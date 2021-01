Hry zadarmo nebo se slevou: akce na remaky a metroidvanie Dandara zdarma

PlayStation Store – Remasters & Retro Sale Retro hry hráče táhnou a jen tak s tím nepřestanou. Remasterů a remaků v posledních letech vznikla spousta a většina z nich se dočkala velkých úspěchů. Kdo by si také nechtěl zahrát svůj oblíbený titul v modernějším zpracování? Na vylepšené verze starších her se právě zaměřuje současná akce na PlayStationu . Jedním z nejlepších případů, kdy to s remakem vyšlo velmi dobře, je Resident Evil 2. Pokračování, které se předělávky dočkalo loni už sice tak slavné nebylo kvůli vystřihávání obsahu, ale stále je o co stát. Ve slevě tyto hry nenajdete jednotlivě, ale v balíku Raccoon City edition (840 Kč). Activision si to sice se svými novinkami za poslední generaci u hráčů moc nevylepšil, ale nemůžeme mu upřít fakt, že remaky jeho studia dělají skvělé. Příkladem může být třeba Spyro: Reignited Trilogy (400 Kč). Trojice výborných 3D akčních skákaček v parádní pohádkové grafice. Podobně jako v případě Crashe očekáváme, že to není naposledy, co se se Spyrem setkáváme. Když už je řeč o Crashovi, tak tady najdete také remake jeho závodů Crash Team Racing: Nitro-Fueled (480 Kč). Demon's Souls: remake, který jsme si zasloužili | Recenze Ani Sony na tom v ohledu předělávek není vůbec špatně, a to hlavně díky studiu Bluepoint. Díky němu si můžeme v parádním zpracování zahrát Shadow of the Colossus (336 Kč). Jejich posledním velkým kouskem, který zamířil už na PlayStation 5, jsou Demon’s Souls, ale ty ve slevě jen tak nenajdete.

Epic Store – Dandara: Trials of Fear Edition zdarma Po větších titulech do rozdávaček na Epicu přichází zase něco menšího. Dandara je akční plošinovka, ve které se podíváme do světa, který byl ještě nedávno plný svobodných bytostí. Momentálně jsou ale všichni izolovaní a utlačovaní. Už to vypadá, že je se vším konec, ale vše ještě může zachránit hrdinka Dandara. Kromě toho, že je to akční skákačka, patří Dandara také do žánru metroidvania. Pohybujeme se tedy v jednom větším světě, ale do některých jeho částí se nemůžeme dostat hned od začátku. Hlavní mechanikou hry jsou pak hrátky s gravitací. Dandara může libovolně poskakovat jak po klasických plošinkách, tak po zdech. Star Wars: Battlefront 2 si v obchodě Epicu vyzvedlo přes 19 milionů hráčů Jelikož se jedná o Trials of Fear edici, tak ve hře najdete několik novinek oproti té původní. Autoři do hry přidali například trojici nových oblastí, bosse, další schopnosti pro Dandaru a spoustu drobných vylepšení. Také značně rozšiřuje příběhové pozadí, na které se v originálu tvůrci příliš nesoustředili.

Xbox Store – THQ Nordic Sale Společnost THQ Nordic se za poslední roky rozrostla o desítky studií a momentálně pod její záštitou vznikají stovky titulů různých velikostí a žánrů. Nabídka nové akce na Xboxu je tedy dosti rozmanitá. Mezi ty zvučnější jména patří například Darksiders 3 (387 Kč). Vypráví příběh Fury, další z jezdců apokalypsy. Najdete ho tady hned v několika různých edicích a nechybí ani oba předchozí díly. Není to zase tak dávno, co vyšla vylepšená verze RPG Kingdoms of Amalur. Častokrát je popisované jako MMORPG, které ale hrajete v singleplayeru. Tento popis k němu opravdu docela sedí. V Re-Reckoningu (600 Kč) se do tohoto fantasy světa budete moci vydat s vylepšenou grafikou a řadou upravených mechanik. Akce bylo dost, teď si dáme trochu taktiky. Desperados 3 (905 Kč) je velké tahové RPG ze staré školy, ve kterém si můžete svůj postup úrovní naplánovat do posledního detailu. K tomu musíte dobře využívat unikátních schopností členů party. Nemusíte se bát, že byste se ztráceli v příběhu, pokud neznáte první dva díly. Trojka je totiž prequelem pro celou sérii. Desperados 3: na divokém západě proti přesile | Recenze Série Destroy All Humans! (700 Kč) se loni vrátila v plné parádě s vydařeným remakem. V roli mimozemšťana zavítáte na Zemi. Konkrétně se dostanete do Ameriky v padesátých letech minulého století. Musíte zde nasbírat lidskou DNA a použít k tomu můžete všechny dostupné prostředky. Autoři se nijak netají tím, že jejich hra není ani v nejmenším seriózní, takže se připravte na řádné bizarnosti.

