčů stále vedlejší záležitostí. Na VR headsetech ale už najdete více než jen pár malých hříček. Několik her, které byste neměli minout, najdete v novém balíčku Humble Bundle, který vás vyjde celkově na 16,5€. Za tuto cenu dostanete celkem 7 titulů a pár bonusů navrch. V základnu za cenu 1€ do vaší herní knihovny přibyde Vanishing Realms. RPG designované přímo pro virtuální realitu, ve kterém se budete muset vypořádat se zástupy nemrtvých nepřátel. K tomu můžete využít spoustu různých zbraní a souboje jako takové ovládáte skrz pohyb. S další částí dostanete další trojici her za cenu 9,15€. Down The Rabbit Hole je příběhová advetnura zasazena do říše divů ještě před tím, než do ní zavítala Alenka. Budete průvodcem dívky, která se snaží najít svého mazlíčka. V Traffic Jams se pak stanete kontrolorem dopravy. Není to ale jen o pouštění provozu z určitých směrů. Zdejší obyvatelé vám práci rozhodně neusnadní. Pokud si chcete s virtuální realitou trochu zacvičit, tak tady pro vás je PowerBeatsVR. Jedná se hlavně o rytmickou záležitost, ale její součástí jsou i profesionální tréninkové programy. Kromě toho je součástí této části balíčku také DLC pro hororovku Propagation VR, díky kterému ji můžete hrát v kooperaci. Křetínský vstupuje do virtuální reality. Za stamiliony kupuje český startup Divr Labs Poslední část zahrnuje další 3 hry spolu se slevovým kuponem na zombie střílečku After The Fall. V Ragnarocku se součástí posádky drakaru a udáváte rytmus pádlování. Na svých bubnech dokážete vytvořit spoustu různých skladeb. V Pistol Whip také budete potřebovat dobrý rytmus. Tato akční arkáda vás za doprovodu stylové hudby provede několika filmovými kampaněmi. A na závěr si dáme dovolenou. Vacation Simulator je příjemná odpočinková záležitost.

Stále probíhá: Xbox Store – Spring Sale Podobně jako u konkurence se i v obchodě Xboxu rozjely jarní slevy. V nabídce najdete směsici her všeho druhu. Nás na první pohled zaujal třeba balíček, ve kterém najdete Mortal Kombat 11 Ultimate spolu s legendární edicí Injustice 2 (795 Kč). Zatím poslední přírůstky do obou těchto sérií patří mezi bojovkami stále k nejlepším titulům i roky po vydání. Jestli dáváte přednost příběhům, tak doporučíme další balíček. Metro Saga Bundle (430 Kč) obsahuje celou sérii včetně DLC rozšíření. Arťomův příběh si tak můžete projít od jeho začátků v tunelech v Metro 2033 až po výlet do dalekých krajin v Exodu. První dva díly dostanete v Redux verzích, což znamená, že po grafické stránce budou vypadat o něco lépe než originály. Guardians of the Galaxy (925 Kč) byli velmi příjemným překvapením. Spolu se známou posádkou se opět budete snažit o záchranu celého vesmíru. Pro hru byl vytvořený úplně nový příběh, takže i čtenáři komiksů tady najdou něco nového. Na rozdíl od Avengers v tomhle případě Square Enix upustilo od online hraní a Strážcům galaxie připravilo pořádnou singleplayerovou výpravu. Gotham Knights mají datum vydání. Smrt Batmana pomstíme v říjnu Aby těch superhrdinů nebylo málo, máme tady něco i od DC. Batman: Arkham Collection (510 Kč) zahrnuje to nejdůležitější ze série netopýřího detektiva. Od Jokera, Tučňáka a dalších typických Batmanových záporáků se dostaneme až k Arkham Knightovi, který byl vytvořen přímo pro potřeby hry.

Stále probíhá: Humble Choice – Ghostrunner, Destroy All Humans! a další Nový měsíc znamená i čerstvou nabídku v předplatném Humble Choice, které se docela nedávno proměnilo do podoby, v jaké fungovalo ještě za dob Humble Monthly. Kromě přístupu do kolekce Humble Games v dubnu můžete získat celkem 8 titulů, mezi kterými nejvíce vyčnívá kyberpunková akce Ghostrunner. Pokud vám chybí parkour z pohledu první osoby ve stylu Mirror’s Edge, tohle byste rozhodně neměli minout. Destroy All Humans! je remake klasiky z dob druhého PlayStationu. V roli mimozemského nájezdníka míříte do Ameriky sklidit úrodu. Do toho se počítají jak zvířata, tak i zdejší obyvatelstvo. Aby pro Crypta nebyla invaze moc obtížná, dostal do vínku bohatý arzenál zbraní a jednoduše tak může nic netušící Američany unést se svojí lodí. Pro fanoušky anime a mangy je tady Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Na rozdíl od předchozích Narutových her tady nesledujete přímo příběhy zpracované v hlavní dějové lince. Místo toho si vytvoříte vlastního nindžu a snažíte se stát tím nejlepším. Síly můžete poměřit s hráči z celého světa. Destroy All Humans! 2 - Reprobed bylo konečně oznámeno Monster Sanctuary pak kombinuje ochočování a chování monster spolu s taktickými boji. Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že je to dvojrozměrná pixelartová verze pokémonů. Rozdílů je tady ale mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát.