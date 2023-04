Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na LEGO hry a zombie akce Dying Light zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Indie Spring Sale K původním jarním slevám na GOGu se přidala akce zaměřená na tituly od nezávislých studií, které se nezřídkakdy zvládají vyrovnat produkci velkých společností. Dobrým případem je třeba cynická příběhovka Disco Elysium – The Final Cut (10,7$). V ní si zahrajeme za detektiva, který musí řešit případ poté, co sám ztratil paměť. Rozhodování tady hraje velmi důležitou roli. Final Cut verze obsahuje i kompletní dabing postav. Brothers: A Tale of Two Sons (1,6$) je prvotina Josefa Farese, kterého můžete znát díky kooperačním hrám It Takes Two a A Way Out. V tomhle příběhu dvou bratrů si ale vystačíte s jedním hráčem. Ovládáte oba současně a musíte jejich spoluprací překonávat nejrůznější hádanky. Bratři se snaží najít vodu života pro svého otce, jehož zdravotní stav na tom není nejlépe. Pokud máte chuť na příběh plný emocí, To The Moon (1,7$) je rozhodně správný kandidát. Nenechte se odradit jednoduchou pixelartovou stylizací a herními mechanikami. Za nimi se skrývá příběh dvojice zaměstnanců společnosti, která lidem na sklonku života plní jejich sny. Johnnyho minulost není vůbec jednoduchá, a aby mohli doktoři Eva a Neil pracovat s jeho vzpomínkami, musí nejprve odkrýt celou pravdu. Botanicula – čistá herní radost (recenze) I od českého studia Amanita Design se tady najde několik kousků. Dlouho jsme nedoporučovali Botaniculu (4$), roztomilý příběh o obyvatelích stromu, který napadli zlí paraziti. Pětici hlavních hrdinů se podařilo zachránit jeho semínko, a tak vyrážejí na cestu za záchranou svého domova.

Humble Choice – Death Stranding, Life is Strange 2 a další Dubnové nabídce předplatného Humble Choice jednoznačně vévodí Death Stranding: Director’s Cut. Zatím poslední výtvor studia Kojima Productions je netradiční adventura, kde hrajete za doručovatele zásilek Sama. Tenhle svět je o poznání komplikovanější, než se na první pohled může zdát. V Director’s Cut verzi navíc najdete vylepšení a dodatečný obsah, který u původního vydání hry chyběl. Alien: Fireteam Elite je kooperační střílečka, ve které se společně s dalšími dvěma hráči pustíte do boje s hordami vetřelců. Už jejich základní druh je pěkně nechutný a ve Fireteam Elite potkáte i jejich různé varianty. Je tedy na místě dobře si promyslet vylepšení vaší výzbroje, abyste neskončili jako vetřelčí svačinka. Oproti první sérii se Life is Strange 2 příliš nezadařilo, ale stále je to velmi příjemná příběhová adventura. Bratři Sean a Daniel utíkají z domova a snaží se přežívat na vlastní pěst. Jak už to u této značky bývá zvykem, do příběhu jsou zapleteny i nadpřirozené síly. Jejich cílem je Puerto Lobos, rodiště jejich otce, ale cesta to bude velmi dlouhá a náročná. Life is Strange 2: příběh dvou vlků | Recenze Celkově je v nabídce jako obvykle 8 titulů. Kompletní seznam najdete na oficiálních stránkách.

Jarní slevy PlayStationu Do digitálního obchodu PlayStationu dorazily jarní slevy už minulý týden. V tom aktuálním ale přišly i do českých eshopů. Pokud tedy patříte mezi hráče, kteří dávají přednost krabičkám nebo jste si brousili zuby na nějaký hardware k PlayStationu, tak v řadě obchodů jako Alza nebo Xzone probíhají slušné akce. Nejvýhodnějšími jsou rozhodně hry z kolekce PlayStation Hits pro PS4. Mezi nimi najdete třeba Bloodborne (200 Kč), Horizon: Zero Dawn v kompletní edici (200 Kč) nebo Uncharted: The Nathan Drake Collection (200 Kč). V této kolekci jsou zkrátka hry, které by ve vaší sbírce neměly chybět. Dále se pak třeba můžete připravit na pokračování Spider-Mana se Spider-Man: Miles Morales (700 Kč). Příběh v novém díle, který by měl vyjít na podzim, bude přímo navazovat na konce Milesovy linky. A pokud vám unikl první díl, tak doporučujeme sáhnout po Ultimate edici Milese Moralese (1 000 Kč), kde jedničku dostanete ve vylepšené verzi pro PlayStation 5. PlayStation 5 v novém systémovém updatu vítá integraci Discordu, VRR při rozlišení 1440p a další funkce Zlevněná je i samotná konzole PlayStation 5. S vůbec první slevou ji můžete nyní mít za 13 990 Kč. Stále je to sice dražší než před loňským zdražováním, ale dají se vychytat i větší slevy. Na CZC v kombinaci s jejich oslavami 25 let jste konzoli mohli mít za 10 500 Kč. Zásoby z jejich skladu se ale vyprodali během pár minut.

