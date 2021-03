Hry zadarmo nebo se slevou: akce na hry od Square Enix a The Fall zdarma

Epic Store – The Fall zdarma Na Epicu se tento týden bude rozdávat další menší záležitost. Tentokrát pochází do studia Over The Moon. The Fall je dvojrozměrná příběhová plošinovka, která vyšla v roce 2014. V roli umělé inteligence ARID řídící high-tech bojový oblek se snažíte po ztroskotání na mimozemské planetě zachránit pilota obleku, který je momentálně v bezvědomí. Příběh je tím hlavním prvkem The Fall, ale i tak dojde na nějakou tu akci. Zdejší neznámá planeta totiž rozhodně není neobydlená. Více než na akci ale budete narážet spíše na hádanky. Ty občas mohou představovat větší výzvu, než když zrovna narazíte na mimozemšťana. Tvůrci herního hitu Fall Guys zamířili pod křídla Epicu

The Fall je prvním dílem trilogie, takže dává smysl, že příběh nebude na konci uzavřen. Over The Moon ale zatím vydali jen dvě části. U té závěrečné nevíme ani přibližné datum vydání, takže se zatím závěr celého příběhu nemáte šanci dozvědět.

Xbox Store – Square Enix Publisher Promotion Když se někde zmíní vydavatelství Square Enix, spousta hráčů si ho jako první spojí s celou řadou japonských RPG. Pravdou ale je, že do jeho repertoáru patří celá řada dalších sérií a značek. Spousta z nich je součástí aktuální akce na Xboxu . První pořádnou slevu dostal Shadow of the Tomb Raider (372 Kč). I když se jedná o poslední díl nové trilogie Lary Croft, tak je bez problému hratelný i v případě, pokud žádný z předchozích neznáte. Hra je dostupná pouze v definitivní edici. Dostanete tedy rovnou i veškerý dodatečný obsah, který pro ni vyšel po vydání. Stále se zdráháme doporučovat Marvel’s Avengers (890 Kč). Dopadlo to s nimi mnohem hůř, než jsme si přáli a ani podpora po vydání není taková, jak jsme ji očekávali. Nicméně, pokud se spokojíte s dobrou příběhovou kampaní, mohli by i Avengers přijít vhod. Marvel’s Avengers přibližují next-gen verzi a příběh Operation: Hawkeye

Na konec si dáme jeden klenot, který je v této akci zastrčený až úplně na konci. Městská akce Sleeping Dogs (225 Kč) sice vyšla už na starší generaci konzolí, ale stále má svoje nezaměnitelné kouzlo. Takhle atmosféricky zpracovaný Hong Kong zkrátka nikde jinde nenajdete.

Nintendo eShop – Square Enix sale Square Enix neřádí pouze na Xboxu. Se svými slevami dorazil i na digitální obchod na Nintendo Switchi. Tady sice nenajdete tak široký výběr, ale i tak je o co stát. Japonským hrám se nicméně už nevyhneme. Final Fantasy je bezesporu jednou z největších značek tohoto vydavatelství. Na Switchi vyšlo hned několik dílů, ale na ty nejnovější bohužel nedošlo. Není se ani čemu divit. Na FF XV by přeci jen výkon Switche nestačil. Hravě ale zvládá další kultovní díly. Mezi ně rozhodně patří Final Fantasy XII ve vylepšené verzi The Zodiac Age (750 Kč). Balíček remasterů Final Fantasy X/X-2 (750 Kč) také není od věci. Samozřejmě nemůže chybět ani tolik opěvovaný sedmý díl (219 Kč). Ale pozor, je to původní verze. Remake je stále dostupný pouze na PlayStationu. Final Fantasy XVI v prvním traileru ukazuje parádní filmečky i rychlou akci

Také tady máme sérii, která se zrodila jako odnož Final Fantasy. Všechny 3 díly v původním zpracování najdete v Collection of Mana (550 Kč). Je to vůbec poprvé, co v této verzi vyšel závěrečný díl Trials of Mana i u nás. Pokud by to na vás ale bylo moc retro, tak můžete sáhnout po remaku Trials of Mana (767 Kč) z minulého roku.

