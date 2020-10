Hry zadarmo nebo se slevou: akce na Mafii a skákačka plná hádanek zdarma

PlayStation Store – Games of a Generation

Už z názvu této akce jistě poznáte, o co jde. PlayStation si pro hráče vybral pořádnou várku her, které by vám ze současné dosluhující generace konzolí neměly chybět. Na první příčce máme novinku, která ještě zlevněná nebyla. Řeč je o výborné akční adventuře Ghost of Tsushima (1 421 Kč) od studia Sucker Punch. Pokud si připlatíte 350 korun, můžete rovnou sáhnout po deluxe edici, která obsahu pár bonusů do hry.

Možná jste očekávali, že to bude jedna exkluzivita za druhou, když jde o hry generace, ale kromě Ghost of Tsushima toho tady už moc nemáme. I od studií třetích stran se tady ale najdou výborné kousky. Po dlouhé době je v pořádné slevě například Star Wars Jedi: Fallen Order (900 Kč).

Při výběru jedné hry, která by hráči na jakékoliv platformě neměla chybět, by se do užšího výběru určitě dostal Zaklínač 3: Divoký hon (234 Kč). Lepší RPG s otevřeným světem byste hledali jen těžko. Ještě by to chtělo i oba datadisky, ale ty aktuálně ve slevě nejsou. Určitě ale nebude dlouho trvat a zase se tam objeví, takže s jejich nákupem nemusíte spěchat.

Ze zapadlejších titulů, které by si zasloužily více pozornosti, tady máme Blasphemous (276 Kč). Přezdívá se mu 2D Dark Souls a kromě temné stylizace se mu podobá také vyšší obtížnosti. Zároveň patří do žánru Metroidvanie, takže se budete pohybovat v otevřeném světě, ale od některých jeho částí se dostanete až poté, co získáte určitý předmět nebo schopnost.