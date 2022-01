Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na předplatné EA Play a Daemon X Machina zdarma

GOG – New Year Sale Na GOG dorazily novoroční slevy trochu se zpožděním. Tento týden si pro vás připravili akci zahrnující více než 2500 her, mezi kterými se najdou retro kousky i hity z posledních několika let. Mezi hlavními nabídkami je i české Kingdom Come: Deliverance v Royal edici (13,5$). Rovnou si tak příběh Jindřicha budete moci projít i se všemi rozšířeními. Z dalších velkých her stojí za úvahu Gold edice příběhového FPS Metro Exodus (16,7$). Opět máte hru i s DLC přídavky. Arťom a jeho společníci se tentokrát vydávají pryč z podzemních tunelů a zjišťují, že přežilo více skupin lidí, než si zprvu mysleli. Každá z nich se ale vyvíjela podle svého, takže během své cesty narazíte na rozmanité osobnosti v různých prostředích. Starší klasiky tady mají samostatnou kategorii. Nechybí například Secret of Monkey Island (3,5$), což je historicky jedna z nejlepších point & click adventur. Spolu s Guybrushem se snažíte stát tím pravým pirátem v nádherném prostředí. Jelikož se jedná o Special edici, tak je grafika kompletně přepracovaná, ale můžete si hru projít i v originální podobě. Jak Češi udělali díru do světa aneb historie vývoje série Mafia

Aby těch českých her nebylo málo, tak nesmíme zapomenout ani na Mafii (7,55$). I přes to, že první díl dostal remake, originální verze má stále něco do sebe a spousta hráčů na ni jen tak nezapomene. To platí i pro Mafii II (9$). S ní dostanete i DLC obsah, ale kromě Joeových dobrodružství mu nestojí za to věnovat pozornost.

Epic Store – Daemon X Machina zdarma Pokud vám žánr obrovských mecha robotů není cizí, tak vás aktuální rozdávačka na Epicu jistě potěší. Stanete se pilotem mechanického obra jakožto jeden z obránců lidstva. Svět si prošel apokalypsou a proti lidem zbrojí smrtící roboti, proti kterým je právě vy musíte ochránit. Daemon X Machina spoléhá na rychlou hratelnost plnou akce. Svůj styl si budete moci upravit spolu s vybavením vašeho mecha. To se netýká jen zbraní, ale i dalších jeho částí. Využijete také součástky z nepřátel, které porazíte na bojišti. Šéf Epicu volá po univerzálním obchodu. Zakoupené hry by fungovaly všude

Součástí hry je i multiplayer. Do kooperace se můžete pustit až ve čtyřech hráčích, a pokud se vám zrovna nechce spolupracovat, můžete se proti ostatním postavit v boji 1 vs. 1 nebo 2 vs. 2. V tomto módu najdete také hodnocené zápasy, kdy se můžete vyšplhat mezi ty nejlepší ranky na světě.

EA Play – 3 měsíce za cenu jednoho pro nové členy Předplatná, v rámci, kterých máte přístup k rozmanité knihovně her, jsou v dnešní době velmi populární. EA k tomu svému chce očividně přilákat nové členy. Pokud jste zatím EA Play nepředpláceli, tak nyní vám stačí zaplatit cenu za jeden měsíc, což jež je 99 Kč, a přístup do této herní knihovny máte na 3 měsíce. Platí to nejen na PC, ale i na PlayStationu. Za tu dobu si můžete vyzkoušet spoustu výborných her. Většina nabídky pochází od studií EA, ale najdou se tady i hry od jiných tvůrců. U těch nejnovějších s tímto typem předplatného můžete hrát pouze 10 hodin, ale to platí jen pro zlomek aktuální nabídky. S klidem se tedy můžete pustit třeba do Star Wars Jedi: Fallen Order, Mass Effect: Legendary Edition nebo It Takes Two. EA připravuje další tři hry z univerza Star Wars. Všechny vznikají ve studiu Respawn

Po uplynutí tří měsíců se vám bude poplatek strhávat měsíčně, ale předplatné samozřejmě můžete kdykoliv zrušit. K dispozici je také varianta EA Play Pro, se kterou můžete hrát novinky neomezeně dlouho a také k nim máte přístup o několik dní dříve. Toho se ale sleva netýká, a tak vás stále vyjde na 15€ měsíčně.

