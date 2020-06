Hry zadarmo nebo se slevou: akce na PlayStation Plus a Overcooked zdarma

PlayStation Store – Days of Play

Days of Play jste v lokálních obchodech sice mohli vidět už před pár týdny, ale na digitální distribuci PlayStationu přišly až nyní. Ještě, než se pustíme do samotných her, tak tady máme slevu na předplatné PlayStation Plus. V rámci akce ušetříte 30%. Předplatné na rok vás tedy vyjde na 1 092 korun.

Jednu z nejvýraznějších Days of Play slev dostal nejnovější fotbálek od EA Sports. FIFA 20 (249 Kč) stále v oblíbenosti vede oproti konkurenci. Jen ji mohou kazit mikrotransakce, které ale pod slov EA vydělávají velmi dobře, takže se ani nedivíme, že jsou stále součástí jejich her. O novém díle pravděpodobně uslyšíme na EA Play, které by mělo proběhnout za pár týdnů.

Fanoušci bojových her by jistě měli zamířit směrem k Tekkenu 7 (249 Kč). DLC, která obsahují nové hratelné postavy ale bohužel Days of Play nezahrnují. A pokud byste chtěli něco brutálnějšího, hned vedle je Mortal Kombat 11 (629 Kč), který nedávno dostal velké rozšíření Aftermath.