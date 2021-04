Hry zadarmo nebo se slevou: akce na indie hry a adventura Deponia zdarma

Epic Store – Deponia: Complete Journey, The Pillars of the Earth a The First Tree zdarma Po delší době máme na Epicu rozdávání tří titulů. Tak to alespoň na první pohled vypadá. Ve skutečnosti jich ale dostanete hned pět. Hlavním lákadlem je totiž výborná adventura Deponia: The Complete Journey, která zahrnuje první tři díly série. Klasických point’n’click adventur se už moc nedělá. Deponia je ale jednou z těch, kterým se daří i přes menší oblibu tohoto žánru. S Rufusem si projdete příběh, ve kterém se snaží dostat z haraburdím pokryté země do Elysia mezi zdejší smetánku. Na cestě vás čeká spousta hádanek a vtipných příhod. Deponia se nebere vůbec vážně a vývojáři toho skvěle využili. Abyste ale měli opravdu kompletní dobrodružství, tak si budete muset dokoupit zvlášť závěrečný díl s podtitulem Doomsday. Ten totiž součástí tohoto balíčku není. Epic Games dostali 200 milionů dolarů jako strategickou investici Sony

Vedle toho dostanete The Pillars of the Earth. V této historické adventuře se podíváme do Anglie 12. století. I přes nepříznivé podmínky začala v jednom zdejším malém městě výstavba katedrály a kolem strastí s jejím průběhem se motají nitky osudu hned několika postav. Celý příběh je založený na knižní předloze od Kena Folletta. Na závěr tady máme velmi příjemnou oddechovku, ve které budeme objevovat tajemství lesa v roli lišky. The First Tree vypráví příběh o hledání ztracené rodiny. Hru vytvořil jediný vývojář a doporučuje ji hráčům, kteří mají rádi tituly jako Journey, Firewatch nebo Shelter.

GOG – Focus Home Interactive Publisher Week Vydavatelství Focus Home Interactive má pod sebou desítky studií, které se zaměřují převážně na vývoj her střední velikosti. O většině z nich jste již určitě slyšeli. Občas se mezi nimi objeví i pořádná pecka jako příběhovka A Plague Tale: Innocence (13,5€), která před dvěma lety převálcovala i hry od těch největších studií. Z těch nejnovějších her je součástí akce Curse of the Dead Gods (16€). U ní byste měli zpozornět hlavně v případě, pokud vám imponují hry jako je Hades, Dead Cells a spousta dalších výborných rogue-lite her. Sice to není tak obrovský hit jako právě Hades, ale očividně se vývojářům z Passtech Games podařilo vytvořit další skvělý přírůstek do tohoto už tak nabitého žánru. Upírské tématiky se i přes její atraktivitu využívá ve hrách žalostně málo. Vampyr (10€) od Dontnodu byl po dlouhé době pokusem toto téma oživit, ale povedlo se mu to jen z části. Příběh doktora vracejícího se z války, ze kterého se stane upír, má svoje světlé chvilky, ale béčkovost z Vampyra sálá téměř na každém kroku. Jestli vám ale nevadí, že všechno není vybroušené do posledního detailu, určitě si zaslouží, abyste mu dali šanci. Tvůrci GreedFall pracují na novém akčním RPG Steelrising

Podobným případem je i GreedFall (20€). Oproti Vampyrovi je to ale čistokrevné RPG, které míří na fanoušky legend jako byl Gothic. Také se hraje docela neohrabaně, ale studio Spiders se s každou jejich novinkou zlepšuje a je to vidět. V GreedFallu se vydáte na fantasy ostrov plný magie, kde si budete utvářet příběh skrz vlastní rozhodování.

