Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na LEGO hry a nástroje na tvorbu vlastního RPG zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – End of Year Deals V obchodě PlayStationu jedna velká akce okamžitě střídá další. Tentokrát tady máme slevy na závěr letošního roku, mezi kterými najdete osvědčené hry z minulých let. Můžete se tedy před vánoční sezónou ještě zásobit a dohnat resty, které vám chybí. Neměli byste minout třeba remake Resident Evil 2 (262 Kč). V něm si prožijete starý známý příběh jednoho z nejlepších survival hororů v moderním zpracování. Minulý rok nás velmi příjemně překvapila Kena: Bridge of Spirits (660 Kč). V této nádherné adventuře budete pomáhat duším dostat se na onen svět. Na prostředí hry je radost pohledět, ale v akci dokáže prověřit vaše schopnosti, pokud budete hrát na vyšší obtížnost. Na cestě vás budou doprovázet roztomilí duchové, kteří pomohou jak v boji, tak při řešení hádanek. Když se řekne městská akce, určitě se vám jako první vybaví GTA. My ale stále rádi vzpomínáme na Sleeping Dogs (117 Kč), kde v Hong Kongu prožijeme příběh s policistou na tajné misi. Městské prostředí stále vypadá dobře a v akci se také Sleeping Dogs nemají za co stydět. Kde jinde můžete svého nepřítele přetáhnout mraženou rybou? Co se teď nejvíce hraje na konzoli PlayStation 4. Kultovní Minecraft, čerstvý Elden Ring, Battlefront 2 a další Pokud byste se rádi pustili do nějakého RPG od FromSoftware a Dark Souls nebo Elden Ring vám úplně nesedí, můžete vyzkoušet Bloodborne v GOTY edici (450 Kč). I když to tak nemusí vypadat, hratelnost se od jejich ostatních her podstatně liší. Mechaniky hry vás nabádají k tomu, abyste v boji byli agresivnější a celková stylizace Yharnamu je i po letech jedinečná. Tato edice navíc rovnou obsahuje i výborné rozšíření The Old Hunters.

The Jingle Jam 2022 Games Collection Skupina streamerů z Twitch kanálu Yogcast i letos připravila svoji vánoční dobročinnou sbírku. Pro přispěvatele si připravili vcelku bohatý balíček, kde najdete více než 85 her. Minimální částka pro jejich získání je 35£, tedy nějakých 1 000 Kč. Většina z nich jsou menší záležitosti, ale kolekce obsahuje i několik velkých her. Třeba na strategii Age of Wonders: Planetfall by vám za běžného stavu tisícovka nestačila. Nechybí ani české zastoupení. Studio Amanita Design přispělo se svojí roztomilou adventurou Chuchel, ve které hlavnímu představiteli pomáháte získat jeho třešeň. Stejně jako další tvorba tohoto studia je i Chuchlův příběh založený na logických hádankách a postavách dorozumívajících se žvatláním a posunky. A pokud byste chtěli větší adventurní nášup, dostanete i Deponia: The Complete Journey, která zahrnuje první 3 díly série. I pro stratégy se tady kromě Age of Wonders najde další pěkný kousek. A Total War Saga: Troy nám odvypráví příběh Illiady ve velkolepém stylu. Během Trojské války potkáte známé osobnosti v roli hrdinů, kteří mohou značně ovlivnit dění na bojišti. Total War Saga: Troy – stejně katastrofální jako zničení Tróje | Recenze Zmínili jsme jen pár her, ale už to ospravedlňuje cenu celého balíčku. Z dalších známějších od menších studií můžeme vypíchnout třeba PlateUp!, You Suck at Parking, First Class Trouble nebo Little Inferno. Kompletní seznam her najdete na oficiální stránce.

Epic Store – RPG in a Box a Fort Triumph zdarma Tentokrát byste v rozdávačce na Epicu hledali velké pecky jen marně. Přichází klasické období klidu před Vánoci, kdy se chystá větší akce. Epic si prý letos připravil 15 dárečků, ale tento týden si musíme vystačit s dvojicí menších kousků. První z nich je tahová strategie Fort Triumph, která kombinuje styl soubojů Xcomu s průzkumem ze série Heroes of Might & Magic. Dáte dohromady partu hrdinů a vydáváte se na různá dobrodružství odehrávající se na procedurálně generovaných mapách. Mise nejsou vždy jen o vybití nepřátelských jednotek. Mimo boj se o svoji partu musíte také náležitě starat. Jak některý z jejích členů zemře, už není šance dostat ho zpět. Součástí hry je kromě příběhu i skirmish mód, takže můžete vyrážet na stále nová dobrodružství. Nejlepší RPG hry pro PC a konzole. Na výpravu láká obrovský svět Elden Ringu a kultovní Gothic RPG in a Box pak není úplně hrou. Je to sada nástrojů, díky kterým si můžete vytvořit vlastní RPG. Měla by zahrnovat všechno, co ke tvorbě finální verze potřebujete a příprava by měla být jednoduchá i pro začátečníky. Nic vám ale nebrání v tom, abyste si řadu věcí sami upravili, takže pokud na to vaše schopnosti stačí, můžete v RPG in a Box vytvořit složitější záležitosti.

