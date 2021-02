Hry zadarmo nebo se slevou: akce na indie hry a Sunless Sea zdarma

PlayStation Indies Za poslední roky se na indie scéně urodila celá řada titulů, které nemají problém rovnat se svojí kvalitou s produkcí těch největších studií světa. Řadu z nich najdete v právě probíhající slevové akci na PlayStation Store . Jako první tady máme roztomilý battle royale Fall Guys: Ultimate Knockdown (412 Kč), který si předplatitelé PS+ mohli loni aktivovat zcela zdarma. I když už nadšení kolem Fall Guys docela opadlo, tak s přibývajícím obsahem jeho komunita znatelně ožila. Fanoušci žánru metroidvania si za poslední roky také rozhodně přišli na své a jedním z těch nejpovedenějších kousků, který do něj zapadá, je bezesporu Hollow Knight (160 Kč). Rozsáhlý otevřený svět v nádherně kreslené grafice skrývá hromadu tajemství a nebezpečných monster. Záleží hlavně na vašem skillu, jestli se s nimi zvládnete vypořádat. Hra je tady ve Voidheart edici, která zahrnuje několik obsahových balíčků navíc. Destroy All Humans!: Crypto-137 hlásí návrat | Recenze

Pokud by pro vás byl Hollow Knight procházka růžovou zahradou, tak můžete směle zamířit ke skákačce Cuphead (412 Kč). Dalo by se říct, že většinu času strávíte v soubojích s bossy. Na každého z nich musíte jít s jinou strategií a dávat si pozor na každý projektil. Jinak rychle přijde restart úrovně. To celé se pak odehrává v unikátním grafickém zpracování, které navozuje atmosféru animáků z 30. let minulého století. Jako poslední můžeme vypíchnout ulítlou akci Destroy All Humans! (682 Kč), ve které se v roli mimozemšťana podíváte na Zemi. Vašim úkolem je sklidit dostatečné množství DNA a je naprosto nepodstatné, jaké prostředky k tomu využijete. Během toho také není od věci rozvrátit celé Spojené státy.

Ubisoft Connect – Anno 1800 Sale a free weekend Série Anno je sice oproti ostatním velkým značkám docela upozaděná, ale to neznamená, že se této budovatelské strategii nedaří. Ubisoft tady přišel se stejnou myšlenkou jako u posledních dílů Assassin’s Creed. Podpora Anno 1800 tedy nekončí ani téměř dva roky po vydání. Vyšly k ní už 2 season passy a začátkem února byl oznámen třetí. Jeho první DLC s podtitulem Docklands vyšlo pár dní zpátky a k té příležitosti si Ubisoft přichystal menší akci . Samotnou základní hru si můžete pořídit s 50% slevou, tedy za 30€. Pokud si ale nejste jisti, jestli je tím pravým pro vás, tak tento víkend máte možnost si ji zdarma vyzkoušet. Zahrnutá je mimochodem také v předplatném Ubisoft+. Anno 1800 je dle Ubisoftu nejprodávanějším dílem za celou historii série

Akce se každopádně netýká je samotné hry, ale také výše zmiňovaných season passů. První z nich vás tak vyjde na 12,5€, zatímco cena Season 2 Passu je lehce vyšší (20€). Pokud byste ale z nějakého důvodu měli zájem jen o určitá DLC, tak je většina z nich ve slevě i samostatně.

Xbox Store – Assassin's Creed Franchise Sale Není snad jediný týden, kdy by se některý z dílů série Assassin’s Creed neobjevil ani v jedné části našich pravidelných slev. Ten současný není výjimkou. Na Xboxu má tato obří série Ubisoftu rovnou svoji vlastní akci . Z nejnovějších dílů je bezesporu tou nejlákavější nabídkou Ultimate edice Assassin’s Creed Odyssey (900 Kč). Jak už její název napovídá, najdete v ní veškerý dodatečný obsah včetně obou velkých příběhových DLC. Valhalla (1 364 Kč) se moc velkých slev nedočkala. Přeci jen je to ještě docela čerstvá záležitost. Oproti tomu takové Origins už by za to stálo. Ta nejnabitější edice je v jeho případě Gold (675 Kč). Opět v ní kromě různých balíčků s předměty dostanete i season pass zahrnující všechna velká DLC. Režisér John Carpenter si pochvaluje Assassin’s Creed Valhalla

Samozřejmě se ale nezapomnělo ani na starší díly série. Eziova trilogie nejspíš už navždy zůstane u hromady hráčů tím nejlepším, co kdy v sérii Assassin’s Creed vzniklo. Pokud by vás lákal jeho příběh, tak není lepší možnosti než sáhnout po AC Ezio Collection (405 Kč) zahrnující druhý díl, Brotherhood a Revelations.

