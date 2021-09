Hry zadarmo nebo se slevou: akce na hry z Japonska a The Escapists zdarma

Epic Store – The Escapists zdarma Po minulém týdnu s dvěma menšími jednohubkami v rozdávačce na Epicu máme zase jedno zvučnější jméno. The Escapists prověří vaše únikové schopnosti. Stanete se vězněm v několika různých věznicích a je na vás, abyste se z nich dostali ven. Snadné to rozhodně nebude. Musíte vymyslet způsob, jakým utečete. Pak přichází shánění materiálů, které většinou ve vězení nejdou zrovna běžně sehnat a pokud je u vás najdou stráže, tak s útěkem máte utrum. Navíc neustále musíte plnit činnosti v rámci každodenní rutiny. Pokud tak neuděláte, stráže pochytí podezření a můžete rovnou vymýšlet nový plán. Apple vyhrál soud s Epicem. Musí však povolit alternativní platby v App Store

Vypadá to, že zdarma bude k dispozici pouze základní hra. DLC s novým obsahem už si budete muset pořídit klasickým způsobem. Jejich cena je ale docela přijatelná. V jednom z nich se například podíváte do Alcatrazu a Santa’s Workshop je dokonce zdarma.

GOG – Hack'n’slash Week Minulý týden dostaly na GOGu prostor sci-fi RPGčka, tento týden se zaměřuje na rychlejší akce, ve kterých tlačítka musíte mačkat tak rychle, jak to jenom jde. Ukázkovým příkladem je Darksiders II (7,5€), ve kterém se s jedním z jezdců apokalypsy vydáte hledat pravdu o tom, jak to ve skutečnosti bylo s vyhlazením lidstva. Hru tady máme rovnou ve vylepšené Deathinitive edici, která zahrnuje i všechna DLC. I když v této akci nenajdete samotné Diablo, tak tady nechybí několik kousků ze stejného žánru. Mezi ně patří například Victor Vran (6€), ve kterém budete sekat démony ve velkém stylu. Hra obsahuje hromadu zbraní a schopností, které vám dovolují uzpůsobit si styl hraní tak, aby přesně seděl vašim představám. Oznámeno akční RPG Chronos: Before the Ashes od tvůrců Darksiders

Zatímco Victor Vran jde směrem k diablovkám, Children of Morta (8,8€) s rychlou akcí kombinuje prvky z žánru rogue-lite. Nehrajete tady jen za jednu postavu, ale rovnou za celou rodinu hrdinů. Postupně se budete probíjet skrz hordy nepřátel, přičemž každý člen rodiny na to jde trochu jinak.

PlayStation Store – Big in Japan Japonské hry se v posledních letech stále více a více protlačují na herních trzích po celém světě. Pokud jste si na některé z nich brousili zuby, je dost velká šance, že je najdete v této slevové akci . Hned zprvu musíme doporučit výbornou detektivku Judgment (682 Kč), což je spin-off série Yakuza studia Ryu Ga Gotoku. Zdejší svět skvěle funguje i z pohledu zástupce zákona. Persona 5 je často označovaná jako to nejlepší JRPG posledních let. Tady ho máme ve verzi Royal (675 Kč), která spoustu věcí z originálu upravuje a přidává několik novinek. Společně s partou Phantom Thieves budete prozkoumávat, co se ostatním lidem odehrává v jejich světě odděleném od reality. Filmový Resident Evil: Welcome to Raccoon City na prvních fotografiích

Z Japonska pochází i legendární hororová série Resident Evil. S pěknou slevou tedy můžete mít i remake Resident Evilu 2 (512 Kč). I když se oproti originálu hodně věcí změnilo, celkový dojem z remaku je výborný a změna perspektivy hře velmi prospěla. Dostanete ji rovnou v Deluxe edici, která obsahuje pár bonusů navíc.

