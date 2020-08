Hry zadarmo nebo se slevou: akce na PlayStation Plus a Hitman zdarma

GOG – Harvest Sale Na GOGu se tento týden rozjely slevy všeho druhu. Pokud jste byli dost rychlí, tak jste během jejich prvních dvou dnů mohli stihnout rozdávání prvního Serious Sama zdarma. Samotné slevy se pak týkají retro, indie a spousty dalších druhů her. Samostatnou kategorii si vysloužily RPG, kde v čele stojí kompletní série Zaklínače. Tahle legenda vám zkrátka v knihovně nemůže chybět. Obzvlášť, když je kompletní edice Divokého honu (17,85$) za takovou cenu. První (1,49$) a druhý díl (2,99$) už jsou pak za hubičku. GOG vždy bude místem pro kultovní retro záležitosti. Většinu z nich teď dostanete doslova za pár šupů. Výběr je opravdu velký. Od legend jako Diablo s datadiskem Hellfire (8,49$), přes původní Deus Ex v GOTY edici (1,16$) až po novější akční adventury typu Prince of Persia (4,03$). Každý si najde to svoje, takže pokud si chcete doplnit vzdělání, máte k tomu výbornou příležitost. Disco Elysium se dočká své televizní adaptace od producenta Sonica Máme tady nicméně i celou řadu titulů od nezávislých vývojářů. Například loňské velmi chválené RPG Disco Elysium (35,7$) se zatím ve slevách moc nepředvádělo. Podobně je to i s Bloodstained: Ritual of the Night (28,56$), což je duchovní nástupce kultovní série Castlevania, který se podle všeho docela vydařil. Na tuto akci můžete kouknout i v případě, pokud sháníte nějakou AAA pecku. Těch tady máme také dost. Třeba takové Age of Wonders: Planetfall v Premium edici (53,59$) za polovic nemusí pro hráče tahovek znít vůbec špatně. Spolu se základní hrou v ní dostanete všechen DLC obsah. Z příběhovek můžeme vypíchnout třeba Hellblade: Senua’s Sacrifice (10,69$).

Epic Store – Hitman a Shadowrun Collection zdarma Epic se zase po několika týdnech menších her pořádně rozjel. Může se zdát, že opět rozdávají dvě hry, ale ve skutečnosti jsou čtyři. Hned se dostaneme k vysvětlení, proč tomu tak je. Prvně se ale podíváme k plešatému Agentovi 47, který se připravuje na to nejtěžší období jeho kariéry tichého zabijáka. Hitman, kterého dostanete, není původní díl z roku 2000. Tenhle Hitman vznikl v IO Interactive roku 2016 a úspěšně vrátil jednu z nejslavnějších stealth sérii zpátky mezi živé po horším Absolutionu. Vývojáři u tohoto dílu zvolili vydávání po epizodách, ale vy dostanete hru v jednom uceleném balíčku. Můžete se tak podívat, jak začíná trilogie, která vyvrcholí na začátku příštího roku ve třetím díle. S Hitmanem 3 se nevrátí Ghost mód, ostatní ale chybět nebudou Sérii Shadowrun jistě budou znát hráči tahových stříleček. V kyberpunkovém prostředí budoucnosti se budete proplétat příběhy plných moderních technologií, ale i věcí, které znáte hlavně z fantasy. Jelikož je to kolekce, tak dostanete rovnou všechny tři díly. Čeká vás tedy Shadowrun Returns, Dragonfall v Director’s Cut edici a Hong Kong v rozšířené edici. Nemusíte se tedy ani obtěžovat s dokupováním DLC obsahu, protože už je zahrnutý v kolekci. To u rozdávání na Epicu není moc běžné, takže za nás rozhodně palec nahoru.

PlayStation Store – 12 měsíců PS Plus Po pár měsících je zase vhodná doba na to, abyste si předplatili službu PlayStation Plus. Do konce měsíce to totiž na rok máte s 25% slevou. Ještě tedy můžete stihnout získat s předplatným zdarma velmi populární Fall Guys: Ultimate Knockout spolu s remasterovanou kampaní Call of Duty: Modern Warfare 2. Je tady ale jeden háček. Tuto slevu nemůžete využít, pokud již máte předplatné aktivní či využíváte zkušební období. Vztahuje se pouze na účty bez aktivního členství, takže ji nemůžete využít na prodloužení. Zářijové hry zdarma pro PS Plus budou plné akce a přestřelek Pro hráče na PlayStationu je toto předplatné povinnost, pokud chtějí hrát v multiplayeru. K tomu máte bonusy jako hry zdarma každý měsíc, cloudové úložiště nebo exkluzivní slevy. Ještě nevíme, co s PS Plus Sony chystá v případě nové generace jejich konzole, ale předpokládáme, že bude fungovat ve stejném stylu.