Nintendo eShop – Indie World Sale Tento týden proběhla další menší prezentace Indie World od Nintenda, na které bylo představeno několik her od nezávislých studií, které v následujících měsících zamíří na Switch. Při té příležitosti na této platformě také probíhá slevová akce. Mnoho titulů sice nezahrnuje, ale většina z nich opravdu stojí za to. Levněji si konečně můžete pořídit dlouho opěvovaný Hades (500 Kč). Tato rogue-lite záležitost od studia Supergiant Games sbírala v loňském roce jedno ocenění za druhým a my se tomu vůbec nedivíme. Ve svém žánru bezesporu patří mezi to nejlepší. Vedle toho tady máme kolekci Hotline Miami (156 Kč). Toto balení zahrnuje oba díly výborné akční série, která je mimo jiné známá také díky perfektnímu hudebnímu doprovodu. Zdejší nepřátelé potrénují váš postřeh a schopnost rychlého rozhodování. Sea of Solitude - Director's Cut: sama v moři emocí | Recenze

Pokud byste raději něco příběhovějšího, tak můžete sáhnout po director’s cut verzi Sea of Solitude (349 Kč), kterou jsme u nás nedávno recenzovali. Spolu s Kay budete zjišťovat, co se dělo v její rodině. Projdete ji sice za jeden večer, ale jako jednohubka na odpočinek je Sea of Solitude ideální.

Humble Choice – Shenmue III, F1 2020 a další Tento měsíc mají předplatitelé Humble Choice opět na výběr ze dvanácti titulů, přičemž hlavními lákadly jsou tři z nich. První jistě potěší nadšence do závodění. F1 2020 je jakožto nejnovější ročník tím nejlepším způsobem, jak si užít závody formulí. Pokud ale máte některý z nedávných dílů, tak vás výraznější změny oproti minulým ročníkům nečekají. Kolem Shenmue III byl pořádný poprask hlavně během toho, kdy bylo na E3 konferenci Sony roku 2015 oznámeno. Nikdo ale nepředpokládal, že se to s vydáním tak potáhne, a navíc s prvními ukázkami nadšení docela opadlo. Nakonec jsme se ale přeci jen dočkali a můžeme si projít další část příběhu Ryoa Hazukiho. Stále ale nejsme na úplném konci. Autor příběhu totiž řekl, že nás čeká minimálně ještě jedna kapitola. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 dorazí v červnu, nechybí next-gen verze

Posledním velkým lákadlem dubnové Humble Choice je Sniper: Ghost Warrior Contracts. Oproti předchozím dílům této sniperské akce v tomhle případě byli vývojáři trochu umírněnější a místo toho, aby se snažili udělat obrovské otevřené prostředí, vsadili na menší, ale různorodější lokace. Na rozdíl od konkurenčního Sniper Elite se do otevřené akce nebudete pouštět tak často. Zanedlouho navíc vychází pokračování, takže si ještě před tím můžete potrénovat své odstřelovačské schopnosti.

Stále probíhá: Humble Spring Into VR Bundle Nový balíček na Humble Bundle je o něco skromnější než ty, o kterých jsme v našich slevových souhrnech psali v minulých týdnech. To ale nemění nic na tom, že v něm najdete několik zajímavých kousků. Tentokrát se zaměřuje čistě na hry pro virtuální realitu, takže bez headsetu si nezahrajete. V první části, která jako vždy stojí pouhé euro, najdete jednu vesmírnou záležitost. Detached vypráví příběh o členovi vesmírné jednotky, který se oddělil od zbytku skupiny. Stav vesmírné stanice na tom není zrovna nejlépe, a tak budete muset dělat vše pro to, aby se vám podařilo přežít. Další část k Detached přidává čtveřici her (12,38€). Tady už určitě některá jména poznáte velmi snadno. Tím největším je bezesporu Star Trek: Bridge Crew. Jak už podtitul hry napovídá, stanete se jedním z členů posádky. Pravé kouzlo Bridge Crew spočívá hlavně v multiplayeru. To platí i pro Surgeon Simulator: Experience Reality. Už operace v původních dílech působily dosti bizarně a s přidáním VR ovládání dostávají úplně nový rozměr. Swords of Gurrah je pak čistě multiplayerová záležitost, ve které se budete bít s dalšími 11 hráči. Celé to pak uzavírá akce Espire 1: VR Operative. Facebook chce dobývat další platformy, Oculus Quest 2 nebude pouze pro PC