Epic Store – Dying Light a shapez zdarma Po několika týdnech menších her máme v rozdávačce na Epicu zase pořádnou pecku. Dying Light je výborná parkourová zombie akce, ve kterém se pokusíme přežít ve městě zamořeném nakaženými. Obzvlášť v noci je to tady nebezpečné, protože ze svých nor vylézají silnější mutace a nepřátelé jsou celkově agresivnější. Hru dostanete v Enhanced edici, která je oproti té původní značně vylepšená, a hlavně zahrnuje velké množství obsahu navíc. Do toho spadá i rozšíření The Following, které do hry přidalo buginy. Zároveň máte přístup k veškerému obsahu, který vyšel v rámci prvního roku po vydání hry. Tahle záležitost je také výborná pro hraní v kooperaci. Epic Games Store se ohlíží za minulým rokem. Rozdal téměř 100 titulů a spouští samoobsluhu pro vydávání her Vedle toho si Epic pro hráče nachystal ještě jednu maličkost. V shapez budete stavět továrny pro automatizovanou výrobu geometrických tvarů. Po adrenalinovém řádění v Dying Light je to vhodná záležitost na uklidnění. Postupně se váš výtvor rozrůstá a továrna se může rozšiřovat do nekonečna.

Xbox Store – LEGO Franchise Sale Kostičky hráče stále táhnou. Zanedlouho vycházejí nové závody LEGO 2K Drive. Předtím se ještě stihnete vypravit do několika známých univerz, které byly v posledních generacích přepracované do kostkované podoby. Nejnovějším přírůstkem je LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (740 Kč). Příběh spojuje všech 9 filmů předlohy, což z něj tvoří doposud největší LEGO hru. Oproti ostatním se výrazně liší LEGO Worlds (180 Kč). Tady nemáte jasně daný příběh ani úkol. Ve zdejším světě zkrátka můžete dělat, co se vám zachce. Původně to byl pokus napodobit úspěch Minecraftu. I když se to úplně nevydařilo, tak je to docela osvěžující pojetí kostiček oproti tradičním adaptacím. LEGO DC Super-Villains: trable z alternativní reality (recenze) I v LEGO světě si superhrdinové vysloužili velkou popularitu. LEGO Batman 3: Beyond Gotham (150 Kč) nabízí rozsáhlou soupisku hrdinů i záporáků. Příběh vás navíc zavede až do vesmíru. Pokud ale raději stojíte na straně superzločinců, tak je lepší volbou LEGO DC Super-Villains (340 Kč). Tady se musí parta v čele s Jokerem vypořádat s Ligou spravedlností, jejímž členům trochu přeskočilo.