Ubisoft Connect – DLC Sale Hry od Ubisoftu jsou nechvalně známé díky tomu, že abyste měli kompletní zážitek, musíte si dokoupit několik DLC nebo rovnou season pass. Pokud jste měli v plánu některá z rozšíření dokoupit, nyní je velká šance, že ho najdete v aktuální slevové akci. Nechybí tady ani velká expanze Dawn of Ragnarök pro Assassin’s Creed Valhalla (20€). I když se o něm moc nemluví, tak Anno 1800 dostává nová DLC každou chvíli. Season passů od svého vydání dostalo už několik. Ty tady ale nenajdete, a tak si musíme vystačit se samostatnými DLC. Botanica (4€) vám například značně rozšíří možnosti ohledně zkrášlování vašeho města. S budováním zahrad přichází i nové odměny. The Passage (7,5€) je pak o něco obsáhlejší. Vydáme se do promrzlých krajin, kde budeme plnit 60 nových úkolů. Počet budov se rozroste o víc než 30. Strategie The Settlers: New Allies odhalila datum vydání. Vyjde i na konzole a český překlad nemá chybět Ve slevách nejsou jen doplňky pro nejnovější hry od Ubisoftu. Najdete tady třeba DLC i pro starší díly ze série Far Cry, Assassin’s Creed a nezapomnělo se ani na výborná RPG z městečka South Park.

Xbox Store – LEGO Franchise Sale Hry z kostičkových světů jsou tady s námi už řadu let. I když se jejich základ nijak výrazně nemění, tak využívání známých značek stále dokáže zaujmout nové hráče. Naposledy jsme navštívili svět Star Wars v The Skywalker Saga (925 Kč) a ani ta ve slevách na Xboxu nechybí. Je to nejobsáhlejší LEGO hra, která zatím vznikla. Prozkoumáte řadu různých planet a můžete si projít příběh všech 9 filmových epizod. Velkou část za poslední dekádu si z LEGO her ukousli superhrdinské komiksy. V LEGO Batman 3: Beyond Gotham (200 Kč) se společně nejen s netopýřím mužem podíváme až do vesmíru. A pokud máte raději záporáky, tak je tady pro vás LEGO DC Super Villains (340 Kč), kde si hlavní roli střihnul Joker. Recenze hry LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Nechť vás kostičky provází Ani se staršími kousky neuděláte chybu. Do světa Pána prstenů se můžete podívat s LEGO The Hobbit (250 Kč). Osobitý humor kostičkovaných her do tohoto světa sedí překvapivě dobře a opět vás čeká celé dobrodružství s hromadou hratelných postav v čele s Gandalfem a Bilbem.

Nintendo eShop – Games on Sale Po akci Black Friday se ve slevách na Switchi obrátila pozornost na menší hry. Hned na první pohled nás zaujala rogue-lite záležitost Moonlighter (93 Kč), ve které se stanete majitelem obchodu s cennostmi a dalším všemožným zbožím. Zároveň zastupujete ale i roli dodavatele, takže se musíte vydávat na výpravy do podzemních komplexů, kde monstra střeží své poklady. Door Kickers (35 Kč) jsou pak velmi dobrou strategií. Stanete se velitelem SWAT týmu, který se musí vypořádat s různými situacemi. Je na vás, které cesty pro členy své jednotky zvolíte a jaká taktika bude pro vyřešení konfliktu nejlepší. I když je možné většinu úrovní dokončit v rámci pár minut, tak perfektní provedení zabere nějaký čas. Nintendo už prodalo 114 milionů Switchů. PS4 a Game Boy jsou na dostřel Pokud jste někdy chtěli zkusit, jaké to je být boxerem, můžete se pustit do Punch Clubu (94 Kč). Bez pořádného tréninku se neobejdete a nečekejte, že se hned zprvu pustíte do oficiálních zápasů. Musíte se vyšplhat skrz amatérský žebříček, aby s vám lepší boxeři chtěli vůbec jít do ringu.