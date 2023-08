Hry zadarmo, nebo se slevou: Akce na hry od Bethesdy a karetní rogue-like Loop Hero zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Devolver Sale Díky vydavatelství Devolver Digital spatřila světlo světa spousta menších, ale zato velmi nápaditých titulů. Aktuální akce na GOGu se vztahuje na značnou část jejich katalogu, ve které mimo jiné najdete třeba i Return to Monkey Island (18,36$), poslední pokračování legendární pirátské adventury, ke které se po letech vrátili její původní tvůrci. My Friend Pedro (4,49$) působí zvláštně už na první pohled. Roli vypravěče příběhu tady totiž zastává mluvící banán. Hratelností je to akrobatická plošinovka zkřížená se střílečkou. Vaše nepřátele musíte sprovodit ze světa řádně stylově. K tomu vám pomůže neuvěřitelná obratnost hlavního hrdiny i arzenál zbraní, se kterým se toho dá hodně vymyslet. Šílenost to není, ale hlavu vám rozhodně zamotat dokáže. Mluvíme o logické hře The Talos Principle (12$), která by se ještě letos měla dočkat pokračování. Čeká nás série hádanek doprovázená mysteriózním příběhem. Zatímco takový Portal jako hlavní mechaniky využívá právě portály, Talos Principle si nejvíc pohrává s laserovými paprsky a jejich ohýbáním. Devolver Digital ukázal své nové hry. The Talos Principle 2, Human: Fall Flat 2 a dvojice ujetostí Pokud se místo přemýšlení chcete pustit do pořádné akce, tak je součástí slev i Enter The Gungeon (6,42$). Tahle rogue-lite hříčka vás provede náhodně generovanými úrovněmi, které v sobě skrývají nové a nové zbraně. Podobně jako v sérii Borderlands i tady můžete dostat do rukou slušné šílenosti.

Steam – QuakeCon 2023 Sale Příští týden nás čeká letošní QuakeCon, kde se snad Bethesda a její studia pochlubí s nějakými novinkami. Už nyní ale odstartovala série slevových akcí a jednu takovou najdete i na Steamu. Za hubičku tak můžete mít reboot Dooma (5€) z roku 2016 a velmi příjemnou cenovku má i Doom Eternal (10€). Pokud by vám tahle porce pekelného řádění nestačila, tak si můžete k Eternal dokoupit i season pass (9,9€), který zahrnuje obě části rozšíření The Ancient Gods. Na QuakeConu nejspíš čekáte hlavně věci spojené se sérii Quake. Bethesda do této akce ale zakomponovala většinu starších titulů ze svých větších sérií. Zlevněný je tak třeba i The Elder Scrolls V: Skyrim (10€). I když už je víc než dekádu starý, budeme si s ním muset ještě pár let vystačit, než přijde plnohodnotné pokračování. Velmi lákavý je také balík Arkane 20th Anniversary Bundle (22,25€). Za tuto cenu dostanete 6 různých her, mezi kterými je i kompletní série Dishonored, což už by samo o sobě stálo za to. Navíc tady jsou ještě Prey, Dark Messiah of Might & Magic a Arx Fatalis. The Elder Scrolls VI vyjde nejdřív za 5 let. Bethesda se ještě nerozhodla, na jaké platformy ho vydá Slevy se týkají i retro kousků. Jestli máte omezený rozpočet, tak by některé z nich pro vás mohli být dobrou alternativou. Skvěle se stále hraje třeba Return to the Castle Wolfenstein (2€). Tahle druhoválečná střílečka s trochou nadpřirozena má stále svoje kouzlo. Pokud byste chtěli jít trochu víc do minulosti a směrem k fantasy žánru, tak Heretic (2€) a Hexen (1,5€) jsou pro to vhodní kandidáti.

