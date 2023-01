Hry zadarmo, nebo se slevou: Akce na předplatné Ubisoftu a First Class Trouble zdarma

GOG – Fresh Indie Sale

Na scéně nezávislých vývojářů stále vznikají originální hry, které častokrát svým nápadem zvládají předčít produkci světových studií. Přesně takové tituly najdete v nové slevové akci na GOGu. Výborným příkladem je Darkest Dungeon (3,5$), kde se svojí partou vyrážíte do podzemí a v tahových soubojích se snažíte porazit nebezpečí temnoty. Musíte hlídat, aby vaši parťáci byli zdraví nejen po fyzické, ale také po psychické stránce. Určitě nechcete, aby se vám v půlce boje někdo zhroutil.

Trochu jiným směrem jde příběhová adventura Firewatch (5$). Jakožto strážný přírodního parku se vydáváte na svoji tradiční obchůzku, abyste se ujistili, že je vás revír v pořádku. Tentokrát ale neprobíhá jako obvykle. Hlídač ve svém revíru není sám, a tak je načase pustit se do pátrání, jestli náhodou nehrozí nebezpečí.

Už je to pár let, co jsme se poprvé setkali s Pedrem. My Friend Pedro (4,2$), jakožto výborná 2D akce, stále dokáže zabavit. Nejde jen o to, abyste vyřídili své nepřátele, musíte to udělat pěkně ve stylu. Pedro se ani trochu nebere vážně. Důkazem toho je, že roli vypravěče této hry zastupuje banán.

Žánry metroidvanie a rogue-like plošinovky k sobě mají velmi blízko a pokud bychom je dali dohromady, vzniklo by něco jako Dead Cells (15$). Hromada zbraní, různé způsoby průchodu, které záleží na vašich rozhodnutích, či neustále se rozšiřující obsah. To všechno tady najdete zabalené do pixelartového prostředí s perfektní hratelností.