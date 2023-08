Hry zadarmo, nebo se slevou: Akce na hry od ukrajinských studií a strategie Homeworld: Deserts of Kharak zdarma

Jestli by vám ale bylo po chuti i trochu hororu, tak Sherlock Holmes: The Awakened (25,99€) je to pravé. Tenhle příběh inspirovaný dílem H.P. Lovecrafta jste si mohli zahrát už dříve. Studio Frogwares se ale rozhodlo, že si zaslouží kompletní předělávku, a tak celkem nedávno vyšel v přeleštěné verzi.

Z příběhů Sherlocka Holmese se můžete pustit třeba do Chapter One (14,45$) , který ukazuje slavného detektiva v jeho začátcích. Na ostrově ve Středozemním moři nás čeká záhadný případ. Je tedy na čase začít sbírat důkazy a postupně se dobrat pravdy.

Pokud bychom měli vybrat to nejvýhodnější, co v nabídce najdete, bude to určitě Metro Franchise Bundle (10,28$) . Doslova za pár stovek dostanete všechny tři díly této výborné FPS série včetně rozšíření pro Metro Exodus. Můžete si tak příběh Arťoma projít pěkně od začátku, prolézt skrz tunely metra a vyrazit na povrch v zatím posledním přírůstku.

Ukrajina stále prožívá těžké časy. I přes to ale vývojářská studia pocházející z této země stále pracují na nových hrách. Jmenovitě to jsou například GSC Game World s jejich Stalkerem nebo Frogwares s příběhy Sherlocka Holmese. Nejen tyto značky si můžete nyní pořídit levněji v rámci výprodeje na Steamu a GOGu .

Poslední hrou z balíku je Pumpkin Jack , který ke skákání přidává i pořádnou porci akce s brokovnicí v ruce. Tentokrát se postavíte na stranu zla a pokusíte se zničit veškeré dobro. Zbylé dvě položky jsou kupóny s 35% slevou. První z nich je na DLC Demon Turf: Neon Splash a druhé na DLC Kao the Kangaroo: Bend the Roo'les .

The Spirit and the Mouse je pohádkový příběh malé myšky, která se proplétá ulicemi francouzské vesnice. Spíš, než abyste někomu škodili či bojovali se zlem, tentokrát pomáháte těm, kteří to zrovna potřebují. Podobně kladná hodnocení najdete i u hry New Super Lucky’s Tale . Tahle roztomilá skákačka si bere inspiraci z naprostých klasik jako je Mario nebo Sonic.

Možná jste o ní ještě neslyšeli, ale A Hat in Time je už pár let považovaná za žánrovou klasiku. Precizní ovládání, příjemně stylizovaná grafika a nápaditý level design vám zajistí zábavu na pár desítek hodin. Pokud chcete vysbírat a splnit vše, co hra nabízí, tak se pěkně zapotíte. Vývojáři navíc hru stále podporují. Součástí balíku je i rozšíření Seal the Deal.

A nakonec si můžete vychutnat skvělou hudbu v rytmické rogue-like hře Crypt of the Necrodancer (60 Kč) . Do rytmu se musíte pohybovat a útočit nejen vy, ale stejně tak v se v určitých vzorech pohybují a útočí i vaši nepřátelé. Jakmile vypadnete z rytmu, je hraní rázem náročnější.

Indie hra to sice úplně není, ale součástí této akce je i Sniper Elite 5 (688 Kč) . Tentokrát se s odstřelovačkou v ruce vydáváme na francouzský venkov. Nacisté totiž v této oblasti pracují na jejich tajném projektu Kraken, který by mohl zvrátit průběh války. To jim samozřejmě nemůžeme dovolit.

Stále probíhá: PlayStation Store – August Savings

Jen co skončil velký letní výprodej, navázal na něj obchod PlayStationu s další slevovou akcí v klasickém stylu. Směsice všech možných titulů nabízí slušný výběr pár let starých, ale stále výborných her. Mezi nimi třeba i South Park: The Stick of Truth (212 Kč), který se stejně jako v seriálu nebojí dělat legraci z úplně všeho. Navíc je to velmi povedené tahové RPG, kde vám po boku může stát i samotný Ježíš.

Stále vyhlížíme pořádné představení nového GTA, ale pátý díl se i přes to, že vyšel téměř před dekádou, stále prodává jako housky na krámě. Počet prodaných kopií určitě naroste i tentokrát, protože Grand Theft Auto V můžete mít ve slevě za 429 Kč. Jedná se o balík verzí pro PS4 i PS5. Na novější konzoli tak GTA vypadá a běží zase o trochu lépe.

Ve velmi slušné slevě je také loňský horor The Callisto Protocol (742 Kč). Kvalitou grafického zpracování je na tom velmi dobře, ale zbytek už trochu pokulhává. Při vydání ho trápily technické problémy, ale s těmi byste se díky patchům už dnes setkat neměli. Na blížící se období hororů je to perfektní záležitost. Pokud by vám nestačila základní hra, k dispozici je také season pass (340 Kč). Ten mimo jiné obsahuje i příběhové DLC, které ale moc kladných ohlasů od hráčů nesklidilo.

Z novějších kousků je tady také Sniper Elite 5 (710 Kč). Se starým známým odstřelovačem se tentokrát vydáváme na francouzský venkov, kde nacisté dávají dohromady tajný projekt Kraken. Aby se jim nedostala do rukou žádná další nebezpečná zbraň, musíme jim jejich plány překazit a jak jinak, než pěkně zdálky a potichu.