Xbox Store – Gamescom Sale Gamescom jako takový sice letos v Německu neprobíhá. Celá událost se přenesla do online prostředí. K té příležitosti máme na Xboxu slevovou akci, ve které zase jednou najdete celou řadu titulů z rozmanitých žánrů. Vypadá to, že na exkluzivity se tentokrát ale nedostalo. Jedinou výraznější je Sea of Thieves (500 Kč). Pirátění se díky neustálým updatům stalo po vlažném startu hry velmi zábavné. Nebyla by to pořádná akce, kdyby se do ní nezapojil i Ubisoft. Především ze série Assassin’s Creed toho tady najdete spoustu. Na příchod Valhally se můžete připravit například s Odyssey v Deluxe edici (880 Kč) nebo Gold edicí Origins (945 Kč). Není jednoduché se vyznat v tom, co všechno jednotlivé edice obsahují, takže je dobré se nejdřív pečlivě podívat. Deluxe Odyssey například k základní hře přidává pouze kosmetické balíčky. Season pass s příběhovými přídavky najdete až v Ultimate edici (1 350 Kč). Blíží se první DLC pro DOOM Eternal, venku je nový trailer S Doomem je to mnohem jednodušší. Pro Doom Eternal (900 Kč) se DLC teprve chystají, takže se základní hrou rozhodně chybu neuděláte. A pokud byste raději něco staršího, hned vedle máme Doom Slayers Collection (434 Kč), která obsahuje původní tři díly spolu s pokračováním z roku 2016. Výběr je opravdu bohatý a nechybí ani zastoupení českých her. Kingdom Come: Deliverance (390 Kč) by vám v herní knihovně rozhodně nemělo chybět. Ve slevě je bohužel pouze základní hra. I na DLC ale určitě časem dojde, takže se do jejich nákupu nemusíte pouštět okamžitě.

PlayStation Store – Hidden Gems Na PlayStationu najdete tento týden ještě jednu akci. Tentokrát už jsou to tradičnější slevy, ale velké AAA tituly tady nečekejte. Soustředí se totiž na menší hry, kterým se nedostalo tolik pozornosti, kolik by si zasloužily. Docela nás mrzí, že do této kategorie spadá i remake prvního MediEvilu (390 Kč). Tahle legenda by si určitě zasloužila víc. Mimo jiné také proto, že obsahuje i český dabing. Podobným případem je i Concrete Genie (390 Kč). Další roztomilá skákačka, která sleduje příběh o šikaně a umění. Stejně jako v MediEvilu i tady najdete český dabing. Graficky se jedná o velmi kvalitní záležitost a sami si díky kouzelnému štětci můžete tvořit vlastní umělecká díla. Concrete Genie: jak porazit temnotu? | Recenze Když už jsme u toho umění, moc her, které by měly podobnou stylizaci, jako Okami (250 Kč), opravdu není. V krásně malovaném prostředí sledujeme příběh vlčice Amaterasu, japonské bohyně slunce, která musí zachránit zdejší zničenou zemi. Na PS4 vyšla vylepšená HD verze, takže si ho můžete vychutnat ve vyšším rozlišení a s vylepšenými detaily.

Stále probíhá: Humble Choice – Wargroove, Vampyr, Hello Neighbor a další Ani tento měsíc samozřejmě nechybí aktualizovaná nabídka z Humble Choice. Tentokrát si ale nevybíráte jen pár titulů. V srpnu předplatitelé dostanou všech dvanáct her bez ohledu na to, jakou úroveň předplatného mají. Kompletní seznam najdete jako obvykle na blogu. K tomu se přidají ještě dvě Humble Original hry – Booth a Zodiac XX a také si můžete vyzkoušet demo Wildfire. A teď už k těm hlavním lákadlům srpnové nabídky. První z nich je Wargroove. Jistě si někteří z vás pamatují sci-fi variaci Terrarie jménem Starbound. Tato hra pochází od stejného vývojářského týmu, ale žánrově se velmi liší. Je to fantasy tahová strategie, ve které povedete svoji armádu za záchranou zdejší královny. Do hraní se můžete pustit i v multiplayeru až pro 4 hráče. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se odkládá na příští rok Dále tady máme Vampyra. I když jsou dle nás upíři velmi atraktivní téma pro herní svět, tak se jim moc prostoru nedostává. Kromě série Vampire The Masquerade nemají jejich hry valnou pověst. Vampyr na to jde zase trochu jinak. Povídáme se do Anglie roku 1918, kdy se doktor Jonathan Raid vrací z fronty. Sám se ale stane upírem, což s sebou nese řadu speciálních schopností. Na druhou stranu ale potřebuje pravidelný přísun lidské krve. Je na vás, koho si vyberete za svoji oběť. Do třetice dostanete kolekci Hello Neighbor spolu s Hide and Seek odbočkou tohoto hororového sandboxu. V základní hře se budete snažit odhalit tajemství záhadného souseda. Hlavně se ale nesmíte nechat chytit. Hide and Seek je pak prequel prvního dílu, ve kterém uvidíte, co se stalo se sousedovou rodinou.