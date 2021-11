Hry zadarmo, nebo se slevou: akce na remastery a strategie Aven Colony zdarma

Epic Store – Aven Colony zdarma Po pár týdnech temnoty máme v rozdávačce na Epicu zase jednu barevnější záležitost, která by mohla zaujmout fanoušky strategií. Na zdejší mimozemské planetě se budete snažit postavit lidskou kolonii, která bude plně soběstačná a zároveň odolá nástrahám, které na vás na této planetě čekají. Prostředí se od Země výrazně liší, takže tomu budete muset uzpůsobit svoje stavitelské plány. Prvním problémem, se kterým se budete muset vypořádat, je nedostatek kyslíku v atmosféře. Čeká vás ale řada dalších nebezpečí, jako jsou elektromagnetické bouře, erupce smrtících plynů nebo zdejší fauna. Google se přidal k Applu, už také žaluje Epic kvůli obcházení platebního systému

Planeta Aven Prime skrývá spoustu tajemství, které budete moci objevit v rámci příběhové kampaně. Můžete se tedy dopátrat toho, proč je v takovém stavu a co se na ni odehrávalo v dávné historii. Kromě budování hraje objevování a expedice zásadní roli v hratelnosti.

GOG – Team17 Publisher Sale Společnost Team17 patří mezi středně velká vydavatelství a tituly, které se díky nim dostávají na pulty obchodů, jistě dobře znáte. Na GOGu spoustu z nich nyní můžete mít se slevou a jak už tady bývá zvykem, tak také bez jakékoliv DRM ochrany. Do tohoto výčtu spadá například i výborná brutální metroidvania Blasphemous (8,5€). Z poklidnějšího soudku tady máme relaxační záležitost My Time at Portia (7,5€). Pokud si libujete ve hrách jako je Animal Crossing, Harvest Moon nebo Stardew Valley, jistě byste měli dát šanci i Portie. Čeká vás budování vlastního příbytku, seznamování se zdejšími obyvateli a objevování tajemství, které tento svět skrývá. Jestli zrovna sháníte něco pro hraní v kooperaci, tak naše doporučení směřuje k Overcooked 2. Rovnou bychom sáhli po Gourmet edici (14,5€), která kromě základní hry obsahuje i veškerý obsah, který pro hru vyšel po vydání. Dostanete tak navíc desítky tematických úrovní, které prověří vaše kuchařské schopnosti. Co je tajemný čip ve Steam Deck? Málem zapomenuté APU Van Gogh od AMD

Pro fanoušky skákaček tady pak máme Yooka-Laylee (8€), což je duchovní nástupce kultovního Banjo-Kazooie z Nintenda 64. Kromě toho tady najdete i jejich 2,5D dobrodružství Yooka-Laylee and the Impossible Lair (12€).

Ubisoft Connect – 35th Anniversary Sale Ubisoft slaví 35 let od založení společnosti a ani tato příležitost se nemůže obejít bez své slevové akce. Pokud ale do jejich obchodu chodíte pravidelně, tak velmi rychle poznáte, že se od těch klasických nijak výrazně neliší. Pár zajímavých nabídek by se tady ale přeci jen našlo. Budovatelských strategií nevychází mnoho, a tak vůbec nevadí, že Anno 1800 už vyšlo nějaký ten rok zpátky. Stále vypadá velmi dobře a nyní ho navíc můžete mít v kompletní edici (60,5$), která zahrnuje samotnou hru a veškerý obsah, který do ní přibyl v rámci třech season passů. Možnosti stavění oproti době, kdy hra vyšla, se značně rozšířily. Nové trofeje hry Assassin’s Creed Valhalla možná vyzrazují nadcházející DLC

Spolu se season passem můžete mít také Assassin’s Creed Valhalla. V tomto případě sáhněte po Gold edici (60$). Na poslední velké rozšíření se stále čeká, i když Valhalla vyšla už před rokem. Podle úniků by v něm měl být vyprávěný příběh týkající se Ragnaröku. Pokud máte náladu na trochu barevnější hru, tak tady máme Immortals: Fenyx Rising také rovnou v Gold edici se season passem (40$). Kromě základního příběhu, kdy pomáháte olympským bohům tak můžete rovnou prozkoumat i trojici rozšíření, které přidávají i novou hratelnou postavu.

