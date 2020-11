Hry zadarmo nebo se slevou: akce na indie hry a Kingdom zdarma

Humble Bundle – Kingdom zdarma Pár týdnů zpátky jste si na Epic Store mohli zdarma do knihovny zařadit Kingdom: New Lands. Pokud jste to nestihli, tak nyní máte další šanci díky Humble Bundlu . Abyste hru zdarma získali, stačí se přihlásit k odběru zdejšího newsletteru. I když se ale může na první pohled zdát, že jde o stejný titul, tak je mezi nimi dost rozdílů. Původní Kingdom, které se tentokrát rozdává, je totiž dosti ořezanou verzí New Lands. Myšlenka byla nicméně i v původní hře stejná. V roli vládce se pohybujete po svém království, spravujete jeho vývoj, obranu a musíte zajistit, aby jeho obyvatelé byli v bezpečí. Oproti New Lands je tady ale znatelně menší množství obsahu. Zatímco v New Lands máte úkoly a jasné cíle, kterých je třeba dosáhnout, tady je čistě na vás, jak se vám bude dařit přežívat. Krvavá série BloodRayne se vrací, oba díly dostanou vylepšenou edici Také není k dispozici tolik vylepšení, budov a dalších herních prvků. Tato verze je ale docela vhodná jako vstupní bod. Žánr, do kterého Kingdom spadá, není pro každého, takže určitě není od věci si nejdříve vyzkoušet, jestli zrovna vám sedne.

PlayStation Indies Nejen velké AAA tituly si v našich souhrnech zaslouží prostor. Tento týden je v obchodě PlayStationu akce vyhrazená přímo menším hrám a najdou se mezi nimi velmi kvalitní kousky, které byste neměli minout. Jedním takovým je Blasphemous (345 Kč), kterému se také přezdívá 2D Dark Souls. Podle tohoto popisu vám jistě dojde, že to nebude nic jednoduchého. Temné zpracování navíc doplňuje výborný soundtrack. Logická FPS Superhot vám jistě není cizí. Její tvůrci oživili žánr stříleček z pohledu první osoby přidáním manipulace s časem. Když se nehýbete, čas se zpomalí. Pokud se pohnete, tak se tok času začne zrychlovat s vámi. Původně měla základní hra dostat DLC, ale průběžně narostlo do takových rozměrů, že vyšlo samostatně. Najít ho můžete pod názvem Superhot: Mind Control Delete (395 Kč). Desperados 3: na divokém západě proti přesile | Recenze Z novějších kousků tady máme RPG ze staré školy, Desperados III (1 040 Kč). Historie této série se táhne hluboko do minulosti, ale i když ji neznáte, tak se s klidem můžete do třetího dílu pustit. Funguje totiž jako prequel ke všem předchozím dílům. Opět se vydáte na divoký západ, kde se z Johna Coopera teprve stává bandita, kterého znáte z předchozích dílů. Když se někde zmíní unikátní grafické zpracování, tak nám na mysl mezi prvními hrami přijde Return of the Obra Dinn (395 Kč). Při prvním pohledu na snímky ze hry vám jistě dojde, proč tomu tak je. Obra Dinn ale nestojí za to jen díky grafice. Vypráví také výborný příběh, ve kterém vyšetřujete, k čemu na zdejší lodi došlo.

Epic Store – Dungeons 3 zdarma Na Epicu si tento týden budete moci zahrát na pána dungeonů. Dalo by se říct, že se série Dungeons snaží být duchovním nástupcem legendárního Dungeon Keepera, ale podobného úspěchu se jí zatím nikdy dosáhnout nepodařilo. Jak na tom je si nyní můžete vyzkoušet sami s nejnovějším třetím dílem, který vyšel před třemi lety. Začínáte budováním vašeho podzemního komplexu a tvorbou prvních jednotek temné armády. Musíte se rozrůstat, jak jen to jde, abyste poskytli dostatečnou podporu temné elfce Thalye, která ve zdejším příběhu hraje velmi důležitou roli. Společně s ní se postavíte silám světla a přeměníte svět k obrazu svému jednou pro vždy. Darkest Dungeon II dorazí do předběžného přístupu v roce 2021 I když mohou Dungeons 3 být dobrým simulátorem pána podsvětí, tak je táhne k zemi jedna zásadní věc. Tou je grafické zpracování. Na první pohled nám přijde, že je tento titul minimálně 10 let starý, což rozhodně není dobrá vizitka. Pokud se ale přes to dokážete přenést, jistě vás na několik hodin zvládne zabavit.

PlayStation Store – Planet of the Discounts Po hororových slevách na PlayStation zase jednou přichází tradiční akce , kde najdete tituly všeho druhu a některé z nich za opravdu příjemné ceny. Začneme na lehce ostřejší notě. I když se Sekiro: Shadows Die Twice (1 201 Kč) řadí mezi hardcore tituly, tak si díky svým kvalitám vysloužilo ocenění za nejlepší hru minulého roku. Stále je jeho cena docela vysoká, ale je obecně známo, že Activision své tituly drží cenově vysoko co nejdéle to jde. Sekiro za to ale určitě stojí. Navíc se jedná o GOTY edici, takže dostanete i několik bonusů navíc. S poloviční cenou tady pak máme definitivní edici Mafie 2 (400 Kč). Když se tato česká legenda v průběhu letošního roku dostala na PS4, tak ohlasy rozhodně nebyly kladné. Vydání totiž doprovázela spousta technických problému. Díky dodatečným patchům by ale hraní mělo být už bez problému, i když to stále není tak dokonalé, jak bychom si přáli. Bojovka Tekken 7 překonala hranici pěti milionů prodaných kopií Pokud se poohlížíte po opravdu pořádných slevách, mohl by vám padnout do oka Tekken 7 (206 Kč). Na posledních generacích už není tak populární, jako tomu bylo v začátcích PlayStationu. Nicméně se stále jedná o velmi kvalitní bojovku, která se bez problému staví po bok největších značek žánru. Máme tady něco i pro závodníky. Pěkné slevy se dočkala deluxe edice Project Cars 2 (400 Kč). Po ní sáhněte v případě, že jsou pro vás hry jako Dirt nebo Need for Speed až moc arkádové. V Project Cars si spoustu prvků můžete nastavit podle svého gusta a uzpůsobit si tak jízdu, aby vám co nejvíce vyhovovala.