PlayStation Store – Summer Sale Letní výprodej na PlayStation jsme tady sice měli už minulý týden, ale nabídka se od té doby obměnila. Za polovic tak můžete mít třeba Residet Evil Village (525 Kč), poslední díl kultovní série survival hororů. V tomhle případě mají navíc výhodu ti s vás, který mají doma PlayStation VR2. Celou hru si totiž můžete bez dalších příplatků zahrát i ve virtuální realitě. Z novějších kousků je pak ve slevě například Like a Dragon: Ishin (1 109 Kč), remaster historického spinoffu série Yakuza. Abyste si užili tenhle samurajský příběh, nemusíte znát žádnou z dalších her okolo této značky. V hlavní roli je Sakamoto Rjóma, který je shodou okolností obviněn z vraždy člověka, kterého považuje za svého otce. Vydává se tedy na cestu pomsty, aby odhalil skutečného viníka. I když je v akci spousta výborných her, nemůžeme opomenout Sleeping Dogs: Definitive Edition (117 Kč). Na tuhle výbornou městskou akci, která nás provede podsvětím Hong Kongu, se často zapomíná a je to škoda. Svými kvalitami totiž patří mezi to nejlepší ve svém žánru. Poutavý příběh o strážci zákona v přestrojení, výborné souboje a skvěle zpracované město, při jehož projíždění vás doprovází výborně vybraný soundtrack. Recenze hry Like a Dragon: Ishin. Buďte svědky konce samurajské éry ve feudálním Japonsku Hideo Kodžima celkem často na svých sociálních sítích láká na svoji další hru. Její vydání je ale zatím v nedohlednu, takže se v klidu můžete ještě pár desítek hodin věnovat Death Stranding: Director’s Cut (528 Kč). Příběh Sama Bridgese je plný podivností i přes to, že je vcelku obyčejným doručovatelem zásilek. V této verzi navíc najdete i veškerý dodatečný obsah a vylepšení.

Epic Store – Loop Hero a Bloons TD 6 zdarma Rozdávačka her na Epic Store tentokrát potěší fanoušky nezávislé tvorby. Loop Hero vypadá velmi jednoduše a v zásadě i jednoduchý je. Pokud vás ale chytí, tak vám pár desítek hodin může utéct velmi rychle. Hrdina je chycený v časové smyčce. Vy ho ale neovládáte přímo. Místo toho mu skrz rozrůstající se balíček karet připravujete výpravy. Do cesty mu můžete dávat různé budovy či nepřátele. Pokud zvládne vaše nástrahy překonat, stane se silnějším. Pokud ne, tak se smyčka restartuje. Druhou hrou zdarma jsou Bloons TD 6. Na první pohled velmi klame tělem, protože to vypadá jako jednoduchá hříčka pro nejmladší. Opičky praskající balónky se ale po pár úvodních levelech stanou docela složitou záležitostí, kdy musíte využívat správné opičáky, dobře je rozmisťovat v prostředí a jejich schopnosti v průběhu akce ještě můžete vylepšovat.

Humble Choice – Disco Elysium, Chivalry 2 a další V předplatném Humble Choice obvykle bývá jeden hlavní tahák a k němu pár menších doplňkových titulů. Srpnová nabídka je ale o poznání silnější. Celá polovina je složena ze známých hitů v čele se skvělou cynickou adventurou Disco Elysium v Director’s Cut edici, která oproti původní verzi obsahuje i kompletní dabing. V hlavní roli je detektiv, který po těžké noci zapomněl, co vlastně má řešit za případ. Jeho vyšetřování ovlivní spousta aspektů, ve kterých hrají roli hlavně vaše rozhodnutí. Pro milovníky samurajských klasik loni vyšel Trek to Yomi, spíše umělecká záležitost laděná do černé a bílé. V roli mladého šermíře svému mistrovi slíbíte, že se postaráte o ochranu vesnice a jejích obyvatel. I přes vaše největší snahy se to ale nepodaří, a tak se vydáváte na cestu pomsty. Road 96 je hrou zase z úplně jiného soudku. Vyrážíte na trip, který nemá jasný cíl. Musíte ale dosáhnout svobody. Cesta je pokaždé nevyzpytatelná díky procedurálně generovanému obsahu, takže scénář ohledně toho, jak cesta probíhá a jakým směrem se vyvíjí situace ve vaší domovině, se s každým průchodem může razantně změnit. Chivalry II: středověké šarvátky v nejlepší formě | Recenze Čtvrtou větší záležitostí aktuální nabídky je Chivalry 2, středověká řežba, ve které si to s nepřáteli vyřídíte pěkně po staru. Bez rychlých reflexů a správně načasovaných útoků a krytí naživu moc dlouho nevydržíte. Zbytek srpnové nabídky pak tvoří Arcade Paradise, Tin Can, Hot Brass a Suchart: Genius Artist Simulator.

