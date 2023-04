Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na klasiky od Activision Blizzardu a relaxační Beyond Blue zdarma

Vydání nového Diabla se pomalu blíží, ale pořád je ještě dost času na to, abyste si připomněli úplný začátek této brutální mlátičky. První Diablo tady najdete společně s rozšířením Hellfire (8$) . Pokud chcete znát do detailu všechny okolnosti týkající se příběhu této série, tak by vám první díl rozhodně neměl chybět v knihovně.

Stalo se nepsaným pravidlem, že Activision své hry moc často nezlevňuje. To platí i pro jeho retro knihovnu. Aktuálně na GOGu ale některé z těchto kousků najdete za nižší cenu. Fanouškům upírské tematiky by neměla uniknout série Vampire The Masquerade. Ať už Redemption (3$) nebo Bloodlines (10$) , obě to jsou výborná RPG i dnes. Samozřejmě je ale potřeba přihlédnout k tomu, že graficky už značně zestárly.

Z jejich menších a méně známých her bychom vypíchly Tails of Iron (7,5€) , nádherně zpracovanou 2D plošinovkovou adventuru, ve které se pokusíme vyrvat krysí království ze spárů krvelačných žab. V roli nástupce krysího trůnu je naší povinností získat nadvládu zpět, ale k tomu budeme potřebovat pomoc. Plusové body mají Tails of Iron za to, že roli vypravěče si v nich střihnul dabér Geralta ze Zaklínače.

Když už byla řeč o Lords of the Fallen , před vydáním reimaginace se ještě můžete podívat na původní verzi (3,9€) tohoto hardcore RPG. Stejnojmenná hra z roku 2014 nezapře svoji inspiraci sérií Dark Souls, ale k úspěchu jí chybí preciznost, kterou je konkurenční značka dobře známá.

Polské CI Games rozhodně nepatří mezi největší vydavatelství, ale jejich nabídka umí mnohdy překvapit. Momentálně je jejich očekávanou peckou Lords of the Fallen. Nesmíme zapomínat ani na jejich odstřelovačskou sérii Sniper: Ghost Warrior. Z ní tady máme i nejnovější Contracts 2 (12€) , se kterými se značka opět vrací k misím v uzavřenějších oblastech místo jednoho velkého otevřeného světa. Pokud byste měli zájem právě o otevřenější akci, tak je jasnou volbou Sniper: Ghost Warrior 3 (3,6€) .

Tvůrci Never Alone se inspirovali folklórem původních obyvatel Aljašky. Konkrétně jde o příběh chlapce a bílé lišky, kteří díky spolupráci překonávají nejrůznější překážky. Ovládat během řešení hádanek můžete jak chlapce, tak lišku. Do hraní se můžete pustit také v kooperaci. Aby hra působila co nejvíc autenticky, tak nabízí i dabing v původním jazyce zdejších obyvatel.

S dvojicí dalších her, které tento týden nabízí Epic Store ve své rozdávačce, strávíte příjemné chvíle plné relaxu. Tou první je podmořské Beyond Blue. V roli Mirai budeme prozkoumávat podvodní tajemství a doposud neobjevené krásy. Skrz 8 různých lokací se staneme součástí výzkumu odehrávajícího se v blízké budoucnosti, kdy lidé mohou díky novým technologiím prozkoumávat oceán jako ještě nikdy předtím.

Vedle toho do konce měsíce pokračují také slevy na LEGO hry . Můžete tak naskočit do známých světů v kostičkované podobě za pár stovek. V nabídce je třeba Jurrasic World (190 Kč) , The Incredibles (221 Kč) nebo Marvel Super Heroes 2 (306 Kč) . Pokud sháníte odpočinkovou kooperaci pro dva, tak LEGO hry v tomto ohledu stále poslouží výborně.

Jen pár dní zpátky nám vývojáři ukázali první záběry z pokračování temného Blasphemous. Jeho první díl je k této příležitosti ve velmi pěkné slevě. Blasphemous (156 Kč) by se dalo zařadit do stejného žánru, jako je Hollow Knight, ale je mnohem přímočařejší, temnější a bez precizního umění boje se tady také neobejdete. V roli kajícníka se pokusíme sejmout prokletí ze zdejšího světa.

Stále probíhá: PlayStation Store – Spring Sale

Letní slevy na PlayStationu jsme tady sice měli už minule, ale do výčtu zlevněných her přibyly nové kousky, takže není od věci se na tuto akci podívat ještě jednou. Velmi slušnou slevu má třeba The Last of Us Part II (262 Kč), které i přes svůj kontroverzně přijatý příběh nabízí velmi kvalitní zážitek a po úspěchu seriálové adaptace určitě u nových hráčů vzbudí zájem.

Pro hraní ve dvojici jen málokdy najdete lepší příběhovku, než je A Way Out (126 Kč). Dvojice vězňů společnými silami utíká na svobodu. Jejich cesta tím ale ani zdaleka nekončí. I přes svoje neshody se musí pokusit o to, aby se k nim nedostala ruka zákona. Tato hra je unikátní tím, že ji můžete hrát pouze v kooperaci a v jednu chvíli na obrazovce vidíte průběh obou hráčů dohromady.

Štěstí se usmálo i na fanoušky multiplayerovky Dead by Daylight (400 Kč). Kromě základní hry jsou zlevněné také doplňky, se kterými získáte přístup k novým úrovním a vrahům. Mezi ně patří třeba Ghost Face nebo Mr. X ze série Resident Evil.

Z pár let starších kousků můžeme doporučit Watch Dogs 2 (337 Kč), což je jedna z mála povedených moderních městských akcí. Oproti prvnímu dílu jeho atmosféra sice není tak temná a ponurá, ale pokud odhlédneme od nádechu, tak se role hackera hraje v kulisách San Francisca parádně.