GOG a Steam – Dead Cells Sale Dead Cells je jednou z nejlepších rogue-lite her, které za poslední roky vyšly. I když původní hra letos oslaví už třetí narozeniny, tak ji autoři stále podporují a zrovna týden zpět vydali nové velké DLC s podtitulem Fatal Falls. Spolu s tím uspořádali i slevovou akci na GOGu a Steamu , ve které si můžete levněji pořídit jak hru samotnou, tak její starší DLC. Žánr rogue-lite se tady kombinuje s akční plošinovkou a trocha metroidvanie by se tady také našla. I když se na pozadí toho všeho odehrává příběh, tak ho můžete bez problému ignorovat. Je totiž jasné, že se musíte probíjet oblastmi dál a dál, dokud nedorazíte k finálnímu bossovi. To ale není jen tak. Z počátku je vaše postava slabá. S každým dalším průchodem ale může zesílit. Samotná hra stojí 12,5€ jak na GOGu, tak Steamu. Kromě nového DLC Fatal Falls, které je stále za plnou cenu, tady najdete ještě The Bad Seed (3,5€), které přidává další solidní porci obsahu. Pokud ale chcete všechno najednou, tak tady máme Fatal Seed Bundle (20€). Dead Cells: návyková odyssea s častým umíráním (recenze) Obě výše jmenovaná DLC jsou placená, ale pokud si budete hru pořizovat, nezapomeňte si aktivovat ještě rozšíření Rise of the Giant. Za to nezaplatíte vůbec nic, ale i tak toho do hry přidává opravdu hodně. Kromě nových levelů to jsou zbraně, bossové a skiny.

Stále probíhá: PlayStation Store – Hry za 550 Kč a méně Na první pohled se tahle akce může zdát úplně stejná, jako ty, které se na PlayStation Store objevují každou chvíli. Když se ale pustíte do průzkumu, tak můžete najít opravdu lákavé nabídky a kolikrát se to týká velkých titulů. Ceny přitom nepřesahují 550 Kč. Příkladem toho může být například Assassin’s Creed Origins (380 Kč). Jedná se sice o základní edici, ale i bez dodatečného obsahu jsou Origins záležitostí na desítky hodin. To samé platí i pro Monster Hunter World: Iceborn (529 Kč). V tomhle případě to ale budou spíš stovky hodin, pokud se do toho pořádně dostanete. Sbírání materiálů, vyrábění vybavení všeho druhu a lovy obřích monster, na kterých strávíte klidně hodinu, jsou zábavnější, než zprvu zní. Na hraní Iceborn nicméně potřebujete i základní hru Monster Hunter World. Ta samotná momentálně stojí 500 Kč. Nová filmová adaptace hororu Resident Evil má natáčení za sebou Poslední díl série Wolfenstein opravdu nebyl nic extra. Po výborném New Orderu a Old Blood bylo Youngblood od Bethesdy jako rána do obličeje. Wolfenstein II: The New Colossus (309 Kč) na tom ale ještě tak špatně nebyl. B.J. tady stále kosí nacisty jednoho po druhém díky bohatému arzenálu zbraní. Příběhově sice nepůsobí úplně nejlépe, ale díky výborné akci za to stále stojí. Resident Evil 2 (530 Kč) z roku 2019 je bezesporu jeden z nejlepších remaků, které na dosluhující generaci konzolí vznikly. V parádní grafice a s novou kamerou z pohledu třetí osoby si můžete projít klasický příběh této legendární série, která začala na prvním PlayStationu. Při nákupu si ale dávejte pozor. Akce platí pouze pro Deluxe edici, která obsahuje kostýmy a skin na zbraň navíc. Základní verze se stále prodává za plnou cenu.