Epic Store – Sunless Sea zdarma Jak jste si užili Rage 2 z minulého týdne? Od rychlé akce se tentokrát na Epicu přesouváme k něčemu trochu poklidnějšímu. Tak alespoň může Sunless Sea na první pohled vypadat. Ve skutečnosti je to ale gotické hororové RPG, ve kterém budeme objevovat tajemství moře, na které sluneční paprsky nedopadly už celou věčnost. Stanete se kapitánem posádky a vaším úkolem není jen průzkum a plavba z místa na místo. Musíte se dobře starat jak o své plavidlo, tak o svoji posádku. V mořských hlubinách totiž číhá spousta nebezpečí a třeba i takový ledovec vám může způsobit problémy. Kromě toho ale musíte myslet i na mentální zdraví posádky. Po příchodu šílenství to totiž celé může dopadnou tak, že se její členové navzájem sní. Epic Games Store plánuje ještě více zatlačit na exkluzivity

Vaše výpravy jsou neustále taženy dopředu objevováním nových částí příběhu a tajemství. Pokud by vás Sunless Sea zaujalo opravdu hodně a chtěli byste víc, tak od stejných autorů pochází také hra Sunless Skies. Za tu už ale budete muset zaplatit. Kdo ví, třeba se také jednou objeví mezi hrami zdarma na Epicu.

Nintendo eShop – Digital Deals Ani Nintendo tento týden neuniklo docela lákavým slevám. Na Switchi se to přeci jen neděje tak často, jako u konkurence, takže si v našem souhrnu jistě místo najde. Odstartovat to můžeme s dvojicí kolekcí od 2K Games. Bioshock The Collection (640 Kč) a Borderlands: Legendary Collection (640 Kč) obsahují desítky, ne-li stovky hodin zábavy. V případě první z nich si můžete projít kompletně celou sérii včetně DLC. Legendary kolekce Borderlands pak zahrnuje první dva díly společně s Pre-Sequelem. Pro skákačky je Switch jako stvořený, a to stejné platí i pro hraní v kooperaci. Tyto dva prvky v sobě skvěle kombinuje Unravel Two (200 Kč). Jedna z nejlepších sérií, která vzešla z programu EA Originals si vaši pozornost zaslouží nejen díky výborné hratelnosti, ale také díky nádhernému grafickému zpracování. Na rozdíl od prvního dílu se Unravel Two soustředí výhradně na hraní v kooperaci. I tak je ale možné hrát bez spoluhráče. South Park: The Fractured But Whole – sprostí hrdinové v akci (recenze)

Svojí troškou do mlýna opět přispěl také Ubisoft. V tomhle případě naše doporučení směřuje k South Park: The Fractured But Whole (412 Kč). Hra na elfy a čaroděje už zdejší děti omrzela, a tak přišla řada na hru na hrdiny. Stejně jako ve Stick of Truth se můžete těšit na hromady bizarního humoru, jaký nikde jinde nenajdete.

Stále probíhá: PlayStation Store – Double Discounts Tento týden mají na PlayStationu pořádnou výhodu ti z vás, kdo si předplácí PlayStation Plus. V současné akci totiž se slevy pro předplatitele dvojnásobí. Za parádní cenu si tak můžete pořídit kupříkladu české Kingdom Come Deliverance v Royal edici (300 Kč). To znamená, že součástí balení jsou kromě hry samotné také všechna DLC. Pokud patříte mezi fanoušky série Assassin’s Creed, ale nevyhovuje vám, jakým směrem se od Origins ubírá, mohl by vás oslovit Triple Pack (630 Kč), který obsahuje tradičnější díly. Konkrétně to jsou Black Flag, Unity a Syndicate. Jako celek by se z nich dal vybrat jako nejlepší právě Black Flag, ale už jen kvůli tomu, jak je v ostatních dílech zpracované prostředí, také stojí za to. Radost budou mít i příznivci brutálního Mortal Kombatu. Ve slevě je momentálně i Ultimate edice jedenáctého dílu (900 Kč). Ta zahrnuje nejen velké příběhové rozšíření Aftermath, ale také veškeré hratelné postavy, které do soupisky bojovníků přibyly po vydání. A pokud už některou z částí Mortal Kombatu 11 vlastníte, tak si zbylý obsah nyní také můžete pořídit se slevou samostatně. Filmový Mortal Kombat má datum premiéry, uvidíme ho na jaře

Z exkluzivit pro PlayStation má momentálně nejvyšší slevu zombie akce Days Gone (540 Kč), ve které se s motorkářem Deaconem budeme snažit přežívat. Days Gone se sice nepodařilo zařadit mezi nejlepší hry generace, jako tomu je u mnoha dalších exkluzivit. Vývojářům se od vydání podařilo opravit některé chyby, ale i přes to má od dokonalosti ještě docela daleko.