Nintendo eShop – Games on Sale I na Switchi se tento týden poštěstilo fanouškům LEGO her. Tady vypíchneme LEGO City Undercover (272 Kč), které původně vyšlo jako exkluzivita pro WiiU. Je to městská akce, ve které hrajeme za detektiva. Jako jedna z mála her to není adaptace žádné zaběhlé značky. Pokud byste raději něco známějšího, je tady i LEGO Harry Potter Collection (396 Kč). Když je řeč o bojovkách pro Switch, většinou se mluví o Super Smash Bros.. Vůbec špatně tady nefunguje ani Mortal Kombat 11 (350 Kč). V tomhle díle kromě multiplayeru za to stojí i příběhová kampaň, ve které se pokusíme překazit plány vládkyni času Kronice. Zlevněné je také příběhové rozšíření Aftermath (250 Kč) a Ultimate Add-on Bundle (350 Kč). Z řady tradičních RPG je Divinity: Original Sin 2 v definitivní edici (625 Kč) jednou z těch nejlepších voleb. Dává hráči naprostou svobodu v tom, jaké bude jeho hrdina mít schopnosti a vlastnosti a také ovlivní děj spoustou rozhodnutí. Celou hru si navíc můžete projít i v kooperaci až pro 4 hráče. Recenze hry Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Na pohled jednoduchá tahovka, která nabízí spoustu možností V pěkné slevě je také tahovka Mario + Rabbids: Sparks of Hope (775 Kč), která vyšla koncem minulého roku. Mario a jeho parta se vydává prozkoumávat různá zákoutí vesmíru, aby zachránili všechny hvězdičky. Oproti prvnímu dílu přibyly nové herní mechaniky, ale stále je to velmi jednoduchá strategie, která je výborným vstupním bodem do tohoto žánru.

Stále probíhá: PlayStation Store – Spring Sale Po výběru indie her dorazily oslavy jara i do obchodu PlayStationu. V rámci této akce můžete pořídit ve slevách spoustu her. Pokud ale chcete ušetřit nejvíc, vyplatí se sáhnout hlavně po starších kouscích. V rámci příprav na Diablo IV si můžete projít Diablo II: Resurrected (330 Kč). Tenhle remaster zachovává vše z originální verze spojené dohromady s datadiskem a hraje se výborně i na konzoli. Pokud chcete navštívit komiksový svět DC, místo Gotham Knights, kteří jsou ve slevách mezi prvními položkami, běžte radši do Batman: Arkham Collection (320 Kč). Dohromady tak dostanete trojici her z arkhamské série, kde chybí pouze trochu slabší Origins. Od prvního příběhu z Asylum se tak postupně dostanete až k akci v Batmobilu proti Arkham Knightovi. Pro chvíli odpočinku doporučujeme Untitled Goose Game (265 Kč). Člověk by nevěřil, jak může být obyčejná husa otravná. V opeřené podobě projdete několik lokací, kde máte vždy list úkolů, přičemž většina z nich spočívá v otravování života zdejších obyvatel. Díky podpoře vývojářů se do husí akce můžete pustit i v kooperaci. Netflix chystá filmovou adaptaci kultovní série BioShock Bioshock Infinite oslavil 10 let od svého vydání. Pokud jste ho ještě nehráli, rovnou tady pro vás máme celou sérii. Bioshock: The Collection (290 Kč) zahrnuje všechny 3 díly včetně příběhových rozšíření.

Stále probíhá: Humble Scary Games to Play in the Dark Bundle Hororový žánr se v posledních generacích stal doménou hlavně menších vývojářských týmů. 7 kousků z jejich tvorby můžete mít za 16,7€ v balíku na Humble Bundle. Hlavním lákadlem je Visage, kde odhalujete záhady neustále se měnícího domu. Inspiraci si bere třeba od P.T. nebo Layers of Fear a od hráčů na Steamu si vysloužila přes 80 % kladných hodnocení. Jestli bychom měli vybrat nějaké zaměstnání, ze kterého bychom rozhodně v klidu nebyli, tak je to pracovník v márnici. Tuto činnost si můžete vyzkoušet v Mortuary Assistant. Tahle márnice je ale k vaší smůle plná duchů a nadpřirozena, a tak se musíte postarat o to, aby přivezené mrtvoly náhodou zase neodkráčely po svých. Nejlepší hororové hry pro PC a konzole. Nejvíce straší Resident Evil, Alien a F.E.A.R. Ty z vás, kteří se o samotě bojí, by mohl zaujmout Blackout Club, který můžete hrát v kooperaci až ve čtyřech hráčích. Skupiny teenagerů se snaží odhalit tajemství, které se skrývá pod povrchem jejich malého městečka. V poslední době se tady začaly dít podivné věci, ale dospělí nikomu jejich zážitky nechtějí věřit. Proto je na čase, abyste se do pátrání pustili na vlastní pěst. Zbytek balíčku zahrnují hry SCP: 5K, Them and Us, Labyrinthine a Propnight.