Hry zadarmo, nebo se slevou: Akce na PlayStation Plus. Rozdává se Splinter Cell a Evil Dead: The Game zdarma

Kromě her z posledních let jsou ve slevách i české klasiky. Strategie Original War (1$) stále zvládá v žánru obstát, i když vyšla začátkem tisíciletí. Hned vedle ní je akční střílečka El Matador (1$) , které se ne nadarmo říká český Max Payne. Tvůrci z Plastic Reality Technologies si vypůjčili zpomalování času během skákání.

PlayStation Store – Black Friday

Ani obchodu PlayStationu se nevyhnul Black Friday. Ještě, než přejdeme k samotným hrám, tady máme hlavně akci na předplatné PlayStationu Plus, což u běžných slev nebývá zvykem. Za roční předplatné zaplatíte o 25 % méně a platí to pro všechny varianty PS Plus. Základní na 12 měsíců vychází na 1 170 Kč. S Extra pak cena naroste na 1 950 Kč a nejdražší Premium stojí 2 340 Kč.

Ohledně her tady máme bohatý výběr, ať už je řeč o velkých titulech, indie hrách či exkluzivitách. The Last of Us Part II (262 Kč) má i přes svoji kontroverzi nepopiratelné kvality. Pokračování příběhu v postapokalyptickém světě navíc vypadá parádně a stejně tak se i skvěle hraje. Když je řeč o výborně vypadajících hrách, stále nezapomínáme na to, jak dobře vypadá Lost Heaven v Mafia: Definitive Edition (350 Kč).

Pokud hledáte hru vhodnou pro kooperaci, máme tady pro vás výhodný balíček. Hazelight Bundle (528 Kč) obsahuje hry A Way Out a It Takes Two, které si jinak než v kooperaci ani nezahrajete. V první z nich se pokusíte utéct z vězení a následně se ukrýt před zákonem. It Takes Two vypráví o rodičích dívky, kteří se dostali do pohádkového světa, kde musí vyřešit své trable.

Kromě her jsou mezi slevami i různé DLC doplňky. To se týká třeba Sims 4, The Elder Scrolls Online nebo Black Desert. Doporučujeme si tedy projít Black Friday na PlayStationu na vlastní pěst, protože je dost pravděpodobné, že budou zlevněné doplňky i pro vaše oblíbence.