PlayStation Store – Mega March Na PlayStation tento týden dorazily velké březnové slevy a hlavním lákadlem této akce je na první pohled Crash Bandicoot 4: It’s About Time (1 170 Kč). Je to poprvé od jeho loňského vydání, co si ho můžete pořídit s výraznější slevou. Pokud máte rádi trojrozměrné skákačky, tak nový Crash by vám neměl ve sbírce chybět. Kromě známého vačnatce si v něm zahrajete i za další postavy, přičemž každá z nich má unikátní hratelnost. Zrovna před pár dny se konečně ozvali vývojáři Dying Light 2. Na hru jako takovou si ale stále budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Zatím si alespoň můžete projít první Dying Light (300 Kč), které je i po letech stále výbornou zombie akcí. Snad není žádná jiná hra, která by od dob Mirror’s Edge zvládla zpracovat parkour v pohledu první osoby tak dobře, jak je to právě v Dying Light. I když se Spider-Man na PlayStationu 4 povedl, tak superhrdinským hrám i po letech vládne Batman. Součástí akce je jeho Arkham kolekce (495 Kč), která je vhodná hlavně pro nováčky série. Obsahuje všechny tři díly, na kterých pracovalo studio Rocksteady. Chybí v ní tedy jen Arkham Origins, ale to zase tolik nevadí vzhledem k tomu, že je považovaný za tu nejslabší část celé série. Rocksteady vyvíjí hru Suicide Squad, Warneři chystají i další projekty

A na závěr si dáme jedno nedoporučení. Na Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (725 Kč) jsme se těšili docela dost. Je to přeci jen první herní adaptace této části světa World of Darkness. Dopadlo to ale katastrofálně. Po Werewolfovi sáhněte pouze v případě, že máte rádi vlkodlaky a nevadí vám, že na vás bude z každého prvku ve hře dýchat béčkové zpracování.

Stále probíhá: Humble Stellaris Discovery Bundle Stellaris je už v základu výbornou vesmírnou strategií, která si i více než 4 roky po vydání drží slušnou popularitu. V tomto žánru přeci jen mezi velkými vydavatelstvími nebylo moc živo. Paradox se do toho ale pustil s plnou vervou a tento sci-fi výtvor můžete získat spolu se sedmi rozšířeními na Humble Bundle za pár korun. Tato strategie je hlavně o objevování a průzkumu vesmírných zákoutí, kde vaše výzkumné lodě mohou narazit na nejrůznější pradávné poklady či objevit nové mimozemské rasy. S nimi vás čekají dlouhá vyjednávání. Diplomacie ve Stellaris hraje velmi důležitou roli. Můžete obchodovat a tvořit aliance. Někdy ale dojde k neshodám, a tak přichází na řadu vaše útočné flotily. Balíček je rozdělen na 3 části. V té první najdete samotnou základní hru, za kterou stačí zaplatit 1€ a je vaše. Další část (7,9€) přidá trojici DLC, přičemž dvě z nich jsou velké expanze a do třetice dostanete nové rasy. Poslední část (12,3€) navrch přihazuje další 4 doplňky. Pokud byste ale chtěli mít Stellaris opravdu kompletní, tak si ještě budete muset několik DLC dokoupit samostatně.

Stále probíhá: PlayStation Store – Ratchet & Clank zdarma PlayStation si už loni připravil kampaň Play at Home, která se bezesporu hodí i letos vzhledem k tomu, že ještě dlouho budeme trávit celé dny doma. Minule jste si zcela zdarma mohli do knihovny přidat remasterovanou kolekci prvních tří dílů Uncharted. Tentokrát na řadu přišel reboot série Ratchet & Clank z roku 2016. Je zdarma pro všechny hráče na PS4 a PS5, nemusíte být ani členy PS+. Stejně jako originální Ratchet & Clank je i tento reboot výbornou akční skákačkou. Je vhodný pro všechny hráče, protože nemusíte znát žádný z příběhů minulých dílů. Vše se vysvětluje znovu a úhlavní dvojice vás provede úvodním dobrodružstvím, kde roli hlavního záporáka sehrál doktor Nefarious. Ratchet & Clank: populární dvojice se vrací (recenze)

Na aktivaci máte čas až do konce března. I když si můžete zahrát i na PlayStationu 5, tak vás tam oproti původní PS4 verzi nečekají žádná vylepšení. Určitě je to ale dobrá příprava na nový díl A Rift Apart, který na PS5 vyjde už za pár měsíců. Není to naposledy, co PlayStation bude rozdávat něco zdarma. Spolu s návratem Play at Home oznámili, že v následujících měsících máme očekávat další podobné rozdávačky. Zatím ale nevíme, co bychom mohli očekávat.