Xbox Store – Lunar New Year Sale Oslavy nového lunárního roku se rozjíždí skrz většinu velkých online her a jinak tomu tento týden není ani v obchodě Xboxu. Docela překvapivě se nedlouho po vydání dostala do slev i kampaň pro Halo Infinite (1 400 Kč), která podle ohlasů hráčů nedopadla tak špatně, jak se podle původní ukázky předpokládalo. I po letech nepřestáváme doporučovat Red Dead Redemption 2 (640 Kč), což je za nás jedna z nejlepších her všech dob. Arturův příběh v nádherně zpracovaném westernovém prostředí má říz, dostatek akce a překvapivé momenty. Součástí hry je také online část, takže i pro hráče, kteří singleplayerovým zážitkům moc neholdují, se tady něco najde. Microsoft přestal vyrábět všechny typy Xboxu One. To Sony s PS4 zdaleka nekončí

Naopak doporučujeme, abyste se vyvarovali Battlefieldu 2042 (1 140 Kč). I po slevě za to tahle ostuda nestojí. Je to zklamání pro hráče a jak jsme se dozvěděli na začátku týdne, tak je to zklamání i pro samotné EA. Pokud hledáte zábavnou FPS akci, raději sáhněte třeba po Borderlands 3 v Next Level edici (597 Kč).

Nintendo eShop – Games on Sale Na Switchi tento týden sice nenajdete žádnou velkou slevovou akci, ale i tak se mezi nabídkami najde pár zajímavých kousků. Na první pohled nás zaujala povedená FPS akce Project Warlock (150 Kč). I když to tak nemusí vypadat, na Switchi se střílečky z první osoby hrají naprosto bez problému. To dokázal například Doom nebo Quake, kterým se na této konzoli daří také výborně. Pro trochu příběhového dobrodružství můžete zamířit k adventurní sérii Deponia. Najdete tady všechny její díly, přičemž každý z nich vás vyjde na 50 Kč. S Rufusem si tak projdete kompletní příběh od jeho počátku na smetišti až k závěru v Deponia Doomsday. Nintendu se stále daří. Switch už celosvětově prodal více kusů než první PlayStation

Z výraznějších jmen můžeme vybrat Dead by Daylight (375 Kč). Tato multiplayerová hororovka, ve které se jeden hráč stane vrahem a čtyři další se mu snaží uniknout, si i na menší konzoli vede velmi dobře. Slevy se týkají i některých DLC doplňků, které do hry přidávají nové vrahy a skiny pro přeživší postavy.

Stále probíhá: PlayStation Store – Hot Deals Po tematických akcích zase jednou na PlayStationu máme obyčejné slevy, kde spíš než novinky najdete hlavně ověřené hry z předchozí generace. Pořádným dílem jako obvykle přispěl Ubisoft. Od něj tady máme hned několik dílů Assassin’s Creed v popředí s Deluxe edicí Odyssey (517 Kč). Nechybí ani starší Origins (475 Kč) nebo legendární Ezio Collection (298 Kč). Od Ubisoftu ale pojďme trochu dál. The Order 1886 (367 Kč) je častokrát opomíjená exkluzivita pro PlayStation 4. Velká očekávání se jí nepodařilo naplnit kvůli repetitivní hratelnosti a krátké herní době. Stále je ale s podivem, jak dobře na této konzoli vypadá. Za tuhle cenu jako klasická akce z pohledu třetí osoby navíc určitě neurazí. Creaks (212 Kč) jsou bezesporu jednou z nejlepších českých her, které u nás v posledních letech vznikly. Studio Amanita Design tentokrát zavítalo do žánru logických plošinovek. S hlavním hrdinou se vydáte do podzemí, kde se rozprostírá obydlí prazvláštních bytostí. Budete se jejich domovem muset proplést skrz nápadité hádanky. Pokud máte aktivní předplatné PS+, sleva se navíc ještě o 10 % zvýší. Creaks: co se skrývá v podzemí? | Recenze

Pro fanoušky pořádné akce pak můžeme doporučit Wolfenstein II: The New Colossus (495 Kč). Zatím poslední příběh B.J. Blazkowicze stejně jako jeho předchůdce přinesl výbornou kampaň pro jednoho hráče. Hra je v nabídce v Deluxe edici, takže rovnou máte přístup i k trojici DLC.