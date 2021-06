Hry zadarmo nebo se slevou: akce na PlayStation Plus a Tell Me Why zdarma

Kromě toho tady máme například Worms Rumble, což je zatím poslední přírůstek do této červí série. Tvůrci tentokrát nevsadili na tahové bitvy. Místo toho rozpoutali pořádnou akci. Rumble si bere značnou inspiraci z battle royale her, takže tady najdete herní mód pro 32 hráčů, kteří proti sobě válčí za pomocí ikonických zbraní jako je svatý granát či ovce.

V červnu si předplatitelé Humble Choice mohou opět vybrat z celkem 12 rozmanitých titulů. Tentokrát je ale bezesporu tím největším lákadlem platinová edice strategie Civilization VI. Ta obsahuje kromě samotné hry také 8 DLC doplňků včetně těch velkých jako je Gathering Storm nebo Rise and Fall. Civilizace s šestým dílem sice výrazně změnila stylizaci, ale v jádru je to stále ta komplexní strategie, ve které můžete vítězství dosáhnout několika různými způsoby.

Předplatné má i pár dalších výhod. Svoje uložené pozice z her si například můžete ukládat do cloudu, kde má každý hráč k dispozici 100 GB. U některých slevových akcí pak platí, že členové PS Plus mají ještě lepší ceny.

K čemu že je PS Plus vlastně dobré? Bez něj si například nezahrajete multiplayerové hry, pokud tedy nepočítáme free-to-play záležitosti. Spolu s tím dostáváte každý měsíc zdarma do své knihovny nové hry. V aktuální nabídce máme Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5 a Operation: Tango . Ke všem takto aktivovaným hrám máte následně přístup kdykoliv, pokud máte aktivní členství.

Days of Play nejsou jen o samotných hrách. Hráči na PlayStationu si momentálně mohou levněji pořídit i předplatné PlayStationu Plus . Nabídka se týká pouze ročního předplatného a zaplatíte za něj o čtvrtinu méně, než je běžné. Celkově vás tedy vyjde na 1 170 Kč . Tato nabídka trvá do 10. června, takže byste neměli zahálet.

Nyní se zase vrátíme do FPS žánru. Tady to ale nebude o futuristických samopalech a brokovnicích. Warhammer: Vermintide 2 (150 Kč) se spoléhá převážně na souboje na blízko. Je ideální hlavně pro hraní v kooperaci s kamarády. Ne nadarmo se Vermintide častokrát přirovnává k legendárnímu Left 4 Dead.

Univerzum Warhammer, které je známé hlavně skrz deskovky, se na herním trhu objevilo nesčetněkrát. Spoustu her odehrávající se v těchto světech nyní najdete na Xboxu se slušnými slevami, a to včetně nové FPS akce Necromunda: Hired Gun (892 Kč) , která vyšla teprve na začátku tohoto týdne.

Steam – Tell Me Why zdarma

Poslední výtvory studia Dontnod, které se proslavilo hlavně díky své adventurní sérii Life is Strange, nesklidily zrovna nejlepší ohlasy. Jeden z těch nejnovějších si nyní můžete zdarma přidat do své knihovny na Steamu. Tato nabídka bude platit pro všechny tři epizody Tell Me Why až do konce června.

Prožijete si příběh sourozenců Tylera a Alyson Ronanových, kteří mezi sebou sdílejí pouto vyvolávající nadpřirozené síly. Společně se snaží odhalit vzpomínky na jejich nelehké dětství. To společně prožili v malém městě na Aljašce.

Twin Mirror: maloměstská detektivka s uspěchaným vyvrcholením | Recenze

Stejně jako většina ostatních titulů Dontnodu je i Tell Me Why klasickou novodobou příběhovkou, ve které spíše sledujete filmečky a rozhodujete se v rozhovorech. Příběh se v některých částech může měnit podle toho, jaké možnosti v konverzacích zvolíte.