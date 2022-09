Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na hry od menších studií a adventura Hundred Days zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – PlayStation Indies Hry od menších vývojářských studií nás nepřestávají překvapovat svojí nápaditostí a kolikrát zvládají zabavit mnohem lépe než tituly od společností světových poměrů. Důkazem toho je třeba Among Us (80 Kč), které před pár lety zažilo obrovský boom, a i v dnešní době se k němu hráči rádi vracejí. Jakožto člen posádky vesmírné lodi musíte přijít na to, kdo je vetřelcem a komu můžete opravdu věřit. Další příklad je zase z úplně jiného soudku. Disco Elysium (525 Kč) potěší ty z vás, kteří mají rádi výpravné a promyšlené příběhy. V této detektivce vyšetřujete případ oběšence a je na vašich rozhodnutích, jak to vlastně celé dopadne. Ve verzi Final Cut se navíc hra dočkala několika vylepšení včetně kompletního dabingu. Nyní zamíříme do podsvětí. Hades (442 Kč) výborně spojil akční rogue-like s vyprávěním příběhu, který se točí okolo Hádova syna Zagrea. Ten se snaží zjistit, co byla zač jeho matka. Kvůli tomu se snaží z Tartaru probít až na zemský povrch. Každý pokus ale vypadá jinak díky generování úrovní a náhodným vylepšení, které mu poskytují olympští bohové. Hades: únik z hlubin podsvětí k božstvům Olympu | Recenze Ve změti všech dalších výborných titulů stojí za vypíchnutí Hollow Knight (200 Kč), což je jedna z nejlepších metroidvanií posledních let. Vydáte se prozkoumat království, které má doby svojí největší slávy už dávno za sebou. V rozlehlém podzemí vás čekají různé druhy nepřátel a odlišná prostředí. Opět platí, že celý svět je otevřený už od začátku, ale do některých jeho částí se nedostanete bez potřebné schopnosti.

Humble Choice – Crusader Kings III, Just Cause 4 a další V zářijové nabídce předplatného Humble Choice jsou jasným hlavním lákadlem Crusader Kings III. V této velkolepé strategii se vrátíme do historie, kdy v Evropě vládlo několik králů. My se ale můžeme nejdřív stát třeba menším vévodou nebo hrabětem a postupně se vypracovat výš. Dokud vaše říše prosperuje a stále získává nová území, je to znamení toho, že jste dobrým vladařem. Další velkou hrou je tento měsíc Just Cause 4 v kompletní edici. Dostanete tedy rovnou i dodatečný obsah. Tentokrát se s Ricem Rodriguezem vydáváme na obrovský severoamerický ostrov Solis. Našimi věrnými parťáky opět budou padák, přitahovací hák a také wingsuit. I na tomto tropickém ostrově je potřeba rozpoutat pořádný chaos, aby to zahýbalo se zdejšími vůdci. Square Enix dělá na další hře z univerza Just Cause Za zmínku stojí také stylizovaná FPS akce Forgive Me Father. Jste posledním, kdo je ještě při smyslech, a vydáváte se hledat pravdu ve světě inspirovaném tvorbou H. P. Lovecrafta. Tvůrci se inspirují u klasik žánru. Při sledování ukázky nás hned napadla jména jako Blood, Heretic nebo Hexen. Kompletní nabídku tohoto měsíce jako vždy najdete na oficiálních stránkách.

Epic Store – Hundred Days zdarma Minulý týden byl v ohledu her zdarma velmi šťavnatý. Po dobrodružství Lary Croft se ale zase vracíme k menším titulům. Tentokrát máme na Epicu indie adventuru Hundred Days, což je simulátor vinařství. Postupem hrou se pokusíme vybrousit naše umění k dokonalosti a vytvořit to nejlepší víno, které nemá konkurenci. Jako další drobnost si pak ještě můžete aktivovat bonus do Realm Royale Reforged, které na Epic Store dorazilo teprve nedávno. S Epic Launch Bundle dostanete exkluzivní skin na jednu z postav, na vaše kuře a také na vašeho zvířecího společníka.

Xbox Store – Super Saver Sale V této akci v obchodě Xboxu najdete převážně menší tituly z minulé generace konzolí. Vhodným příkladem je odpočinkový Slime Rancher (120 Kč), ve kterém prozkoumáte prostředí plné různých druhů malých slizáků. Ty pak můžete chovat, stavět si vlastní farmu a vylepšovat svoje vybavení. Opakem odpočinku je Furi (120 Kč). V této akci se postavíme celé řadě silných protivníků. Jeden bossfight střídá druhý a my se s každým z nich musíme vypořádat za doprovodu výborné hudby. Hratelnost v sobě kombinuje žánr akčních mlátiček a bullet hell. Bez rychlých reflexů se v tomhle případě neobejdete. V jednom balení pak můžete mít dohromady dvojici výborných českých her. Machinarium & Creaks Bundle (234 Kč) uspokojí hráče adventur i logických plošinovek. Obě hry jsou graficky výborně zpracované a celkově se dočkaly výborných ohlasů. V Machinariu se pokusíme s Josefem zachránit jeho přítelkyni. Creaks zase vypráví o podzemním příbytku podivných bytostí. Phonopolis je novinka od studia Amanita Design. Vezme nás do dystopického světa vytvořeného z papíru Fanoušci rogue-like žánru jistě velmi dobře znají Slay the Spire (288 Kč). Není se ani čemu divit, když v něm patří mezi špičku. V každém průchodu vás čekají noví nepřátelé, které musíte porazit skrz svůj vlastní balíček karet. Ten je také pokaždé jiný a postupně si odemykáte nové karty, kterými můžete nepřítele překvapit.