Za poslední trojici titulů zaplatíte jen o pár centů navíc (12,59€). Přitom se jedná o výborné záležitosti v čele s VR verzí Borderlands 2. Jediná věc, která v této ulítlé střílečce oproti klasické verzi chybí, je kooperace s dalšími hráči, což je docela škoda. Vedle toho navíc dostanete ještě Job Simulator, velmi opěvovanou VR hru, která je výborná hlavně pro začátečníky. S větší akcí pak přichází Sairento VR, ve kterém si zahrajete za kyber nindžu.

Stále probíhá: PlayStation Store – The Witness, Subnautica a dalších 7 her zdarma Jak před pár měsíci Sony slibovalo, tak také koná. Iniciativa Play at Home pokračuje i v letošním roce a po Ratchet & Clank, které jste si mohli uzmout celý minulý měsíc, přichází o něco větší nálož. Zdarma si tentokrát můžete aktivovat rovnou 9 titulů. Je docela logické, že to všechno nebudou velké AAA pecky, ale i tak je dle nás opravdu o co stát. Půjdeme na to pěkně popořadě. Subnautica je jednou z her, které vyšly během velkého boomu survivalů před pár lety. Na rozdíl od ostatních tady ale většinu hraní strávíte pod vodou. Nacházíte se totiž na planetě, kde oceány pokrývají téměř celý povrch. Vody si užijete také v relaxačním Abzu od autorů opěvované Journey. Sice nesklidilo tak kladné ohlasy, jako předchůdce, ale jako odpočinková záležitost poslouží výborně. Subnautica: Below Zero vyjde v polovině května pro PC a konzole

Pokud byste raději nějakou akci, tak se můžete pustit do Enter the Gungeon. I když vyšel už v roce 2016, tak se stále řadí vysoko v žebříčcích žánru rogue-lite. Skrz dungeon se probíjíte znovu a znovu. Každý průchod můžete narazit na jiný arzenál zbraní. Autoři v tomhle ohledu dokázali vymyslet velmi zajímavé kousky. Do akce vás také zapojí Rez Infinite, i když tady je to v docela jiném stylu. Tento titul je opěvovaný mimo jiné díky svému soundtracku a také si ho můžete projít s PS VR. Na závěr z tradičních titulů si Sony nachystalo něco, co trochu potrápí vaše mozkové závity. The Witness je logická hra, ve které se ocitnete na pestrobarevném ostrově. Nevíte, kde jste ani kdo jste. Jediné, co můžete dělat, je plnit hlavolamy na tabulkách, které jsou rozmístěny všude možně. Jejich náročnost se postupně zvyšuje a jelikož jich je pár stovek, tak vám nějakou chvíli řešení zabere. Kromě toho v Play at Home najdete ještě čtveřici her, které jsou určené pro hraní s headsetem PS VR. Konkrétně to jsou dvě roztomilé plošinovky Astro Bot: Rescue Mission a Moss. K tomu je tady ještě rytmický Thumper a celé to pak uzavírá Paper Beast, ve kterém společně s podivnými stvořeními objevujete tajemství zdejšího světa. Větší obraz, lepší rozlišení a jen jeden kabel. Sony mluví o PS VR nové generace

Tím ještě rozdávání her Sony ukončit nehodlá. Play at Home bude pokračovat i nadále. Sice nevíme, co všechno se chystá, ale už bylo prozrazeno, že od 19. dubna si každý z vás bude moci zdarma vzít kompletní edici Horizon: Zero Dawn. Ještě tedy pár týdnů bude trvat, než se tato nabídka zpřístupní. Až k tomu dojde, tak vám samozřejmě v našem souhrnu dáme vědět.