Xbox Store – Xbox Game Studios Sale Počet dvorních studií Xboxu se v posledních letech docela rozrostl a v následujících letech se snad pořádně rozroste i jejich portfolio her. Už nyní v něm najdete spoustu výborných titulů, na které se zaměřuje právě probíhající akce . Pokud máte chuť na pořádnou FPS střílečku, tak není lepší volby, než Halo: Master Chief Collection (550 Kč). Tato série pomohla zpopularizovat žánr FPS na konzolích a předělávky jejich prvních dílů se povedly na výbornou. Můžete si tak pěkně od začátku projít tuto sci-fi sérii a nechybí ani multiplayer. Pirátské Sea of Thieves (600 Kč) v době vydání postrádalo dostatek obsahu. To se ale za roky vývoje změnilo a stala se z něj výborná záležitost pro hraní v kooperaci. Není to zase tak dávno, co do hry přibylo rozšíření zdarma s tématikou Pirátů z Karibiku. Microsoft vylepší gamepady pro Xbox One. Postačí aktualizovat firmware

Remedy se s každou svojí hrou pokouší o něco nového a v Quantum Breaku (175 Kč) se snažili propojit vyprávění ze hry s hraným seriálem. I když se jim to nakonec moc nepovedlo, tak je to unikát, na který jen tak nenarazíte. Pokud nechcete utrácet za každou hru zvlášť, tak nezapomínejte, že většina z nich je k dispozici v rámci předplatného Xbox Game Pass. Touto cestou se dostanete i k úplným novinkám, takže pokud hrajete na PC či Xboxu, určitě byste tuto možnost měli zvážit.

Stále probíhá: PlayStation Store – Double Discounts Na PlayStationu v nové slevové akci budou zase jednou více benefitovat předplatitelé programu PlayStation Plus. Sleva na všechny tituly, které v ní najdete se pro ně totiž zdvojnásobí. Za poloviční cenu tak můžete mít například oblíbený battle royale Fall Guys (265 Kč). Nedávno vydaná sezóna s tématem džungle zase hru oživila. Remake druhého a třetího Resident Evilu jsou výbornou ukázkou, jak by se remaky měly dělat. To platí zejména pro Resident Evil 2. Pokud by se trojka obešla bez ořezávání obsahu, jistě by u fanoušků měla podobnou pověst. Oba díly najdete v kolekci Racoon City Edition (840 Kč). Pokud máte rádi singleplayerovky a holdujete také Star Wars, tak naše doporučení směřuje k Jedi: Fallen Order (640 Kč). Bezesporu je to jedna z nejlepších her, která vznikla během toho, co mělo EA exkluzivní licenci. Hru navíc dostanete jak ve verzi pro PS4, tak vylepšenou pro PS5. To nejlepší z PlayStation Showcase: God of War, Star Wars, Spider-Man a další

Obě verze hry dostanete i v případě, že si pořídíte Hitmana 3 v Deluxe edici (1 190 Kč). Závěr nové trilogie agenta 47 nemohlo dopadnout lépe. Čeká ho nejdůležitější kontrakt celé jeho kariéry, který vás provede po obřích lokacích rozmístěných po celém světě.

Stále probíhá: Humble Be the Bad Guy Bundle V novém balíčku her na Humble Bundlu tentokrát najdeme tituly, ve kterých nehrajeme zrovna za kladné hrdiny. Sice je tady celkem pouze 6 kousků, ale za nás rozhodně většina z nich stojí za to. V prvním tieru, který máte za 1€, dostanete Postal Redux. Vylepšená verze prvního dílu jedné z nejkontroverznějších sérií by vám neměla v knihovně chybět. Ve druhém tieru (10,4€) přibydou další dva tituly. Tím prvním je Postal 2 včetně DLC Paradise Lost. Ten je snad ještě větší legendou než první díl. Z pohledu první osoby ve zdejším městečku naděláte pořádnou paseku. K tomu navíc dostanete ještě Dungeons 3. Mafia je zpět a vypadá skvěle. Hra dostala vylepšenou grafiku i příběh

Až ve třetí části balíku (11€) přichází to, kvůli čemu jsme ho do našeho souhrnu vůbec zařadili. Za tuhle cenu dostanete druhý a třetí díl definitivních edic Mafie. Remake jedničky tady sice chybí a trojka se moc velké oblibě netěší, ale už jen kvůli Mafii 2 to pro nás stojí za to. Celý balík pak zakončuje Legend of Keepers.