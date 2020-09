Hry zadarmo nebo se slevou: akce na Resident Evil a tycoonovka zdarma

Na pořádnou hru z univerza Vampire The Masquerade stále čekáme, takže se do doby, než vyjde druhé Bloodlines, můžete pustit třeba do Vampyra (14,28$) . Příběh doktora, který se vrací do Londýna z války a stává se z něj upír, není vůbec špatný, jen na hratelnosti si tvůrci z Dontnodu mohli dát více záležet. Ke všem zmíněným titulům pak mezi slevami najdete i jejich DLC.

Jelikož se jedná o kompletní edici, tak k základní hře máte k dispozici i rozšíření Soaked! a Wild!, která do hry přidávají nové scénáře spolu s dalšími budovami a možnostmi, jak si svůj park upravovat. Hra je pak uzpůsobena tomu, aby ji bylo možné hrát v rozlišení 1080p a neměl by být problém ji rozjet na současných systémech.

Kromě dalších dílů hlavní série tady máme i dvojici odboček Resident Evil Revelation , které si můžete pořídit v uceleném balíčku (480 Kč) . Bez znalostí událostí, které se tady odehrají, se sice obejdete, ale fanoušci by si je ani tak neměli nechat ujít. Přeci jen v nich najdou pár zásadních informací do lore celé série.

Z kolekce PlayStation Hits, tedy titulů, které se prodávají za nízké ceny a neměly by chybět ve sbírce majitelů PS4, tady máme Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (250 Kč) . Kromě toho, že je to výborná 3D bojovka, je to také vyvrcholení Narutova příběhu, který v seriálové i komiksové podobě trval přes 700 epizod.

Na závěr si dáme jednu hru, kterou v akcích vídáme velmi často, ale velké slevy na ni zrovna nejsou. Red Dead Redemption 2 (756 Kč) by jakožto jeden z nejlepších titulů generace rozhodně neměl chybět v knihovničce žádnému hráči. Rockstar zkrátka umí dělat hry a dokazuje to i fakt, že jejich poslední výtvory jsou jeden hit za druhým.

Nemůžeme opomenout české zastoupen v této akci. Nechybí tady totiž ani Kingdom Come Deliverance, a to rovnou v Royal edici (440 Kč) . Nemusíte tedy řešit samostatné dokupovaní DLC. Všechno dostanete v jednom uceleném balení. Spolu s Jindrou si tak můžete vychutnat jeho rytířský příběh naplno.

Poprvé se taky konečně do slev dostalo rozšíření Mortal Kombat: Aftermath (599 Kč) . Můžete ho pořídit i v balíčku s Kombat Packem za 840 Kč. A nechybí tady ani základní Mortal Kombat 11 (640 Kč) . Zatím poslední díl této série brutální mlátiček dokázal, že bojovky mají stále co nabídnout. Ještě tady máme jednu alternativu, a to balíček základní hry spolu s Aftermath za 899 Kč.

Stále probíhá: Humble Better Futures Bundle

Balíček her Better Futures není ten z největších. Jeho obsah ale rozhodně za pozornost stojí. Za 10€ získáte 8 titulů, ze kterých bychom se valnou většinu nebáli doporučit. Začneme ale hezky popořadě. První stupeň (0,84€) zahrnuje trojici titulů v čele s prvním dílem akčního RPG Torchlight. Ve své době byl označovaný za pravého nástupce Diabla. Tím se sice stalo Path of Exile, ale to kvality Torchlightu nijak nesnižuje. Spolu s tím dostanete ještě logickou hříčku Agent A: A Puzzle in Disguise spolu s multiplayerovkou Throne of Lies.

Druhý stupeň (3,36€) přidává tři hry včetně Torchlightu II, který je ve všech směrech propracovanější než první díl. Větší svět, nový loot, monstra, a hlavně plná podpora multiplayeru. Vedle toho tady máme Final Cut edici This War of Mine. Tato simulace, kde hrajete za civilisty během válečného konfliktu, si vysloužila obdiv po celém světě a v sousedním Polsku ji používají i jako pomůcku k vyučování. O Road Redemption se nic takové říct nedá. Tyto chaotické závody motorek, ve kterých při závodění mlátíte okolní jezdce vším, co vám přijde pod ruku, ale nejsou hodnoceny vůbec špatně.

Celé to pak uzavírají kolekce prvních dvou dílů Knights of Pen & Paper spolu s Mythic Ocean (10,18€) První jmenované jsou pixelartová RPG, která si berou to nejlepší z klasických stolních RPG a převádějí to do digitální podoby. V Mythic Oceanu se pak vydáte do podmořských hlubin. Akci od něj nečekejte, tady je to hlavně o prozkoumávání a seznamování se s tvory, kteří žijí na dně oceánu.