Xbox Store – Ultimate Game Add-on Sale Už se pomalu stává tradicí, že jednou za čas přijde výprodej doplňkového obsahu pro malé i velké hry. Právě takovou akci najdete tento týden v obchodě Xboxu. Hry od Ubisoftu jsou svými DLC už několik let pověstné a zlevněný je momentálně třeba season pass pro Assassin’s Creed Valhalla (440 Kč). je to ale trochu matoucí, protože s ním sice dostanete slušnou porci obsahu, ale nezahrnuje to všechna rozšíření. Třeba to největší jménem Dawn of Ragnarök jeho součástí není. Ghostrunner je skvělá parkourová akce z pohledu první osoby, ve které se s katanou v ruce musíte prosekat a vyskákat až na vrchol věže, která tvoří poslední baštu lidského druhu. Neměli byste minou ani jeho DLC Project_Hel (160 Kč), které rozšiřuje příběh, a navíc na něj bude navazovat druhý díl. Předplatné Ubisoft+ je už i na Xboxu. Za poplatek zpřístupní všechny AC, Far Cry nebo hry série Tom Clancy's Far Cry 6 samo o sobě nesklidilo příliš pozitivní ohlasy. V případě jeho DLC je to ale něco jiného. V každém z nich si totiž zahrajeme za jednoho ze záporáků předchozích dílů série. Uvidíte tak doposud neodvyprávěné částí příběhu Vaase, Pagana Mina a Josepha Seeda. Epizody jsou to sice docela krátké, ale pokud některá z těchto postav patří mezi vaše oblíbence, tak stojí za to. Abyste je nemuseli kupovat zvlášť, je k dispozici i season pass (420 Kč) se vším všudy.

Nintendo eShop – Games on Sale Stejně jako na ostatních platformách i na Switch dorazily slevy spojené s nadcházejícím QuakeConem. Nabídka je tady sice trochu chudší, ale třeba takový Doom (262 Kč) nebo Doom Eternal (250 Kč) jsou velmi lákavé. Nenechte se zastrašit tím, že by na Switchi tyhle tituly měly běžet špatně. Samozřejmě vypadají o něco hůř než na ostatních platformách, ale bez problému si je zahrajete i tady. Vlastní akci ve zdejším obchodě má očividně i značka SteamWorld. Do ní spadá například taktická tahovka SteamWorld Heist: Ultimate Edition (75 Kč). V roli kapitána napadáte nepřátelské lodě a díky svým schopnostem se zvládnete vypořádat s přesilou a ukořistit vše, co se na ostatních plavidlech skrývá. Uniknout by vám neměly ani metroidvanie SteamWorld Dig (37 Kč) a SteamWorld Dig 2 (125 Kč). Nintendo má chystat vydání své nové konzole na druhou polovinu příštího roku Série Trine patří mezi nejlepší kooperační logické skákačky a na Switchi je momentálně zlevněná celá její kolekce. Trine: Ultimate Collection (320 Kč) zahrnuje všechny čtyři výpravy kouzelníka Amadea, rytíře Pontia a zlodějky Zoyi. Skvělé je, že si všechny můžete projít i v kooperaci na jedné konzoli i online. Na konci srpna nás čeká zbrusu nové dobrodružství, takže je načase se na něj pořádně připravit.