Humble Aspyr 25th Anniversary Bundle I vydavatelství Aspyr slaví výročí. Ke svým 25 letům si připravilo docela nabitý balíček her za velmi příjemnou cenu. V jeho první části, která již tradičně stojí pouhé euro, dostanete detektivní příběhovku Fahrenheit v remasterované verzi. Další část za 9,12€ přidává další trojici titulů. Z těch je bezesporu nejznámější FPS hororovka Layers of Fear. V ní si projdete příběh malíře a jeho rodiny, který se ve svém domě stal obětí vlastního umění. Hru dostanete i spolu s DLC a dalšími dvěma tituly – Morkredd a Lightmatter. Byl oznámen remake Star Wars: Knights of the Old Republic

Na získání poslední části vám stačí připlatit jedno euro a opravdu to za to stojí. Úplně by stačilo, kdyby spolu s tím přibyl jen Bioshock: Infinite spolu s DLC. Kromě toho ale navíc dostanete ještě Borderlands: Handsome Collection a Civilization: Beyond Earth, ve které budete osidlovat Měsíc.

PlayStation Store – Remasters & Retro Sale Vydávání vylepšených verzí starších titulů se na minulé generaci pořádně rozjelo a nevypadá to, že by tento trend měl na té nové ustávat. Na tyto tituly se zaměřuje nová akce v obchodě PlayStationu , ve které najdete i ikonické exkluzivity pro tuto platformu jako je remake MediEvilu (400 Kč). Jako jedna z mála her obsahuje i český dabing. Japonské Okami je bezesporu jednou z nejzapamatovatelnějších her díky její grafické stylizaci. Vypadá jako by byla namalovaná vodovkami. Tady ji máme v HD verzi (265 Kč). Už v základu ale vypadala parádně. Příběh vlčice Amaterasu si stojí za to projít i dnes. Tato akce ale není jen o remasterech, ale i o samotných retro legendách. Mezi takové se řadí například Max Payne (240 Kč). Pokud máte chuť na ryzí akci z pohledu třetí osoby a nevadí vám trochu hranatější grafika, tak s Maxem neuděláte chybu. Jeho příběh o hledání vraha jeho rodiny je dnes už kultovní záležitostí. Remedy slaví 20 let s kultovní akcí Max Payne novým videem

Své přepracované verze se dočkala i retro 2D akce Shadow of the Beast (205 Kč). Sice se nevydařila tak moc, aby bořila prodejní rekordy, ale v době vydání originálu se jednalo o docela unikátní záležitost. Díky remaku si ji můžete pohledně projít i na dnešních platformách.

Xbox Store - Velký výprodej balíčků ID@Xbox Za poslední měsíc jsme tady měli hned několik slevových akcí, které se týkaly výtvorů z programu ID@Xbox. Ta současná se zaměřuje na větší balíčky, které kromě základních her obsahují ještě nějaký obsah navíc. S velkou slevou tak můžete mít kompletní Warhammer: Vermintide 2 (275 Kč). Tato výborná kooperační FPS akce vám do knihovny přistane včetně DLC i několika dalších bonusů. Her, které se inspirují příběhy H.P Lovecrafta za poslední roky vyšlo několik. The Sinking City patří mezi ty povedenější. V zatopeném městě se setkáváte s prapodivným kultem, jehož rituály lákají nestvůry z jiných světů. V jeho Deluxe edici (930 Kč) dostanete navíc trojici questů a pár dalších DLC s novým vybavením. Na Xboxu rozjedete hry pro PC. Nově to jde oklikou přes GeForce Now

Kromě toho je tady také velký balíček obsahující hned několik titulů ze série Hello Neighbor, ve které o svém sousedovi zjišťujete dosti znepokojivé věci. Home Invader Bundle (975 Kč) obsahuje Hello Neighbor, Hello Neighbor: Hide & Seek a Secret Neighbor.

Stále probíhá: PlayStation Store – November Savings V obchodě PlayStationu se po několika týdnech objevila tradičnější slevová akce, ve které najdete od všeho trochu. Hned několik položek je věnovaných sérii Tekken. Nám z nich jako ta nejlákavější přijde Tekken 7 v Rematch edici (382 Kč). Kromě základní hry dostanete rovnou i bojovníky a veškerý obsah, který vyšel v rámci druhého season passu. Pro nadšence do bojovek je to jasná volba. Hry od Activisionu se často do slev nedostávají, takže je docela výjimkou, že se tady objevilo i Sekiro: Shadow Dies Twice (1 200 Kč). V něm se FromSoftware vydal trochu akčnější cestou, než v jejich Dark Souls sérii a opět se jim podařilo vytvořit výbornou záležitost, která otestuje váš postřeh a bojové schopnosti. Seznam hrdinů ze hry Dying Light 2 vítá Rosario Dawson v roli Lawan

Na pokračování Dying Light si sice budeme muset počkat až do příštího roku, ale ti z vás, kteří si neprošli první díl, mají alespoň více času na jeho doplnění. V takovém případě je pro vás nejlepší možností Dying Light: Platinum Edition (660 Kč). V ní najdete úplně všechno, co k Dying Light kdy vyšlo včetně velkého rozšíření The Following.